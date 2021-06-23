Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Гороскоп на сьогодні 23 червня для всіх знаків зодіаку: Риби, тримайте язик за зубами і ні з ким не діліть прибуток

Сьогодні, 06:50

Астрологічний прогноз на 23 червня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп
Гороскоп
Фото: Depositphotos

Астрологи дали прогноз на середу, 23 червня 2021 року. Багатьом знакам зодіаку доведеться вирішувати чужі проблеми, відкладаючи свої на потім, і ні на кого не розраховувати.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні для Овна
Гороскоп на сьогодні для Овна
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 23 червня 2021 року для Овна

Якщо розглядати ситуацію з іншого ракурсу, ви обов'язково знайдете вихід навіть із глухого кута. Відчуваєте, що вже не в силах боротися з опонентами, тоді очоліть їх. А ось своїх прихильників не підведіть – люди вам вірять, а це дорого коштує.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні для Тельця
Гороскоп на сьогодні для Тельця
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 23 червня 2021 року для Тельця

Будьте готові до того, що від вас буде потрібно прийняття відповідального рішення. Мисліть більш глобально, а от всякі несуттєві дрібниці можна додумати пізніше і на ходу. Ви можете почути думку компетентних людей, а вчинити в результаті по-своєму.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні для Близнят
Гороскоп на сьогодні для Близнят
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 23 червня 2021 року для Близнят

Це буде суперечливий день. Вас можуть кинути напризволяще люди, яким ви довіряли. А ось ваші опоненти, навпаки, підкажуть нестандартне рішення проблеми і стануть союзниками. Від начальства корисно триматися подалі – ви не в кращій формі.

Рак (23 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні для Рака
Гороскоп на сьогодні для Рака
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 23 червня 2021 року для Рака

Якщо ви проявите терпіння, то всі справи, що вимагають уваги і нервів, завершаться благополучно. Вам можуть допомогти старі зв'язки, а тому не спалюйте мости. Намагайтеся не проявляти сьогодні егоїзму, думайте не тільки про себе, а й про близьких людей.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні для Лева
Гороскоп на сьогодні для Лева
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 23 червня 2021 року для Лева

На вас чекають випробування, які будуть вам під силу. Але при цьому вам ні на кого буде розраховувати. Близькі люди, самі того не усвідомлюючи, можуть вас підвести. У цей день добре підбити підсумки попереднього періоду і розрахуватися зі старими боргами.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні для Діви
Гороскоп на сьогодні для Діви
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 23 червня 2021 року для Діви

Вас потягне в минуле і захочеться легкої ностальгії. Але будьте обережні, щоб воно вас не засмоктало і не ввело в стан депресії. Краще пошукайте там ключ до розгадки проблеми, що не дає вам спокою останнім часом. Побережіть нерви.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні для Терезів
Гороскоп на сьогодні для Терезів
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 23 червня 2021 року для Терезів

У цей день очікуються каверзи, тож не довіряйте сумнівним особам. Ваш гаманець і репутація від цього тільки виграють. Якщо ви хочете оновлення в житті, перш ніж щось купувати, займіться звільненням від непотрібних речей і думок.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні для Скорпіона
Гороскоп на сьогодні для Скорпіона
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 23 червня 2021 року для Скорпіона

Через свою емоційність і зайву балакучість ви можете піддати ризику не тільки себе, але і близьку вам людину. Недалекі поїздки в цей день будуть вдалими. А ось тяжкості носити не варто – побережіть хребет і не перевантажуйте його.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні для Стрільця
Гороскоп на сьогодні для Стрільця
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 23 червня 2021 року для Стрільця

Щоб підвищити свою самооцінку, вам важливо сподобатися, перш за все, собі – а далі все піде як по накатаній. Тож приділіть увагу власному іміджу, не забувши про шопінг. Далекосяжні плани краще відкласти на інший день.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні для Козерога
Гороскоп на сьогодні для Козерога
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 23 червня 2021 року для Козорога

Постарайтеся зайняти вичікувальну позицію, а ось комусь щось доводити не має сенсу – вас не почують. Мудрість дня – не у відстоюванні власної думки, а в накопиченні знань і сил на майбутнє. Вільний час присвятіть творчості.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні для Водолія
Гороскоп на сьогодні для Водолія
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 23 червня 2021 року для Водолія

День сповнений спокус. Чи зможете ви їм протистояти або попливете за течією – вирішувати вам. Але майте на увазі, що наслідки можуть бути зовсім непередбачуваними. Доля ніби перевіряє вас на силу волі і витримку.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні для Риб
Гороскоп на сьогодні для Риб
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 23 червня 2021 року для Риб

На вас чекає звичайний трудовий день із безліччю завдань, які ні на кого буде перекласти. Розраховуйте на власні сили, проте і гонорар не доведеться ні з ким ділити. Якщо не хочете відповідати за чужі помилки, тримайте язик за зубами.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Дивіться відео гороскоп на 2021 рік:

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Який ви екзотичний фрукт за гороскопом Яка вечірка найкраще підійде вашому знаку зодіаку Місячний календар на тиждень 21-27 червня 2021 року Гороскоп на тиждень 20-26 червня: всі знаки зодіаку
гороскоп астрологія знаки зодіаку гороскоп на сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Как варить картофель: простые способы приготовления овоща
Как варить картофель: простые способы приготовления овоща
Финалистка "Холостяка" рассказала о сексе на проекте
Финалистка "Холостяка" рассказала о сексе на проекте
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото

Популярні статті

Вчора, 17:04Events

Коли випускний-2021 в Україні і як відзначатимемо

Вчора, 16:15Здорово

Чому тополиний пух не винен: що насправді викликає алергію

Вчора, 15:22Модно

Яку зачіску зробити на випускний 2021: наймодніші ідеї з Pinterest

Вчора, 14:56Смачно

Кіноа по-новому: 5 незвичайних способів для її приготування

Вчора, 12:18Зірково

Принц Чарльз відмовився зустрічатися з принцом Гаррі під час його приїзду до Лондона

Вчора, 12:00Смачно

10 літніх супів, які прекрасно охолоджують у спеку

Вчора, 11:31Зірково

Притула у день народження отримав нову вишиванку від дітей (фото)

21 червняЗірково

Принцу Вільяму – 39. Ми порівняли фото герцога Кембриджського тоді і тепер

21 червняЗірково

Ніколаєв став першим чоловіком Корольової: Я була вихована строго, секс трапився після заміжжя

21 червняЗірково

Постер Памели Андерсон і вишневий торт: ТОП-10 фактів про іменинника принца Вільяма

21 червняEvents

День Святого Духа: що не можна робити на свято

21 червняEvents

День літнього сонцестояння: красиві привітання в листівках, віршах і смс

21 червняЗірково

Максиму Галкіну на 45-річчя подарували ювелірні прикраси й антикваріат

20 червняЗірково

Українські зірки вітають тат з Днем батька: зворушливі фото

20 червняЗірково

Все як у житті: Джанабаєва і Меладзе поскаржилися на будні батьків (відео)

20 червняEvents

Привітання з Трійцею: красиві вірші, картинки і смс

Новини партнерів

Сын Чапкиса назвал причину смерти отца
Сын Чапкиса назвал причину смерти отца
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
COVID змінює клітини крові – чим це загрожує, розповіли вчені
COVID змінює клітини крові – чим це загрожує, розповіли вчені
Михайло Єфремов більше не в тюрмі: ось так поворот
Михайло Єфремов більше не в тюрмі: ось так поворот
Ученые установили, как долго может прожить человек
Ученые установили, как долго может прожить человек
Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом
Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Холостячка Злата Огневич рассказала, какие мужчины ее привлекают
Холостячка Злата Огневич рассказала, какие мужчины ее привлекают

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти