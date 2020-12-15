Гороскоп на сегодня 15 декабря: Дев ждет рутина, а Весы будут злюкой весь день

Астрологический прогноз на 15 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 15 декабря 2020 года. День будет продуктивным, главное – приложить усилия и запланировать как можно больше дел. Не отвлекайтесь на мелочи, и сможете достичь большего.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2020 года, для Овна

События будут проходить с вами сегодня быстро, и вы не сможете даже уловить свое настроение. Но старайтесь меньше об этом думать и просто выкроить себе немного времени на передышку. Возьмите кофе, любимый черный шоколад и подзарядите себя. А вечером сможете выдохнуть после напряженного дня, посмотрев серию "Половое воспитание".

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2020 года, для Тельца

Все будет просто супер-пупер-класс, когда все дела, за которые вы будете браться, будут реализовываться даже быстрее, чем думали. Вы даже подумаете, что это предрождественское чудо и, возможно, будете правы. Но не преуменьшайте своих заслуг и хвалите себя с помощью небольших или даже больших подарков. Это и правда очень важно.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2020 года, для Близнецов

Вам, как и Тельцам, здорово повезло с работой – можете легко завершить начатый проект и получить за него не только похвалу, а и хорошее материальное вознаграждение. А что еще нужно перед новогодними праздниками. Меньше говорите и больше слушайте – это залог успеха.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2020 года, для Рака

Сегодня вам обязательно нужно быть в курсе всех дел, которые происходят вокруг вас. А еще важно реально оценить свои силы, чтобы потом не разочароваться. Вечер просто необходимо провести в семейном кругу, поэтому зовите родных, накрывайте стол и наслаждайтесь душевными разговорами.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2020 года, для Льва

Никаких серьезных дел у вас сегодня возникнуть не должно. Поэтому двигайтесь согласно своего плана, не отвлекаясь по мелочам. Вечером вам захочется обнимашек и душевного тепла – не отказывайте себе в этом. Устройте романтический вечер под песни Sade.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2020 года, для Девы

На работе вас ждет рутина, как впрочем и в домашних делах. Постарайтесь не брать на себя слишком много обязательств, иначе вам просто станет и скучно, и тяжело одновременно. Представляете, какой результат вы получите? Расслабьтесь, потому что вы слишком напряжены и сосредоточенны не на том, что вам нужно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2020 года, для Весов

Вы какой-то сегодня злюка и немного нервный тип. Не удивляйтесь, что будете мало с кем общаться – вас будут обходить десятой дорогой. Поэтому постарайтесь все же остановиться, выдохнуть, отдохнуть и привести свои мысли в порядок. В преддверии Нового года у всех начинается хаос, но вы держитесь. В следующем году будет легче. Но это не точно.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2020 года, для Скорпиона

Следите за своими словами и мыслями. Впереди вас ждет хороший и очень удачный период. Старайтесь меньше нервничать и больше думать о своей жизни, делах, близких, а не про то, что у вас сейчас в голове. Помните про силу мысли, и притягивайте в свою жизнь все лучшее.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2020 года, для Стрельца

С самого утра вы будете чувствовать себя сегодня унылым и невеселым человеком, у которого все в жизни идет не так. Поэтому важно взбодрить себя с помощью зарядки, контрастного душа, кофе с черным шоколадом и в качестве тяжелой артиллерии – утренний секс. Увидите, как сразу все заиграет новыми красками!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2020 года, для Козерога

День для себя! Начиная с самого утра, запланируйте себе все, что доставляет вам удовольствие. Наслаждайтесь прогулками, общением, вкусной едой и любимыми процедурами. Подумаешь, все работают сегодня, а у вас небольшой выходной – можете и просто обязаны себе это позволить.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2020 года, для Водолея

Сегодня вы будете суперпродуктивными и успешными, сможете успеть сделать даже больше, чем планировали. Но для этого вам важно составить план и двигаться согласно его целей, не отвлекаясь на мелочи. Вечером обязательно уделите больше внимания своему любимому человеку – вам нужно вернуть его доверие!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2020 года, для Рыбы

Старайтесь никому и ничего не обещать – это может испортить ваши отношения с теми, кому вы что-то пообещаете, но выполнить не сможете. И вообще – начинайте больше думать о себе и о том, что лучше для вас. Так сможете избежать самобичевания и получить то, о чем мечтаете.

Как гороскоп влияет на наличие проблем – смотрите видео:

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