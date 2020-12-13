Гороскоп на неделю 13-19 декабря: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 13-19 декабря для всех знаков зодиака
Многие знаки зодиака на следующей неделе будут испытывать повышенное чувство перед собой, своей семьей, близкими людьми. Вам захочется более качественно выполнять работу и ответственнее относиться к своим обязанностям.
Но вот в завершении недели такой рабочий пыл постепенно пойдет на спад. Как плодотворно вы потрудились – так же достойно захочется и отдохнуть, сбросив с себя всю ответственность и серьезность. На первый план выйдет ощущение раскрепощенности и романтичности.
Овнов ожидает вполне спокойная и размеренная семидневка. Вы способны управлять своими чувствами и эмоциями, поэтому во вторник у вас легко получится наладить взаимоотношения с людьми, даже несговорчивыми. Коллеги с готовностью помогут на работе, а домашние прислушаются к вашим просьбам. Выходные пройдут просто сказочно.
Неоднозначная неделя ожидается для Тельцов. Если в среду вы сумеете удержать свои эмоции под контролем, то сохраните мир в семье и гармонию в любовных отношениях. Если же вспылите, то ваше настроение моментально отразится на здоровье, нагоняя депрессивное состояние, и вам уже ничего не захочется – ни работать, ни отдыхать.
Очень насыщенный и активный период ждет Близнецов. Уже с понедельника вы с головой погрузитесь в дела, и кажется, что не будет ни одной свободной минуты. Однако вам хватит времени и сил не только на работу, но и на развитие личных отношений, к тому же вполне благополучных и приятных. На выходных устройте себе праздник.
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Следующая неделя порадует Раков тихими, спокойными и умиротворенными отношениями в семье. На работе все вопросы решаются благополучно, но вас так и тянет домой, вам хорошо и уютно. Отношения с любимым человеком также складываются гармонично. В пятницу будьте аккуратны в высказываниях в адрес окружающих.
Львы в течение следующей семидневки будут поглощены решением не только рабочих задач, но в большей мере – домашних дел и семейных вопросов. Такие ситуации будут изрядно выматывать и отнимать время, поэтому постарайтесь отстоять свои права и напомнить членам семьи об их обязанностях. Но зато выходные пройдут легко.
На следующей неделе Девы общительны просто до безобразия. На разговоры будет уходить львиная доля времени, причем как при личных встречах с людьми, так и по телефону. Вы не будете испытывать нужды в деньгах, покупки этого периода будут удачными. Самое время задуматься о праздничных подарках для родных и близких.
Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:
У Весов на следующей неделе благополучно решаются финансовые вопросы. Благодаря этому все ваши планы и действия будут направлены на приобретение новых вещей для дома и себя. Причем эти обновки будут к месту и к лицу. В среду остерегайтесь какого-то подвоха и чужого недовольства – это может испортить настроение.
Скорпионов ждет на удивление благоприятная неделя. Звезды рекомендуют не упустить из виду те события, которые произойдут с вами в четверг – они могут быть важными. Также будьте внимательны к знакам и подаркам Судьбы, не упустите свой шанс. Выходные лучше провести в уединении, занимаясь самоанализом и составляя планы на будущее.
Стрельцам на следующей неделе полагается мечтать, фантазировать и верить в хорошее. Этот период обещает бурную активность, причем не только в мечтаниях – возможно, что-то сбудется даже наяву. Однако не заиграйтесь, чтобы не впасть в состояние апатии и даже депрессии. Вам будут полезны новые знакомства и общение.
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Козерогам на предстоящей неделе не стоит быть злопамятными – груз обиды не принесет ничего хорошего вам и членам вашей семьи. Особенно во вторник постарайтесь решить рабочие проблемы на работе, не принося их с собой домой. Тем более что при желании вы способны найти общий язык даже с теми, кто вас обидел.
Водолею предстоит нелегкая работа над своим эмоциональным состоянием. Не стоит обсуждать и критиковать окружающих, коллег и начальство – как бы вам этого ни хотелось. В среду ваша работа потребует особенной исполнительности и ответственного отношения, за что вы вскоре будете вознаграждены. В выходные вас ждет приятный сюрприз.
Для Рыб наступает благоприятный период перемен и продвижения вверх во многих сферах жизни – как на работе, так и на личном фронте. В четверг будьте внимательны к новым предложениям, не отвергайте новых знакомых – возможно, среди них найдется именно тот, кого вы ищете. Во всяком случае, скучать и грустить вам не придется.
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