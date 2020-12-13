Гороскоп на неделю 13-19 декабря: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 13-19 декабря для всех знаков зодиака

Многие знаки зодиака на следующей неделе будут испытывать повышенное чувство перед собой, своей семьей, близкими людьми. Вам захочется более качественно выполнять работу и ответственнее относиться к своим обязанностям.

Гороскоп на неделю Фото: Pexels

Но вот в завершении недели такой рабочий пыл постепенно пойдет на спад. Как плодотворно вы потрудились – так же достойно захочется и отдохнуть, сбросив с себя всю ответственность и серьезность. На первый план выйдет ощущение раскрепощенности и романтичности.

Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) Фото: Сегодня

Овнов ожидает вполне спокойная и размеренная семидневка. Вы способны управлять своими чувствами и эмоциями, поэтому во вторник у вас легко получится наладить взаимоотношения с людьми, даже несговорчивыми. Коллеги с готовностью помогут на работе, а домашние прислушаются к вашим просьбам. Выходные пройдут просто сказочно.

Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) Фото: Сегодня

Неоднозначная неделя ожидается для Тельцов. Если в среду вы сумеете удержать свои эмоции под контролем, то сохраните мир в семье и гармонию в любовных отношениях. Если же вспылите, то ваше настроение моментально отразится на здоровье, нагоняя депрессивное состояние, и вам уже ничего не захочется – ни работать, ни отдыхать.

Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) Фото: Сегодня

Очень насыщенный и активный период ждет Близнецов. Уже с понедельника вы с головой погрузитесь в дела, и кажется, что не будет ни одной свободной минуты. Однако вам хватит времени и сил не только на работу, но и на развитие личных отношений, к тому же вполне благополучных и приятных. На выходных устройте себе праздник.

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Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) Фото: Сегодня

Следующая неделя порадует Раков тихими, спокойными и умиротворенными отношениями в семье. На работе все вопросы решаются благополучно, но вас так и тянет домой, вам хорошо и уютно. Отношения с любимым человеком также складываются гармонично. В пятницу будьте аккуратны в высказываниях в адрес окружающих.

Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) Фото: Сегодня

Львы в течение следующей семидневки будут поглощены решением не только рабочих задач, но в большей мере – домашних дел и семейных вопросов. Такие ситуации будут изрядно выматывать и отнимать время, поэтому постарайтесь отстоять свои права и напомнить членам семьи об их обязанностях. Но зато выходные пройдут легко.

Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) Фото: Сегодня

На следующей неделе Девы общительны просто до безобразия. На разговоры будет уходить львиная доля времени, причем как при личных встречах с людьми, так и по телефону. Вы не будете испытывать нужды в деньгах, покупки этого периода будут удачными. Самое время задуматься о праздничных подарках для родных и близких.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) Фото: Сегодня

У Весов на следующей неделе благополучно решаются финансовые вопросы. Благодаря этому все ваши планы и действия будут направлены на приобретение новых вещей для дома и себя. Причем эти обновки будут к месту и к лицу. В среду остерегайтесь какого-то подвоха и чужого недовольства – это может испортить настроение.

Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) Фото: Сегодня

Скорпионов ждет на удивление благоприятная неделя. Звезды рекомендуют не упустить из виду те события, которые произойдут с вами в четверг – они могут быть важными. Также будьте внимательны к знакам и подаркам Судьбы, не упустите свой шанс. Выходные лучше провести в уединении, занимаясь самоанализом и составляя планы на будущее.

Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) Фото: Сегодня

Стрельцам на следующей неделе полагается мечтать, фантазировать и верить в хорошее. Этот период обещает бурную активность, причем не только в мечтаниях – возможно, что-то сбудется даже наяву. Однако не заиграйтесь, чтобы не впасть в состояние апатии и даже депрессии. Вам будут полезны новые знакомства и общение.

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Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) Фото: Сегодня

Козерогам на предстоящей неделе не стоит быть злопамятными – груз обиды не принесет ничего хорошего вам и членам вашей семьи. Особенно во вторник постарайтесь решить рабочие проблемы на работе, не принося их с собой домой. Тем более что при желании вы способны найти общий язык даже с теми, кто вас обидел.

Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) Фото: Сегодня

Водолею предстоит нелегкая работа над своим эмоциональным состоянием. Не стоит обсуждать и критиковать окружающих, коллег и начальство – как бы вам этого ни хотелось. В среду ваша работа потребует особенной исполнительности и ответственного отношения, за что вы вскоре будете вознаграждены. В выходные вас ждет приятный сюрприз.

Гороскоп на неделю 13-19 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) Фото: Сегодня

Для Рыб наступает благоприятный период перемен и продвижения вверх во многих сферах жизни – как на работе, так и на личном фронте. В четверг будьте внимательны к новым предложениям, не отвергайте новых знакомых – возможно, среди них найдется именно тот, кого вы ищете. Во всяком случае, скучать и грустить вам не придется.

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