Гороскоп на 2021 год для знака Лев: переломный год принесет ощутимые перемены

Общий прогноз для знака зодиака Лев на 2021 год от астролога

Каким будет 2021 год Белого Металлического Быка для представителей знака Лев? Чем порадует, какие подарки преподнесет, в каких ситуациях озадачит, а чем, возможно, огорчит и заставит пересмотреть свое поведение и тактику? В каких сферах жизни Львов ждет подвох и неурядицы – в любви или финансах, в карьере или вопросах самочувствия? Читайте подробный гороскоп на 2021 год от астролога Любови Шехматовой для знака зодиака Лев.

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Гороскоп на 2021 год для знака Лев: работа и карьера

С самого начала 2021 года у Львов в профессиональной сфере появится масса соблазнов, толкая к злоупотреблениям. От начальства, увы, придется дистанцироваться, иначе рискуете из царя зверей превратиться в козла отпущения. Да и сами на руководящем посту наломаете дров. Идеально заняться самостоятельным бизнесом, иначе сядете на финансовую мель.

Гороскоп на 2021 год для знака Лев: деньги и финансы

Львов ожидает переломный год во многих аспектах, в том числе и финансовом. Деньги не будут даваться просто так, их нужно будет зарабатывать кропотливым трудом, постоянно доказывая свою состоятельность, а иногда и вовсе экономить. Чтобы ни от кого не зависеть, налаживайте свое дело – для этого у вас хватит и мозгов, и сноровки, и начального капитала, и сил.

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Гороскоп на 2021 год для знака Лев: любовь и отношения

Изменения в год Быка коснутся и личной сферы Львов. Дальше шагаете вместе или врозь? Вопрос станет остро, финал зависит от того, насколько вы зрелая личность для супружества, готовы ли стать надежной опорой, делить поровну радости и невзгоды в партнерском союзе. Сильны ли обоюдные чувства? Главное – избавиться от былых любовных связей, исчерпавших свой ресурс и ставших вам в тягость. Если ощущаете романтическую фригидность, пыл вожделения угас, трансформируйте их в дружбу. Роль зажигательного Мачо или Музы вас не спасет, реанимация не сработает. Впрочем, не стоит посыпать голову пеплом – все равно вы будете любимы и желанны.

Гороскоп на 2021 год для знака Лев: здоровье и энергетика

Чтобы быть здоровым и энергетически наполненным, судьбоносная задача для Льва – обрести достойных друзей, единомышленников, заняться общественной работой, стать мудрым политиком, неформальным лидером и т.п. В итоге вас окружат люди, с которыми воцарится полное созвучие взглядов, убеждений и будет происходить равноценный обмен энергиями, эмоциями, впечатлениями.

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