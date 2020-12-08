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Гороскоп на 2021 год для знака Лев: переломный год принесет ощутимые перемены

Сегодня, 15:13

Общий прогноз для знака зодиака Лев на 2021 год от астролога

Каким будет 2021 год Белого Металлического Быка для представителей знака Лев? Чем порадует, какие подарки преподнесет, в каких ситуациях озадачит, а чем, возможно, огорчит и заставит пересмотреть свое поведение и тактику? В каких сферах жизни Львов ждет подвох и неурядицы – в любви или финансах, в карьере или вопросах самочувствия? Читайте подробный гороскоп на 2021 год от астролога Любови Шехматовой для знака зодиака Лев.

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на 2021 год для знака Лев: работа и карьера

С самого начала 2021 года у Львов в профессиональной сфере появится масса соблазнов, толкая к злоупотреблениям. От начальства, увы, придется дистанцироваться, иначе рискуете из царя зверей превратиться в козла отпущения. Да и сами на руководящем посту наломаете дров. Идеально заняться самостоятельным бизнесом, иначе сядете на финансовую мель.

Гороскоп на 2021 год для знака Лев: деньги и финансы

Львов ожидает переломный год во многих аспектах, в том числе и финансовом. Деньги не будут даваться просто так, их нужно будет зарабатывать кропотливым трудом, постоянно доказывая свою состоятельность, а иногда и вовсе экономить. Чтобы ни от кого не зависеть, налаживайте свое дело – для этого у вас хватит и мозгов, и сноровки, и начального капитала, и сил.

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Гороскоп на 2021 год для знака Лев: любовь и отношения

Изменения в год Быка коснутся и личной сферы Львов. Дальше шагаете вместе или врозь? Вопрос станет остро, финал зависит от того, насколько вы зрелая личность для супружества, готовы ли стать надежной опорой, делить поровну радости и невзгоды в партнерском союзе. Сильны ли обоюдные чувства? Главное – избавиться от былых любовных связей, исчерпавших свой ресурс и ставших вам в тягость. Если ощущаете романтическую фригидность, пыл вожделения угас, трансформируйте их в дружбу. Роль зажигательного Мачо или Музы вас не спасет, реанимация не сработает. Впрочем, не стоит посыпать голову пеплом – все равно вы будете любимы и желанны.

Гороскоп на 2021 год для знака Лев: здоровье и энергетика

Чтобы быть здоровым и энергетически наполненным, судьбоносная задача для Льва – обрести достойных друзей, единомышленников, заняться общественной работой, стать мудрым политиком, неформальным лидером и т.п. В итоге вас окружат люди, с которыми воцарится полное созвучие взглядов, убеждений и будет происходить равноценный обмен энергиями, эмоциями, впечатлениями.

Ранее мы рассказывали о главном цвете 2021 года: в чем встречать Новый год Быка.

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