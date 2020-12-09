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Гороскоп на 2021 год для знака Дева: вернутся ранее упущенные удачные шансы

Сегодня, 12:03

Общий прогноз для знака зодиака Дева на 2021 год от астролога

Что ждет представителей знака Дева в год Белого Металлического Быка? Где следует поосторожничать, когда можно расслабиться, с кем заводить знакомства и поддерживать отношения, в какой сфере жизни вам нечего бояться? Насколько финансово успешным, позитивным и любвеобильным будет 2021 год? Читайте подробный гороскоп на 2021 год от астролога Любови Шехматовой для знака зодиака Дева.

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на 2021 год для знака Дева: работа и карьера

Осваивайте инновационные технологии, в работе полагайтесь на профессиональное чутье и действуйте нестандартно. Если работа не устраивает, у вас есть шанс переквалифицироваться. Заветное дело, которое предначертано для самореализации, само найдет вас. У бизнесменов в 2021 году намечается успешный старт масштабных проектов. Карьерное продвижение тоже реально, хотя и не мгновенно, небольшими, но уверенными шажками. Сейчас закладывается профессиональная база на несколько лет. Вы в апогее, к которому шли годами, специалист высокого класса, и заслужили достойный статус или должность.

Гороскоп на 2021 год для знака Дева: деньги и финансы

Дев в 2021 году ожидает денежная удача, основанная не только на фортуне, но и на собственных наработках. Ничто не дается даром, и Дева это постоянно доказывает. Но работа вам будет в радость, а прибыль вы потратите на вещи и занятия, которые принесут немалое удовольствие. К середине года вы войдете в стадию финансовой стабильности и будете почивать на лаврах.

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Гороскоп на 2021 год для знака Дева: любовь и отношения

На любовном небосклоне у Дев наконец-то солнечно, депрессивные тучи, угнетавшие вас в прошлом, развеялись. В сердце лед безразличия тронулся – очаровывайте, влюбляйтесь и наслаждайтесь глубиной чувств. Высок риск вообще раствориться друг в друге. Это также год возврата ранее упущенных удачных шансов, так что берите реванш.

Гороскоп на 2021 год для знака Дева: здоровье и энергетика

Энергетика года изменится, заставив модернизировать подход к повседневной жизни, заботе о физическом, духовном, эмоциональном здоровье. Вы прозреете, увидев мир в новом ракурсе, отказавшись от предрассудков и клише в пользу новых идей. Если ваш разум интенсивно впитывает все прогрессивное, отвергая избитые пути – это замечательно не только для самочувствия, но и для всего вашего образа жизни в целом.

Ранее мы рассказывали о главном цвете 2021 года: в чем встречать Новый год Быка.

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