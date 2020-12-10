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Гороскоп на 2021 год для знака Весы: прежние убеждения подлежат инвентаризации

Сегодня, 18:04

Общий прогноз для знака зодиака Весы на 2021 год от астролога

Весы не менее других знаков зодиака с интересом ожидают прогноз на приближающийся год Белого Металлического Быка. Чем порадует символ 2021 года? Какие сюрпризы уготованы знаку Весов в сфере работы и здоровья, любви и карьеры, отдыха и финансов? На все ли хватит энтузиазма, денег и терпения? Сбудутся ли заветные желания и давние планы? Читайте подробный гороскоп на 2021 год от астролога Любови Шехматовой для знака зодиака Весы.

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на 2021 год для знака Весы: работа и карьера

Для развития карьеры Весам следует больше активизировать профессиональное обучение. Вы непременно должны контактировать с людьми высокообразованными, обладающими философским мышлением, преподавателями. Познавайте чужую культуру, менталитет и расширяйте духовный кругозор. Инвентаризации подлежат прежние убеждения, экспериментируйте, ломайте устаревшие стереотипы мышления – современный социум требует абсолютно новых взглядов.

Гороскоп на 2021 год для знака Весы: деньги и финансы

С финансами у Весов в 2021 году периодически наблюдаются сложности: то взлеты, то падения, так что будьте начеку. В течение года вам предстоит канитель и какие-то выяснения: налоги, наследство, совместные деньги, долги, гонорары, штрафы и т.д. Контролируйте свои траты и вовремя расплачивайтесь. Есть риск впасть в иллюзию и взять кредит, что в 2021 году будет недопустимо, особенно бизнесменам.

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Гороскоп на 2021 год для знака Весы: любовь и отношения

На романтическом небосклоне в год Быка у представителей знака Весы наблюдается победоносный фейерверк, либидо на высоте: флиртуйте, влюбляйтесь, завоевывайте сердца поклонников. Ваша глубокая любовь призвана окрылять, вдохновлять, подымать на вершины блаженства. Но только тех, кто этого заслужил. В семье берегите свой моральный облик, культивируйте добродетели в сердце, не поддавайтесь на греховные искушения и соблазны.

Гороскоп на 2021 год для знака Весы: здоровье и энергетика

Для состояния внутренней гармонии и энергетического баланса Весам рекомендуется избегать случайных связей, сплетен, осуждений, любопытства. Сфера коммуникаций ведет к регрессу, угнетает. Никого не судите и никому не навязывайте собственные взгляды – они неубедительны. Пускай вас не интересует лишняя информация и пустая болтовня – она губительная для здоровья и развития в целом.

Ранее мы рассказывали о главном цвете 2021 года: в чем встречать Новый год Быка.

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