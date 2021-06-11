Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 11 июня для всех знаков зодиака: Весы, возьмите выходной!

Сегодня, 06:50

Астрологический прогноз на 11 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня 11 июня для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 11 июня для всех знаков зодиака
Фото: Pixabay

Астрологи дали прогноз на пятницу, 11 июня 2021 года. Хороший день с положительными эмоциями и приятными людьми. Вас ждет много веселья и любви. Наслаждайтесь! Но лениться нельзя – помните, что все в ваших руках!

Не забывайте также о ретроградных планетах и о том, какую опасность они несут для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится это все вплоть до октября!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 июня 2021 года, для Овна

Посвятите этот день личным делам и близким людям. Именно они будут ждать от вас любви и нежности. Звезды советуют обратить внимание на состояние здоровья – правильное питание и отказ от алкоголя станет мастхевом дня.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 июня 2021 года, для Тельца

Сегодня вам захочется разговаривать – много, обо всем и со всеми. Но все же не стоит заводить сегодня новые знакомства, иначе можете привлечь на себя негатив. Гуляйте на свежем воздухе и вам в голову не будут лезть плохие мысли.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 июня 2021 года, для Близнецов

Будьте предельно осторожны со своим здоровьем. Следите за тем, что и сколько вы едите, а также уделите время спорту. Не ленитесь и старайтесь провести день активно. Доверяйте своей интуиции – она направит вас в правильное русло.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 июня 2021 года, для Рака

Вы будете живчиком сегодня, энергетическим зайчиком и все вам будет под силу. Причем ваше здоровье и тело тоже порадуют своей выносливостью. Лениться и тупить сегодня просто запрещено!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 июня 2021 года, для Льва

Ваше неумение расслабляться приведет к тому, что вы будете бурно реагировать на любую мелочь. А это в свою очередь негативно повлияет на вашу работу и отношения с окружающими. Проявляйте скрытность и сдержанность в разговоре с людьми.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 июня 2021 года, для Девы

Ваша доброжелательность позволит вам сегодня завязать новое знакомство, которое сделает вас счастливым. У вас может проявиться заинтересованность мистикой, философией и религией – интересуйтесь, но лучше не практикуйте!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 июня 2021 года, для Весов

Сегодня большие силы покинут вас с самого утра и ваш будильник будет откладываться каждые 10 минут. Не пытайтесь выпихнуть себя из этого состояния – лучше возьмите выходной и как следует отдохните!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 июня 2021 года, для Скорпиона

Сегодня вы можете потерять большую сумму денег. Это будет либо потеря, либо транжирство – в любом случае, если не хотите до конца месяца сидеть на воде и хлебе – следите за кошельком!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 июня 2021 года, для Стрельца

У вас классный период в жизни начался, когда вы легко сможете реализовать любые свои планы. Но для этого вам нужно быть уверенным в своих силах и не сидеть на одном месте, а много работать.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 июня 2021 года, для Козерога

День будет довольно напряженным. Не пытайтесь сделать что-то сверх сложное, а просто внимательно делайте то, что у вас получается хорошо. Не давайте необдуманных и скоропалительных обещаний – скорее всего, вы не сможете их выполнить.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 июня 2021 года, для Водолея

Не нужно браться сегодня за новые проекты, лучше завершите все начатое! Это подарит вам чувство удовлетворения. Не берите денег в долг и попытайтесь решить финансовые проблемы своими силами – у вас все получится!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 июня 2021 года, для Рыб

Идеальный день для решения любых важных вопросов и сложных задач. Можете позволить себе крупную покупку и заключение любого делового контракта. Но для этого важно подключить свое умение рационально планировать дела и распределять силы. Доверяйте интуиции – она вас не подведет!

Прогноз нумеролога Айсулу Ахимовой на 11 июня – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, какая вы азартная игра по гороскопу – 12 вариантов для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Лунный календарь на неделю 7-13 июня 2021 года Гороскоп на неделю 6-12 июня: все знаки зодиака Пьем чай по гороскопу - 12 видов напитка для каждого знака зодиака Какая вы ягода по гороскопу - 12 ответов для каждого знака зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество

Популярные статьи

Вчера, 15:26Вкусно

Легкий суп с клецками и овощами, который оценит вся семья

Вчера, 14:00Здорово

Массаж лица, который сделает моложе: пошаговая инструкция

Вчера, 13:59Психо

ТОП-7 способов, как перестать волноваться прямо сейчас

Вчера, 12:06Звездно

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Вчера, 11:43Travel

Розовое озеро в Украине: где находится и каковы его лечебные свойства

Вчера, 08:51Фаново

С праздником Вознесения Господня: красивые поздравления в открытках, стихах и смс

Вчера, 07:10Events

С Вознесением Господним: яркие открытки, красивые картинки и душевные поздравления

Вчера, 05:20Фаново

Вознесение Господне: лучшие поздравления в стихах и прозе

9 июняПсихо

Мощные ритуалы для новолуния 10 июня

9 июняВкусно

Десерты с кислинкой – 5 аппетитных рецептов с черникой

9 июняEvents

Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день

8 июняВкусно

Какой вы пирожок по гороскопу – 12 начинок для каждого знака

8 июняЗвездно

"Откуда вы все, с*ка, взялись?" Киркоров разгромил команду Лободы из-за оскорблений в его адрес (видео)

8 июняМодно

Готовые образы с главными цветами 2021 года – желтым, серым и другими

8 июняФаново

Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

8 июняВкусно

Залежались яблоки и лаваш? Самое время для быстрого штруделя

Новости партнеров

Відома ведуча виявилась донькою Петросяна: впадете, хто вона
Відома ведуча виявилась донькою Петросяна: впадете, хто вона
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
«Молодеет». Максим Галкин поделился новым фото Аллы Пугачевой
«Молодеет». Максим Галкин поделился новым фото Аллы Пугачевой
Диана Арбенина резко высказалась о премии МУЗ-ТВ
Диана Арбенина резко высказалась о премии МУЗ-ТВ
ТОП-5 мультфильмов, которые стоят времени
ТОП-5 мультфильмов, которые стоят времени
Украинцам ответили, вместе ли "Холостяк" Заливако с Богдан
Украинцам ответили, вместе ли "Холостяк" Заливако с Богдан

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять