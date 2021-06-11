Гороскоп на сегодня 11 июня для всех знаков зодиака: Весы, возьмите выходной!
Астрологический прогноз на 11 июня для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на пятницу, 11 июня 2021 года. Хороший день с положительными эмоциями и приятными людьми. Вас ждет много веселья и любви. Наслаждайтесь! Но лениться нельзя – помните, что все в ваших руках!
Не забывайте также о ретроградных планетах и о том, какую опасность они несут для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится это все вплоть до октября!
Гороскоп на сегодня, 11 июня 2021 года, для Овна
Посвятите этот день личным делам и близким людям. Именно они будут ждать от вас любви и нежности. Звезды советуют обратить внимание на состояние здоровья – правильное питание и отказ от алкоголя станет мастхевом дня.
Гороскоп на сегодня, 11 июня 2021 года, для Тельца
Сегодня вам захочется разговаривать – много, обо всем и со всеми. Но все же не стоит заводить сегодня новые знакомства, иначе можете привлечь на себя негатив. Гуляйте на свежем воздухе и вам в голову не будут лезть плохие мысли.
Гороскоп на сегодня, 11 июня 2021 года, для Близнецов
Будьте предельно осторожны со своим здоровьем. Следите за тем, что и сколько вы едите, а также уделите время спорту. Не ленитесь и старайтесь провести день активно. Доверяйте своей интуиции – она направит вас в правильное русло.
Гороскоп на сегодня, 11 июня 2021 года, для Рака
Вы будете живчиком сегодня, энергетическим зайчиком и все вам будет под силу. Причем ваше здоровье и тело тоже порадуют своей выносливостью. Лениться и тупить сегодня просто запрещено!
Гороскоп на сегодня, 11 июня 2021 года, для Льва
Ваше неумение расслабляться приведет к тому, что вы будете бурно реагировать на любую мелочь. А это в свою очередь негативно повлияет на вашу работу и отношения с окружающими. Проявляйте скрытность и сдержанность в разговоре с людьми.
Гороскоп на сегодня, 11 июня 2021 года, для Девы
Ваша доброжелательность позволит вам сегодня завязать новое знакомство, которое сделает вас счастливым. У вас может проявиться заинтересованность мистикой, философией и религией – интересуйтесь, но лучше не практикуйте!
Гороскоп на сегодня, 11 июня 2021 года, для Весов
Сегодня большие силы покинут вас с самого утра и ваш будильник будет откладываться каждые 10 минут. Не пытайтесь выпихнуть себя из этого состояния – лучше возьмите выходной и как следует отдохните!
Гороскоп на сегодня, 11 июня 2021 года, для Скорпиона
Сегодня вы можете потерять большую сумму денег. Это будет либо потеря, либо транжирство – в любом случае, если не хотите до конца месяца сидеть на воде и хлебе – следите за кошельком!
Гороскоп на сегодня, 11 июня 2021 года, для Стрельца
У вас классный период в жизни начался, когда вы легко сможете реализовать любые свои планы. Но для этого вам нужно быть уверенным в своих силах и не сидеть на одном месте, а много работать.
Гороскоп на сегодня, 11 июня 2021 года, для Козерога
День будет довольно напряженным. Не пытайтесь сделать что-то сверх сложное, а просто внимательно делайте то, что у вас получается хорошо. Не давайте необдуманных и скоропалительных обещаний – скорее всего, вы не сможете их выполнить.
Гороскоп на сегодня, 11 июня 2021 года, для Водолея
Не нужно браться сегодня за новые проекты, лучше завершите все начатое! Это подарит вам чувство удовлетворения. Не берите денег в долг и попытайтесь решить финансовые проблемы своими силами – у вас все получится!
Гороскоп на сегодня, 11 июня 2021 года, для Рыб
Идеальный день для решения любых важных вопросов и сложных задач. Можете позволить себе крупную покупку и заключение любого делового контракта. Но для этого важно подключить свое умение рационально планировать дела и распределять силы. Доверяйте интуиции – она вас не подведет!
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