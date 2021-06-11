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Гороскоп на сьогодні 11 червня для всіх знаків зодіаку: Терези, візьміть вихідний!

Сьогодні, 06:50

Астрологічний прогноз на 11 червня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні 11 червня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні 11 червня для всіх знаків зодіаку
Фото: Pixabay

Астрологи дали прогноз на п'ятницю, 11 червня 2021 року. Хороший день з позитивними емоціями і приємними людьми. Вас чекає багато веселощів і любові. Насолоджуйтесь! Але лінуватися не можна – пам'ятайте, що все в ваших руках!

Не забувайте також про ретроградні планети і про те, яку небезпеку вони несуть для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія 2021 року. І триватиме це все аж до жовтня!

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні для Овна
Гороскоп на сьогодні для Овна
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 11 червня 2021 року, для Овна

Присвятіть цей день особистим справам і близьким людям. Саме вони чекатимуть від вас любові і ніжності. Зірки радять звернути увагу на стан здоров'я – правильне харчування і відмова від алкоголю стане мастхевом дня.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні для Тельця
Гороскоп на сьогодні для Тельця
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 11 червня 2021 року, для Тельця

Сьогодні вам захочеться розмовляти – багато, про все і з усіма. Але все ж не варто заводити сьогодні нові знайомства, інакше можете залучити на себе негатив. Гуляйте на свіжому повітрі і вам в голову не лізтимуть погані думки.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні для Близнюків
Гороскоп на сьогодні для Близнюків
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 11 червня 2021 року, для Близнюків

Будьте гранично обережними зі своїм здоров'ям. Стежте за тим, що і скільки ви їсте, а також приділіть час спорту. Не лінуйтеся і намагайтеся провести день активно. Довіряйте своїй інтуїції – вона направить вас в правильне річище.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні для Рака
Гороскоп на сьогодні для Рака
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 11 червня 2021 року, для Рака

Ви будете живчиком сьогодні, енергетичним зайчиком і все вам буде під силу. Причому ваше здоров'я і тіло теж порадують своєю витривалістю. Лінуватися і тупити сьогодні просто заборонено!

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні для Лева
Гороскоп на сьогодні для Лева
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 11 червня 2021 року, для Лева

Ваше невміння розслаблятися призведе до того, що ви бурхливо реагуватимете на будь-яку дрібницю. А це в свою чергу негативно вплине на вашу роботу і відносини з оточуючими. Проявляйте скритність і стриманість у розмові з людьми.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні для Діви
Гороскоп на сьогодні для Діви
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 11 червня 2021 року, для Діви

Ваша доброзичливість дозволить вам сьогодні зав'язати нове знайомство, яке зробить вас щасливим. У вас може проявитися зацікавленість містикою, філософією і релігією – цікавтеся, але краще не практикуйте!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні для Терезів
Гороскоп на сьогодні для Терезів
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 11 червня 2021 року, для Терезів

Сьогодні великі сили покинуть вас з самого ранку і ваш будильник відкладатиметься кожні 10 хвилин. Не намагайтеся випхати себе з цього стану – краще візьміть вихідний і як слід відпочиньте!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні для Скорпіона
Гороскоп на сьогодні для Скорпіона
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 11 червня 2021 року, для Скорпіона

Сьогодні ви можете втратити велику суму грошей. Це буде або втрата, або тринькання – в будь-якому випадку, якщо не хочете до кінця місяця сидіти на воді та хлібі – стежте за гаманцем!

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні для Стрільця
Гороскоп на сьогодні для Стрільця
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 11 червня 2021 року для Стрільця

У вас класний період в житті почався, коли ви легко зможете реалізувати будь-які свої плани. Але для цього вам потрібно бути впевненим у своїх силах і не сидіти на одному місці, а багато працювати.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні для Козорога
Гороскоп на сьогодні для Козорога
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 11 червня 2021 року для Козорога

День буде досить напруженим. Не намагайтеся зробити щось надскладне, а просто уважно робіть те, що у вас виходить добре. Не давайте необдуманих і поспішних обіцянок – найімовірніше, ви не зможете їх виконати.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні для Водолія
Гороскоп на сьогодні для Водолія
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 11 червня 2021 року, для Водолія

Не потрібно братися сьогодні за нові проєкти, краще завершите всі розпочаті! Це подарує вам відчуття задоволення. Не беріть грошей в борг і спробуйте розв'язати фінансові проблеми своїми силами – у вас все вийде!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні для Риб
Гороскоп на сьогодні для Риб
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 11 червня 2021 року, для Риб

Ідеальний день для вирішення будь-яких важливих питань і складних завдань. Можете дозволити собі велику покупку і укладення будь-якого ділового контракту. Але для цього важливо підключити своє вміння раціонально планувати справи і розподіляти сили. Довіряйте інтуїції – вона вас не підведе!

Прогноз нумеролога Айсулу Ахімової на 11 червня – дивіться відео:

Раніше ми з'ясували, яка ви азартна гра зодіаку – 12 варіантів для всіх знаків зодіаку.

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Джерело: Сьогодні
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