Гороскоп на тиждень 9-15 травня: всі знаки зодіаку

Астрологічний прогноз на 9-15 травня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень Фото: Unsplash

Все колись закінчується, в тому числі і довгі вихідні. Але зате робочий тиждень почнеться з позитивного настрою, більшість знаків зодіаку за інерцією почуватимуться спокійно і мирно.

Кінець тижня у багатьох людей відрізнятиметься підвищеною вразливістю і переживаннями з будь-якого приводу. Перш ніж здійснювати нерозважливіі вчинки, задумайтеся – чи потрібні комусь ваші жертви.

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Гороскоп на тиждень 2-8 травня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) Фото: Сьогодні

Для Овнів наступний тиждень стане непростим періодом в плані спілкування з начальством. Якщо є можливість, в середу уникайте будь-яких суперечок і конфліктів. Нові починання повинні бути не спонтанними, а чітко спланованими – тільки в цьому випадку вони принесуть вам успіх. Вихідні будуть довгоочікуваними і рятівними.

Гороскоп на тиждень 2-8 травня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) Фото: Сьогодні

Тельцям протягом наступного семиденного періоду доведеться розраховувати тільки на власні сили. Вам нізвідки більше чекати підтримки, навіть якщо вона буде, то прийде із запізненням. Проте в цьому є плюс для вас, тому що самостійно отриманий прибуток не потрібно буде ні з ким ділити. Будьте обережні з заздрісниками.

Гороскоп на тиждень 2-8 травня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня на Близнят чекає період з'ясування стосунків – причому як в особистому плані, так і в робочому колективі. Якщо ви не будете сумніватися в своїх силах і виявите впевненість у власній правоті, то досягнете успіху. У п'ятницю постарайтеся знайти час для реалізації творчих планів.

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Гороскоп на тиждень 2-8 травня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) Фото: Сьогодні

Ракам наступного тижня не варто чекати допомоги від оточуючих – розраховуйте тільки на свої сили і можливості. У четвер прислухайтеся до власної інтуїції, вона вас не підведе і підкаже, в якому напрямку слід рухатися, щоб досягти сприятливих результатів. Вихідні пройдуть у праці.

Гороскоп на тиждень 2-8 травня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) Фото: Сьогодні

У Левів наступний тиждень – час підбиття підсумків за певний етап часу. Тільки після аналізу своїх досягнень і помилок ви зможете рухатися далі. Намагайтеся бути об'єктивними – отримані знання допоможуть визначитися зі встановленням нових орієнтирів. У вихідні дні великий ризик обману.

Гороскоп на тиждень 2-8 травня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) Фото: Сьогодні

Проблеми наступного тижня не злякають Дів. У понеділок певна порція адреналіну навіть піде вам на користь і допоможе легше подолати майбутні труднощі. Тим більше що ви не будете самотніми. Однак проявіть розсудливість, не йдіть на крайнощі і остерігайтеся травм. Вихідні дні – час релаксу.

Гороскоп на тиждень 2-8 травня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) Фото: Сьогодні

Терезів майбутнього тижня чекають серйозні розбірки на тлі фінансових падінь і емоційних злетів у сфері особистих відносин. Зірки радять проявляти стриманість і контролювати свої емоції. У п'ятницю тільки від вас залежить, чи зможете ви уникнути конфліктів і явною конфронтації партнера.

Гороскоп на тиждень 2-8 травня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) Фото: Сьогодні

Скорпіонам наступного тижня буде нагода перевірити свою силу волі і витримку. Але лише найзатятіші і працьовиті будуть гідно винагороджені. Причому ця нагорода буде нематеріальною, але ви залишитеся задоволеними. У середу старайтеся не порушувати загальноприйнятих правил і законів.

Гороскоп на тиждень 2-8 травня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) Фото: Сьогодні

У Стрільців починається багатообіцяючий період у сфері укладання вигідних угод і партнерських договорів. У вівторок не поспішайте все кардинально міняти в своєму бізнесі. Вам бажано почекати якийсь час, щоб прояснити неочевидні моменти. Вихідні постарайтеся провести у веселій компанії.

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Гороскоп на тиждень 2-8 травня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) Фото: Сьогодні

Козорогам наступного тижня зірки настійно радять тримати язик за зубами і не розголошувати свої плани в бізнесі і таємниці – в особистому житті. Не переживайте, якщо вам доведеться діяти самостійно – навіть швидко прийняті рішення будуть продуктивними. Знайдіть час для вирішення сімейних питань.

Гороскоп на тиждень 2-8 травня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) Фото: Сьогодні

Для Водоліїв наступний тиждень буде вдалим у плані проведення переговорів. Головна умова – будьте готовими домовлятися, поступатися і йти на компроміси. Тоді дзеркального розуміння ситуації ви будете вправі очікувати і від партнера. У п'ятницю не підведіть людей, які розраховують на вашу порядність.

Гороскоп на тиждень 2-8 травня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) Фото: Сьогодні

Риби наступного тижня можуть пережити якісь неприємності, які буде легше подолати, якщо ви не станете форсувати події. Проявіть терпіння, і тоді ситуація, можливо, сама вирішиться на вашу користь. Вихідні пролетять сумбурно, швидко і непомітно – так що відпочити ви не встигнете.

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