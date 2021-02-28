Гороскоп на неделю 28 февраля – 6 марта: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 28 февраля – 6 марта для всех знаков зодиака

С самого начала недели наблюдается эмоциональный всплеск и подъем. Это и понятно, ведь идет смена сезонов, начинается весна, время перемен и действий.

Первая волна эмоций вскоре схлынет, уступая место рациональности и стабильности. Мысли постепенно придут в нужный ритм, появится стремление к порядку и спокойствию.

Гороскоп на неделю 28 февраля – 6 марта для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) Фото: Сегодня

Для Овнов предстоящая неделя станет периодом налаживания отношений с партнерами как в бизнесе, так и в личной жизни. Действие весны неизменно скажется на этих чувственных сферах жизни. Вам необходимо приложить усилия, чтобы не только обо всем договориться, но и оформить отношения юридически. Середина недели будет опасна конфликтами.

Гороскоп на неделю 28 февраля – 6 марта для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) Фото: Сегодня

На следующей неделе Тельцы получат неожиданные известия от близких людей. Во вторник, несмотря на возникшее желание уйти в тень, старайтесь не слишком отдаляться от людей. Неброская одежда и тихий голос – в это время года явно не для вас. Только заявляя миру о себе, вы достигнете успеха и процветания. Полезно начать заниматься благоустройством дома.

Гороскоп на неделю 28 февраля – 6 марта для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) Фото: Сегодня

Для Близнецов следующая неделя – подходящий период для общения и проведения переговоров. Вы обаятельны, очаровательны, привлекательны, впрочем, как всегда. К вам тянутся друзья и нужные люди. В среду будьте готовы к неожиданному повороту дела при заключении серьезных сделок. А вот в выходные оторвитесь по полной – вы это заслужили.

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Гороскоп на неделю 28 февраля – 6 марта для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) Фото: Сегодня

Раки легко будут находить общий язык с собеседниками и партнерами на следующей неделе. Ваша неожиданная общительность и щедрость на комплименты не оставят равнодушными окружающих. Однако будьте осторожны, чтобы из-за собственного легкомыслия не попасться на удочку мошенников. Пятница – травмоопасный день, так что поберегите себя и близких.

Гороскоп на неделю 28 февраля – 6 марта для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) Фото: Сегодня

Начало весны, а точнее, середина следующей недели грозит Львам финансовой нестабильностью. Будьте максимально осмотрительны при заключении сделок, потому что ожидаемая прибыль может обернуться убытками. Однако к концу недели эта сфера вашей жизни не принесет хлопот. Полезно прислушиваться к чужим советам, но при этом не терять собственной головы.

Гороскоп на неделю 28 февраля – 6 марта для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) Фото: Сегодня

Целеустремленности и трудолюбию Дев на следующей неделе можно лишь позавидовать. Поэтому самое лучшее занятие для вас – успешное завершение всех ранее начатых серьезных проектов, подведение итогов и начало нового этапа. Все-таки, началась весна! Выходные дни обязательно посвятите полноценному отдыху и времяпровождению с семьей.

Гороскоп на неделю 28 февраля – 6 марта для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) Фото: Сегодня

На предстоящей неделе Весам следует постараться расплатиться со старыми долгами и пока не влезать в новые, хоть какое-то время. Середина семидневки не принесет успеха в новых начинаниях, но вот ближе к концу недели ваши дела пойдут вверх, знакомства будут полезными, а бизнес – прибыльным. Не забывайте о сфере личных интересов и не игнорируйте флирт.

Гороскоп на неделю 28 февраля – 6 марта для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) Фото: Сегодня

У Скорпионов на следующей неделе не на шутку взыграет желание проявить самостоятельность. Старайтесь проявить дипломатичность в отношениях с окружающими, это вызовет доверие с их стороны и принесет вам ощутимую пользу. Четверг для вас – трудный период, но немного потерпите и на долгие выходные погрузитесь в приятное для вас занятие, чтобы снять стресс.

Гороскоп на неделю 28 февраля – 6 марта для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) Фото: Сегодня

Для Стрельцов предстоящая неделя – период великих и прибыльных дел. Для начала вам придется попотеть, чтобы наладить нужные связи и договориться с нужными людьми – но оно того стоит. В конце недели вы точно можете рассчитывать на успех и приятные бонусы от судьбы. На выходные дни запланируйте полноценный активный отдых в интересной компании.

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Гороскоп на неделю 28 февраля – 6 марта для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) Фото: Сегодня

Сложная и напряженная неделя ждет Козерогов. Но вы сами избрали такой вариант событий. Если вы замахнетесь на желаемый результат, отдыхать вам в этот период не придется. Вы рискуете и старое потерять, и нового не достичь, но риск – благородное дело. Возможно, в субботу вам придется активно поработать. Но вот оставшиеся выходные побудьте в тишине и покое.

Гороскоп на неделю 28 февраля – 6 марта для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) Фото: Сегодня

На следующей неделе расторопные Водолеи смогут поймать удачу за хвост. Главное – настойчиво работать во всех сферах одновременно. В среду тесное сотрудничество с коллегами вряд ли пойдет вам на пользу, лучше проявите самостоятельность. Не стоит слишком критично воспринимать окружающих – они делают, что могут, просто ваши требования немного завышены.

Гороскоп на неделю 28 февраля – 6 марта для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) Фото: Сегодня

Рыбам на следующей неделе следует избирательно подходить к решению поставленных задач. В понедельник запаситесь терпением и постарайтесь довести до ума начатое дело. Прислушивайтесь к советам и предложениям окружающих – много чего может оказаться выгодным для вас. Но вот действовать вам лучше в одиночку. Сделайте сюрприз любимому человеку.

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