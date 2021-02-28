Гороскоп на тиждень 28 лютого – 6 березня: всі знаки зодіаку

Астрологічний прогноз на 28 лютого – 6 березня для всіх знаків зодіаку

З самого початку тижня спостерігається емоційний сплеск і підйом. Це і зрозуміло, адже відбувається зміна сезонів, починається весна, час змін і дій.

Перша хвиля емоцій незабаром спаде, поступаючись місцем раціональності і стабільності. Думки поступово прийдуть в потрібний ритм, з'явиться прагнення до порядку і спокою.

Гороскоп на тиждень 28 лютого – 6 березня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) Фото: Сьогодні

Для Овнів майбутній тиждень стане періодом налагодження відносин з партнерами як у бізнесі, так і в особистому житті. Дія весни незмінно позначиться на цих чуттєвих сферах життя. Вам необхідно докласти зусиль, щоб не тільки про все домовитися, але й оформити відносини юридично. Середина тижня буде небезпечна конфліктами.

Гороскоп на тиждень 28 лютого – 6 березня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня Тельці отримають несподівані звістки від близьких людей. У вівторок, незважаючи на бажання піти в тінь, яке виникло, намагайтеся не надто віддалятися від людей. Непомітний одяг і тихий голос – в цю пору року явно не для вас. Тільки заявляючи світові про себе, ви досягнете успіху й процвітання. Корисно почати займатися благоустроєм будинку.

Гороскоп на тиждень 28 лютого – 6 березня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) Фото: Сьогодні

Для Близнят наступний тиждень – гідний період для спілкування та проведення переговорів. Ви чудові, чарівні, привабливі, втім, як завжди. До вас тягнуться друзі і потрібні люди. У середу будьте готові до несподіваного повороту справи під час укладання серйозних угод. А ось у вихідні відірвіться по повній – ви це заслужили.

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Гороскоп на тиждень 28 лютого – 6 березня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) Фото: Сьогодні

Раки легко знаходитимуть спільну мову зі співрозмовниками і партнерами наступного тижня. Ваша несподівана товариськість і щедрість на компліменти не залишать байдужими оточення. Однак будьте обережні, щоб через власну легковажність не попастися на вудку шахраїв. П'ятниця – травмонебезпечний день, тож побережіть себе і близьких.

Гороскоп на тиждень 28 лютого – 6 березня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) Фото: Сьогодні

Початок весни, а точніше, середина наступного тижня загрожує Левам фінансовою нестабільністю. Будьте максимально уважні при укладанні угод, тому що очікуваний прибуток може обернутися збитками. Однак до кінця тижня ця сфера вашого життя не принесе клопоту. Корисно прислухатися до чужих порад, та водночас не втрачати своєї голови.

Гороскоп на тиждень 28 лютого – 6 березня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) Фото: Сьогодні

Цілеспрямованості і працьовитості Дів наступного тижня можна лише позаздрити. Тому найкраще заняття для вас – успішне завершення всіх раніше розпочатих серйозних проєктів, підбиття підсумків і початок нового етапу. Все ж, почалася весна! Вихідні дні обов'язково присвятіть повноцінному відпочинку і проведенню часу з сім'єю.

Гороскоп на тиждень 28 лютого – 6 березня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) Фото: Сьогодні

Прийдешнього тижня Терезам слід постаратися розплатитися зі старими боргами і поки не влазити в нові, хоч якийсь час. Середина семиденного періоду не принесе успіху в нових починаннях, але ось ближче до кінця тижня ваші справи підуть вгору, знайомства будуть корисними, а бізнес – прибутковим. Не забувайте про сферу особистих інтересів і не ігноруйте флірт.

Гороскоп на тиждень 28 лютого – 6 березня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) Фото: Сьогодні

У Скорпіонів наступного тижня не на жарт заграє бажання проявити самостійність. Намагайтеся проявити дипломатичність у відносинах з оточенням, це викличе довіру з їхнього боку і принесе вам відчутну користь. Четвер для вас – важкий період, але трохи потерпіть і на довгі вихідні поринете в приємне для вас заняття, щоб зняти стрес.

Гороскоп на тиждень 28 лютого – 6 березня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) Фото: Сьогодні

Для Стрільців майбутній тиждень – період великих і прибуткових справ. Для початку ви муситимете попотіти, щоб налагодити потрібні зв'язки і домовитися з потрібними людьми – але воно того варто. Наприкінці тижня ви точно можете розраховувати на успіх і приємні бонуси від долі. На вихідні дні заплануйте повноцінний активний відпочинок в цікавій компанії.

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Гороскоп на тиждень 28 лютого – 6 березня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) Фото: Сьогодні

Складний і напружений тиждень чекає Козорогів. Але ви самі обрали такий варіант подій. Якщо ви замахнеться на бажаний результат, відпочивати вам в цей період не випадає. Ви ризикуєте і старе втратити, і нового не досягти, але ризик – благородна справа. Можливо, в суботу ви муситимете активно попрацювати. Але вихідні, що залишилися, побудьте в тиші і спокої.

Гороскоп на тиждень 28 лютого – 6 березня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) Фото: Сьогодні

Наступного тижня спритні Водолії зможуть спіймати удачу за хвіст. Головне – наполегливо працювати у всіх сферах одночасно. У середу тісна співпраця з колегами навряд чи піде вам на користь, краще проявіть самостійність. Не варто занадто критично сприймати оточення – вони роблять, що можуть, просто ваші вимоги дещо завищені.

Гороскоп на тиждень 28 лютого – 6 березня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) Фото: Сьогодні

Рибам наступного тижня слід вибірково підходити до вирішення поставлених завдань. У понеділок запасіться терпінням і постарайтеся довести до розуму розпочату справу. Прислухайтеся до порад і пропозицій оточуючення – багато чого може виявитися вигідним для вас. Та діяти вам краще поодинці. Зробіть сюрприз коханій людині.

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