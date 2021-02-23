Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как выбрать мужа по знаку зодиака — кто лучший супруг?

Сегодня, 15:02

Астрологи рассказали, как звезды влияют на людей

Звезды имеют влияние на людей больше, чем мы думаем на самом деле. Так и при выборе партнера не стоит забывать о влиянии планет, утверждают астрологи. Кого же лучше выбирать в мужья по знаку зодиака — рассказываем далее в материале.

Полезным будет узнать и о родовых проклятиях — существуют ли они и как их снять.

1 место — Дева

Эти мужья умные, воспитанные и хороши собой. Они отлично зарабатывают, готовят и не брезгуют уборкой в доме. Мужья этого знака зодиака являются надежными партнерами, которые не предадут вас, они будут всегда внимательными и нежными, лучшими любовниками и при этом надежными друзьями. А в жены Девы часто выбирают девушек, которые по их мнению "пропадут без них".

2 место — Лев

Львы надежные мужья, которые будут подражать отцовским отношениям – заботливые, нежные, понимающие. Они женятся обязательно на красавицах, а потом их опекают и во всем помогают, балуют. Но это все не просто так – вам необходимо будет постоянно восхищаться Львами и восхвалять его, ведь без этого он чахнет, как цветок без воды.

3 место — Козерог

Мужчины-Козероги очень хороши и обладают всеми главными достоинствами: умны, честны, хороши собой, обаятельные и добрые. Поэтому, чтобы его заполучить, необходимо будет избавиться от всех конкуренток. Ну и, конечно же, необходимо будет еще хорошенько поработать над тем, чтобы он еще захотел жениться. А если вам этого уже удалось добиться, тогда вам очень повезло.

4 место — Весы

Мужья этого знака зодиака настоящие романтики, несмотря на свой возраст. Букеты цветов, подарки, сюрпризы и романтические ужины с мужьями-Весами вам обеспечены. Супружеский долг он также будет выполнять стараясь и с душой. Но и сам он при этом будет требовать внимания и помощи, а точнее ухода, ведь мыть посуду он очень не любит.

5 место — Телец

Эти мужья очень заботливые и преданные. Они стараются все сделать для семьи, для жены и детей. Телец никогда не предаст и не изменит своей жене. Он очень спокоен и миролюбив, если его не выводить из себя. А если хорошенько разузнать его повадки, то можно смело им манипулировать. Они всегда и всем довольны, терпеливые и добрые. Главное, найти к ним подход.

Первые свидания звезд с будущими мужьями — смотрите видео:

Ранее астрологи составили рейтинг жен по знаку зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Пять самых успешных знаков зодиака На какие знаки зодиака особенно повлияет лунное затмение 5 июля Пять самых добрых знаков зодиака
астрология муж знаки зодиака
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Тина Кароль довела до слез Дорофееву
Тина Кароль довела до слез Дорофееву

Популярные статьи

Сегодня, 11:37Вкусно

Готовим правильный рис для домашних суши и роллов

Вчера, 17:59Звездно

Сын госпитализированного Чапкиса не смог прилететь в Украину к отцу

Вчера, 17:46Вкусно

Пироги и пирожки с капустой: 3 рецепта начинки

Вчера, 15:12Вкусно

Ваш бисквит не получился? Вот 5 ошибок при выпекании

Вчера, 14:52Психо

Рейтинг жен по знаку зодиака: кто лучшая супруга?

Вчера, 13:05Звездно

Очень грустный принц Чарльз проведал больного 99-летнего отца в больнице: фото

Вчера, 11:18Вкусно

Как приготовить вкусный хумус: 5 рецептов восточной закуски

Вчера, 05:19Психо

Гороскоп на сегодня 22 февраля: Близнецам нужно выдохнуть, а Раков ждет спокойный понедельник

Вчера, 01:03Звездно

"Голос країни": в Сети жестко критикуют Надежду Мейхер после выступления "Алиби" на шоу

21 февраляПсихо

Гороскоп на неделю 21-27 февраля: все знаки зодиака

21 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 21 февраля: Водолею нужно расслабиться, а у Рыб удачный день

21 февраляEvents

21 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

20 февраляЗвездно

Винник танцевал с Каменских, а Данилко плакал: как прошел пятый эфир шоу "Маска"

20 февраляЗвездно

Секрет раскрыт: кто скрывался в костюме Козы на шоу "Маска"

20 февраляЗвездно

Участница "Маски" заставила плакать Андрея Данилко

20 февраляЗвездно

"Боль каждую минуту": дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала тревожный пост в Instagram

Новости партнеров

Нелепые образы Кароль, Каменских, Поляковой в начале карьеры
Нелепые образы Кароль, Каменских, Поляковой в начале карьеры
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Довгонога Lida Lee похизувалася фігурою в купальнику
Довгонога Lida Lee похизувалася фігурою в купальнику
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
Канал "Украина" публично извинился перед Кароль
Канал "Украина" публично извинился перед Кароль
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять