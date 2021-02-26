Какие цветы дарить девушке на 8 Марта по знаку зодиака

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Международный женский день, который будет уже совсем скоро, сложно представить без цветов, подарков и поздравлений. И если про не банальные подарки женщинам на 8 Марта мы уже писали, то про букеты стоит также рассказать. Астрологи дали подсказки, какие цветы стоит дарить девушке на 8 Марта, исходя из ее знака зодиака.

Овен

Эти девушки свободолюбивы, упрямые и импульсивные. Они любят все яркое, дорогое и со вкусом. Отличным вариантом для них станет пышный букет из ярко-красных роз.

Телец

Представительницы этого знака зодиака обладают сильным характером, они уверенны в себе и знают, чего хотят от жизни. Цветы должны быть эффектными и стильно оформленными. Подойдут орхидеи, тюльпаны и ландыши.

Близнецы

Эти девушки любят совершенство и во всем ищут идеал. Но настроение у них очень переменчиво, поэтому ваш букет должен быть простым, но с изюминкой. Например, соедините несколько сортов цветов – тюльпаны, гвоздику и гортензию. Только делайте это с помощью флориста – ошибки быть не должно!

Рак

Романтичные девушки этого знака зодиака любят все цветы. Но если вы действительно хотите их растрогать – выбирайте белые, светло-голубые или синие цветы. Беспроигрышным вариантом станет букет из белых лилий.

Лев

Эти девушки любят все роскошное и помпезное. Лучшим букетом для них станет огромная охапка крупных роз, которые должны быть одна в одну и в идеальном состоянии.

Дева

Девушки этого знака зодиака очень практичные, поэтому вместо букета, подарите им лучше цветок в горшке. Он не завянет через неделю, а будет долго радовать вашу девушку, напоминая о вас. Выберите гиацинт или экзотическую орхидею и она останется в восторге.

Весы

Эти девушки настоящие романтики, которые любят стиль и элегантность. Выбирайте для них букет из лилий, хризантем или астр и обязательно в пастельных тонах.

Скорпион

Представительницы этого знака зодиака очень чувственные, поэтому букет должен быть максимально нежным и совсем не кричащим. Ландыши, ромашки, пионы подойдут и все без лишней упаковки и тем более фольги.

Стрелец

Эти девушки не любят церемониться и что-то придумывать, потому что прямо говорят о том, что они хотят. Стрельцы оценят что-то экзотическое и неординарное. Например гипсофилы покрашенные в цвета радуги или гортензию ярко синего цвета.

Козерог

Сдержанные девушки этого знака зодиака любят все изысканное и терпеть не могут ярких и напыщенных цветов. Лучшим вариантом станет букет из нежно-розовых орхидей и жасмина.

Водолей

Эти девушки независимы, они любят все новое и необычное. Поэтому присмотритесь к каллам необычных расцветок, а также к нарциссам и гортензии.

Рыбы

Представительницы этого знака зодиака скромны, они любят элегантность и ценят стиль. Поэтому не выбирайте замысловатые композиции из 50 разных цветов. Лучше выберите монобукет из гортензий, гвоздик или калл.

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Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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