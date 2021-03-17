Глубоко пойдет? Надо ли вырезать гланды ради качественного орального секса
Секс-терапевт рассказала, как можно удовлетворить партнера без экстремальных манипуляций
Удаление гланд, малых половых губ, увеличение точки G – это лишь малая часть того, на что идут девушки, чтобы удовлетворить своих партнеров в сексе. Недавно 24-летняя участница шоу "Холостяк-11" Анастасия, которая работала в порноиндустрии, рассказала, что удалила себе гланды ради занятий оральным сексом. Стоит ли идти на такие эксперименты, чтобы доставить удовольствие партнеру и чем это чревато для здоровья, разбирались с секс-терапевткой Ярославой Плотниковой.
О влиянии порно говорят много, но мало кто знает, что именно фильмы для взрослых породили интимную хирургию. Сейчас женщины хотят попу, как у Ким Кардашьян, а тогда хотели бритый лобок, как у героинь порно.
По словам секс-терапевта, бывают и такие случаи, когда операции девушкам показаны по состоянию здоровья, например, когда малые половые губы большие и они приносят дискомфорт (натирают и тд).
Зачастую все интимные операции девушки делают из-за неуверенности в себе, желании порадовать своего партнера или стать похожим на кого-то. В таком случае, эксперт рекомендует лучше работать над принятием своего тела.
Если девушке самой справиться с проблемой не получается, тогда стоит обратиться за помощью к психологу. Он сможет пояснить, как важно работать над собой, принимать и любить свое тело и, пожалуй, самое главное – дать нужные инструменты, чтобы этому научиться. Потому что проблема может скрываться не в ваших "несовершенствах" тела, а в голове.
Секс-терапевт говорит, что удалять гланды ради минета – очень плохая идея, ведь есть много других способов доставить удовольствие своему партнеру.
Если же говорить про участницу "Холостяка-11" Анастасию, то важно понимать, что съемки в порно были ее профессией и, возможно, она делала манипуляции как раз ради нее.
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Не стоит идти на любые эксперименты ради других людей или подражая кому-то. Это может быть опасно для вашего здоровья и совсем не факт, что вы получите именно то, на что рассчитывали. Работайте над собой, над принятием тела, разговаривайте с партнерами о своих желаниях и фантазиях – это то, что поможет вам получать истинное удовольствие от секса без экстремальных манипуляций.
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