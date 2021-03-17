Глубоко пойдет? Надо ли вырезать гланды ради качественного орального секса

Секс-терапевт рассказала, как можно удовлетворить партнера без экстремальных манипуляций

Удаление гланд, малых половых губ, увеличение точки G – это лишь малая часть того, на что идут девушки, чтобы удовлетворить своих партнеров в сексе. Недавно 24-летняя участница шоу "Холостяк-11" Анастасия, которая работала в порноиндустрии, рассказала, что удалила себе гланды ради занятий оральным сексом. Стоит ли идти на такие эксперименты, чтобы доставить удовольствие партнеру и чем это чревато для здоровья, разбирались с секс-терапевткой Ярославой Плотниковой.

Секс-терапевтка Ярослава Плотникова Фото: instagram.com/not_just_sex

Порно породило моду на интимную хирургию

О влиянии порно говорят много, но мало кто знает, что именно фильмы для взрослых породили интимную хирургию. Сейчас женщины хотят попу, как у Ким Кардашьян, а тогда хотели бритый лобок, как у героинь порно.

"Вся интимная хирургия появилась в тот момент, когда порноактрисы удалили волосы, стали делать пластику, отбеливания и тд. Но дело в том, что это не повлияет на чувствительность и оргазмичность", – говорит эксперт.

По словам секс-терапевта, бывают и такие случаи, когда операции девушкам показаны по состоянию здоровья, например, когда малые половые губы большие и они приносят дискомфорт (натирают и тд).

Может сначала к психологу сходить?

Зачастую все интимные операции девушки делают из-за неуверенности в себе, желании порадовать своего партнера или стать похожим на кого-то. В таком случае, эксперт рекомендует лучше работать над принятием своего тела.

"Да, иногда девушка делает операцию и становится увереннее в себе и расслабляется в сексе, не переживает о внешнем виде. Но я бы лучше работала над принятием тела, чем ложилась под нож. Тем более, когда это делается не для себя, а для мужчины", – советует Ярослава Плотникова.

Если девушке самой справиться с проблемой не получается, тогда стоит обратиться за помощью к психологу. Он сможет пояснить, как важно работать над собой, принимать и любить свое тело и, пожалуй, самое главное – дать нужные инструменты, чтобы этому научиться. Потому что проблема может скрываться не в ваших "несовершенствах" тела, а в голове.

Важно отличать порно от реальной жизни Фото: Depositphotos

Почему удалять гланды ради минета – плохая идея

Секс-терапевт говорит, что удалять гланды ради минета – очень плохая идея, ведь есть много других способов доставить удовольствие своему партнеру.

"Есть много вариантов как сделать оральный секс разнообразным и интересным без операций. Есть много техник, косметики и игрушек", – отмечает эксперт.

Если же говорить про участницу "Холостяка-11" Анастасию, то важно понимать, что съемки в порно были ее профессией и, возможно, она делала манипуляции как раз ради нее.

"Но нужно понимать, что порно очень отличается от жизни. Там много экстремальных практик, они долго готовятся. Я бы сравнила порноактрис с каскадерами", – говорит Ярослава.

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Научитесь получать удовольствие от секса без экстремальных экспериментов

Не стоит идти на любые эксперименты ради других людей или подражая кому-то. Это может быть опасно для вашего здоровья и совсем не факт, что вы получите именно то, на что рассчитывали. Работайте над собой, над принятием тела, разговаривайте с партнерами о своих желаниях и фантазиях – это то, что поможет вам получать истинное удовольствие от секса без экстремальных манипуляций.

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