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Супруга DZIDZIO о его "романе" с Цибульской: Казалось, что играют моей жизнью

Сегодня, 20:19

До сих пор многие уверены, что у артистов связывали романтические отношения

Певица SLAVIA, супруга известного украинского исполнителя DZIDZIO, которая из-за него специально выбыла из талант-шоу, впервые прокомментировала слухи о его романе с певицей и телеведущей Олей Цибульской.

Оля и DZIDZIO дружат уже больше 15 лет, они записали дуэтные песни и даже стали кумовьями. Многие думали, что артистов связывают не дружеские, а романтические отношения, и даже говорили, что сын Оли – копия DZIDZIO. Супруга артиста SLAVIA рассказала, как реагировала на эти слухи, и как чувствовала себя все это время.

"Я сама их, можно сказать, свела. Мы все ездили на фестивали – там они познакомились, а потом потеряли связь. Мы переписывались с Олей в соцсетях, потом она попросила телефон Михаила. Они созвонились, она предложила ему этот дуэт и закрутилось", – рассказала SLAVIA в интервью YouTube-программе "Без комплексов".

DZIDZIO и Оля Цибульская
DZIDZIO и Оля Цибульская
Фото: YouTube

По словам певицы, ей было "очень неприятно", особенно тогда, когда начали активно распространяться слухи о романе DZIDZIO и Оли.

"Если бы Оля хотя бы опровергала...А она играла в эту игру. Мне казалось, что играют моей жизнью, мной играют. Почему ее можно показывать и записывать дуэты, после чего люди думали, что она его жена или любовница, а меня надо было скрывать? Мне было очень больно", – признается SLAVIA.

Супруга DZIDZIO считает, что Оля таким образом подогревала к себе интерес публики.

"У каждого свой путь: кто-то берет творчеством, а кто-то слухами и сплетнями", – говорит певица.

SLAVIA и DZIDZIO
SLAVIA и DZIDZIO
Фото: пресс-служба, instagram.com/slavia_official

Ранее SLAVIA призналась, что DZIDZIO ходит на ночные медитации.

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