Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Арми Хаммер из-за БДСМ-скандала не будет сниматься в комедии с Дженнифер Лопес

Сегодня, 11:42

Актер принял решение не сниматься в новой киноленте

Актер Арми Хаммер, который должен был сыграть в новой комедии с Дженнифер Лопес, из-за скандала отказался от своей роли, сообщает Variety.

На днях в Сети всплыла серия интимных переписок Арми с любовницами. В них актер фактически признается в каннибализме, а также в красках описывает свои садистские фантазии во время секса с девушками.

"Я не комментирую эту откровенную чушь, но в свете злобных и ложных онлайн-атак на меня в Сети, я не могу с чистой совестью оставить своих детей на четыре месяца ради съемок фильма в Доминиканской Республике. Lionsgate (корпорация, снимающая фильм – Ред.) поддерживает меня в этом, и я им за это благодарен", – говорится в официальном заявлении Хаммера.

Арми Хаммер
Арми Хаммер
Фото: instagram.com/armiehammer

Напомним, в Сети появилась тайная переписка Арми с якобы его любовницей. Там он описывает свои БДСМ-фантазии, и даже признается в пристрастии к каннибализму. В других переписках Хаммер мечтает "сломать ребра" и "разрезать любовницу на кусочки".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Рэп-артистка из США сварила своего кота, чтобы заполучить его череп: фото (18+) Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за то, что он отказался надеть маску: фото Седокова из-за скандала с дочерью отказалась от откровений в Instagram
скандал Арми Хаммер
Реклама

Новости партнеров

Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Жена Корниенко — молодая мама и настоящая красотка
Жена Корниенко — молодая мама и настоящая красотка
Алена Мозговая показала подросшую дочь от Аксельрода
Алена Мозговая показала подросшую дочь от Аксельрода

Популярные статьи

Сегодня, 07:30Fun

Старый Новый год-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 07:00Fun

Обрезание Господне: история, традиции праздника, что нельзя делать в этот день

Вчера, 23:13Fun

Поздравления со старым Новым годом-2021: прикольные СМС, стихи и картинки

Вчера, 21:00Fun

Старый Новый год-2021: красивые поздравления в прозе, открытки и картинки

Вчера, 18:05Шоу-бизнес

Александр Эллерт рассказал, был ли секс на "Холостячке"

Вчера, 17:05Психология

Подборка красивых щедривок на старый Новый год

Вчера, 15:56Fun

Поздравления со старым Новым годом-2021: яркие открытки, пожелания и стихи

Вчера, 08:52Fun

"Щедрик, щедрик, щедрівочка": текст песни и история

12 январяEvents

Гадания на старый Новый год-2021: ТОП-7 способов

12 январяFun

Популярные посевалки на старый Новый год-2021

12 январяEvents

Лучшие щедривки для детей на украинском языке на старый Новый год

12 январяFood

Оригинальные угощения на старый Новый год: рецепты с фото

12 январяFood

Тесто для вареников на старый Новый год: рецепты на молоке, кефире и воде

11 январяFun

Лучшие гадания на старый Новый год: как и когда гадают

11 январяFun

Лучшие щедривки для взрослых и детей

11 январяFood

Что должно стоять на столе на старый Новый год

Новости партнеров

Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
«Я рискнула всем». Ксения Мишина объяснила свой выбор
«Я рискнула всем». Ксения Мишина объяснила свой выбор
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
Катерина Ковальчук раскрыла причину ухода из сериала Крепостная
Катерина Ковальчук раскрыла причину ухода из сериала Крепостная
Певица Оля Полякова застраивает полуостров на Днепре (фото)
Певица Оля Полякова застраивает полуостров на Днепре (фото)
10 знаменитостей, которые могли инсценировать свою гибель
10 знаменитостей, которые могли инсценировать свою гибель
Анита Луценко рассказала о смерти экс-возлюбленного от рака
Анита Луценко рассказала о смерти экс-возлюбленного от рака

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять