Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Секс-игрушки, порно и симуляция: что нельзя, а что можно делать в постели

Сегодня, 19:00

Повтор порно, симуляция оргазма и хендмейд лубриканты — это только несколько примеров того, чего не стоит делать в сексе

Симулировать оргазм – плохая идея, повторять позы из порно – тоже, а использование подручных средств в качестве лубрикантов может навредить вашему здоровью.

В третьем выпуске подкаста "Сегодня будет секс" журналистка Настя Бобкова и секс-терапевт Ярослава Плотникова рассказали о главных правилах секса. В этом материале мы коротко изложили главные тезисы.

Кстати, совсем скоро мы будем праздновать День влюбленных, которые многие проведут вдвоем с любимым человеком. О том, как сделать этот день (или вечер) незабываемым, читайте в нашем спецматериале к 14 февраля.

Сегодня будет секс
Сегодня будет секс
Фото: Сегодня

Техника безопасности или что нужно знать о секс-игрушках

Использовать любые секс-игрушки – это нормально. Главным правилом является то, что они должны быть куплены в специализированных магазинах. Категорически не рекомендуется использовать подручные средства, которые не созданы для секс-игр. В противном случае можно попасть в больницу.

Почему лубриканты нельзя заменять маслами и кремами

Чтобы смазки было достаточно для комфортного секса, нужно использовать лубриканты из секс-шопа. Нельзя данное средство заменять любыми маслами, вазелином, крем для рук и прочим. Все это может вызвать раздражение и только навредить.

Читайте также:
5 главных вопросов о сексе, которые вы боитесь задать

"Можно" и "нельзя" в сексе

Секс – это удовольствие для всех участников этого процесса. Нельзя заниматься тем, что вызывает отторжение. В то же время соглашаться на эксперименты, чтобы удовлетворить запрос партнера – идея не из лучших. Это будет вас разрушать морально и приносить боль – это очень важно понимать.

Не все сексуальные фантазии нужно воплощать в жизнь. Если фантазия вашего партнера вам не близка и вы не готовы воплотить ее на практике, деликатно объясните это. Помните, что негативная реакция может травмировать человека.

Почему не стоит повторять "трюки" из порно

Концепция порно, как ролевой игры в постели имеет место быть. Но пытаться повторить все действия не стоит. Если вы увидели в порно, что она за две минуты возбудилась, а он может заниматься сексом 40 минут без перерыва, при этом у него не падает эрекция – нужно помнить, что это никак не связано с реальным сексом.

Это всего лишь красивая картинка, по которой, тем более, нельзя учиться. Своего партнера нужно изучить, узнать о его предпочтениях, найти подход и эрогенные зоны... А не сразу же пробовать повторять увиденное на экране.

Симулировать оргазм – плохая идея

Оргазм могут изображать как женщины, так и мужчины. Многие делают это из-за страха, который возникает под давлением стереотипов.

Если вы занимаетесь сексом и изображаете оргазм, ваш партнер будет думать, что все хорошо. Во время последующих актов он будет повторять эти действия, а для вас секс обернется далеко не приятным занятием. В последствии недовольство будет копиться, вам не будет хотеться секса с этим человеком, а отношения ухудшатся.

Почему нельзя терпеть дискомфорт во время секса, как не стесняться своих желаний, и где искать правильные советы о сексе — слушайте в подкасте "Сегодня будет секс" на Apple Podcasts, Google Podcast или SoundCloud.

Напомним, ранее мы обсуждали что такое сексуальность и как на нее повлиял СССР.

Все подробности в спецтеме Сегодня будет секс

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как справиться с эмоциональным выгоранием и начать жить полноценно Культура счастья. Кто и зачем придумал счастье в современном мире «Любите нас ушами!» – сайт «Сегодня» запустил свои подкасты
отношения секс психология подкасты

Новости партнеров

В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту
Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту
Михаил Ефремов заболел в колонии
Михаил Ефремов заболел в колонии

Популярные статьи

Сегодня, 17:32Вкусно

Пельмени, мандарины и сладости: что едят китайцы на Новый год

Сегодня, 15:17Психо

Как провести 14 февраля, если вы одиноки

Сегодня, 05:37Психо

Гороскоп на сегодня 9 февраля: Овнам нужно быть активнее, а Тельцы получат шанс стать богаче

Вчера, 18:43Вкусно

Как правильно варить булгур на плите

Вчера, 18:15Здорово

Как защитить лицо от мороза: 8 правил

Вчера, 16:17Звездно

"Понюхай мою макушку": Эллерт потроллил Мишину на отдыхе в Доминикане

Вчера, 15:15Звездно

Поклонники раскритиковали новые фото Сумской: "Перестаете быть похожей на себя"

Вчера, 13:22Звездно

Иосифа Пригожина экстренно госпитализировали в Дубае: "Болезнь развивалась по самому плохому сценарию"

Вчера, 11:00Звездно

Тина Кароль ответила Оле Поляковой, которая назвала ее "плакальщицей на похоронах"

Вчера, 09:07Фаново

Мать потеряла дар речи, когда ее сын привел "друга" из леса (фото)

Вчера, 05:57Психо

Гороскоп на сегодня 8 февраля: Козерогам нельзя лениться, а Водолеям нужно действовать самостоятельно

7 февраляЗвездно

Квартира в 20 лет и показ Victoria’s Secret: что известно о девушке "Холостяка" Макса Михайлюка

7 февраляПсихо

Гороскоп на неделю 7-13 февраля: все знаки зодиака

7 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 7 февраля: Весам и Рыбам нужно позаботиться о себе

6 февраляЗвездно

Кто покинул шоу "Маска" в третьем эфире – рассекречено имя еще одной звезды

6 февраляМодно

Маникюр ко Дню влюбленных: самый актуальный дизайн 2021 года

Новости партнеров

Самая красивая девочка мира повзрослела: как она выглядит сегодня
Самая красивая девочка мира повзрослела: как она выглядит сегодня
«Воет волком»: Исчезнувшая с «1+1» Таран о своем состоянии
«Воет волком»: Исчезнувшая с «1+1» Таран о своем состоянии
«Я любима, пап». Умер отец Насти Каменских
«Я любима, пап». Умер отец Насти Каменских
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины
Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины
Простая шарлотка с яблоками. Проще простого
Простая шарлотка с яблоками. Проще простого
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Ночью забрала скорая. Григорий Чапкис попал в реанимацию
Ночью забрала скорая. Григорий Чапкис попал в реанимацию

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять