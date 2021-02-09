Секс-игрушки, порно и симуляция: что нельзя, а что можно делать в постели

Повтор порно, симуляция оргазма и хендмейд лубриканты — это только несколько примеров того, чего не стоит делать в сексе

Симулировать оргазм – плохая идея, повторять позы из порно – тоже, а использование подручных средств в качестве лубрикантов может навредить вашему здоровью.

В третьем выпуске подкаста "Сегодня будет секс" журналистка Настя Бобкова и секс-терапевт Ярослава Плотникова рассказали о главных правилах секса. В этом материале мы коротко изложили главные тезисы.

Кстати, совсем скоро мы будем праздновать День влюбленных, которые многие проведут вдвоем с любимым человеком. О том, как сделать этот день (или вечер) незабываемым, читайте в нашем спецматериале к 14 февраля.

Сегодня будет секс Фото: Сегодня

Техника безопасности или что нужно знать о секс-игрушках

Использовать любые секс-игрушки – это нормально. Главным правилом является то, что они должны быть куплены в специализированных магазинах. Категорически не рекомендуется использовать подручные средства, которые не созданы для секс-игр. В противном случае можно попасть в больницу.

Почему лубриканты нельзя заменять маслами и кремами

Чтобы смазки было достаточно для комфортного секса, нужно использовать лубриканты из секс-шопа. Нельзя данное средство заменять любыми маслами, вазелином, крем для рук и прочим. Все это может вызвать раздражение и только навредить.

"Можно" и "нельзя" в сексе

Секс – это удовольствие для всех участников этого процесса. Нельзя заниматься тем, что вызывает отторжение. В то же время соглашаться на эксперименты, чтобы удовлетворить запрос партнера – идея не из лучших. Это будет вас разрушать морально и приносить боль – это очень важно понимать.

Не все сексуальные фантазии нужно воплощать в жизнь. Если фантазия вашего партнера вам не близка и вы не готовы воплотить ее на практике, деликатно объясните это. Помните, что негативная реакция может травмировать человека.

Почему не стоит повторять "трюки" из порно

Концепция порно, как ролевой игры в постели имеет место быть. Но пытаться повторить все действия не стоит. Если вы увидели в порно, что она за две минуты возбудилась, а он может заниматься сексом 40 минут без перерыва, при этом у него не падает эрекция – нужно помнить, что это никак не связано с реальным сексом.

Это всего лишь красивая картинка, по которой, тем более, нельзя учиться. Своего партнера нужно изучить, узнать о его предпочтениях, найти подход и эрогенные зоны... А не сразу же пробовать повторять увиденное на экране.

Симулировать оргазм – плохая идея

Оргазм могут изображать как женщины, так и мужчины. Многие делают это из-за страха, который возникает под давлением стереотипов.

Если вы занимаетесь сексом и изображаете оргазм, ваш партнер будет думать, что все хорошо. Во время последующих актов он будет повторять эти действия, а для вас секс обернется далеко не приятным занятием. В последствии недовольство будет копиться, вам не будет хотеться секса с этим человеком, а отношения ухудшатся.

Почему нельзя терпеть дискомфорт во время секса, как не стесняться своих желаний, и где искать правильные советы о сексе — слушайте в подкасте "Сегодня будет секс" на Apple Podcasts, Google Podcast или SoundCloud.

Напомним, ранее мы обсуждали что такое сексуальность и как на нее повлиял СССР.

Все подробности в спецтеме Сегодня будет секс

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