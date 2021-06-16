Выбор редакции: атмосферные террасы Киева для летних вечеров
Нашли заведения с кроватью в центре столицы, лучшим видом на Софиевскую площадь и Подол. Почему бы вам их не посетить летом?
Теплыми летними вечерами хочется сидеть не в помещении заведения, а на его террасе. Согласны? Потому что благоприятная погода и ландшафты Киева манят. Мы расскажем о 5 террасах столицы, которые рекомендуем посетить летом-2021. Конечно, если вы не собрались на Сейшелы, бюджетные Мальдивы или другие популярные туристические направления июня.
Как насчет встречи с друзьями на крыше отеля BURSA? Но это не просто крыша, а терраса бара "1818" с видом на Подол. Там любят пить коктейли и встречать закат, потому что вид на Киев – невероятный. Согласны? Учитывайте, что услуга бронирования стола отсутствует, а желающих посидеть на руф-топе – много.
Что по ценам? Коктейль с джином, фейхоа и улуном стоит 190 гривен, а с водкой, малиной, кардамоном и ванилью 220 гривен. По закускам: рисовые чипсы с ореховым соусом предлагают за 110 гривен.
Где найти? На улице Константиновской, 11.
Дизайн Spelaya Kanareyka вас удивит! Ибо где вы еще видели кровать в центре Киева, которая стоит посреди террасы? В заведении предлагают домашние блюда, поэтому она есть дополнением меню и концепции. Словом, чтобы вы чувствовали себя как дома! В выходные здесь часто играют музыканты, и вы сможете поужинать или выпить бокал вина под "балконную эстраду" (так называет их команда заведения).
Что по ценам? Оливье 117 гривен, бокал просекко 127 гривен (125 мл), блинчики с творогом и сметаной 129 гривен.
Где найти? На улице Саксаганского, 15.
Еще одна терраса с невероятным видом в Bar on 8, который на 8 этаже отеля Hyatt Regency! Ее изюминка – вид на Софиевскую площадь. Посетите локацию вечером, чтобы увидеть один из лучших закатов в вашей жизни. И, конечно, дополните этот момент коктейлем или чашечкой кофе. Но учтите, что цены здесь выше среднего!
Что по ценам? Коктейль Hyatt Regency Kiev Mojito 265 гривен, шакшука 265 гривен, капучино 125 гривен.
Где найти? На улице Аллы Тарасовой, 5.
Предлагаем посетить еще и уютную террасу ресторана "Маяк" на Днепровской набережной. Ее добавьте в список must visit, потому что вид на Днепр и "Родину-мать" впечатляют. В заведении говорят, что их ресторан – место встречи незабываемых закатов. Проверите?
Что по ценам? Коктейль "Маргарита" 240 гривен, салат "Цезарь" 230 гривен, пицца "Четыре сыра" 285 гривен.
Где найти? На Днепровской набережной, 2.
Еще одну террасу с вау-видом на Киев нашли на крыше отеля Premier Palace Hotel Kyiv в ресторане Atmosfera. Гости заведения приходят сюда, чтобы насладиться видом на Крещатик, Бессарабский рынок и НСК "Олимпийский", где самый дорогой ужин столицы стоит 200 тысяч гривен. Террасу выбирают люди, которым важна атмосфера в заведении и красивые пейзажи. Если это про вас, то без раздумий бронируйте столик на выходные!
Что по ценам? Капучино 100 гривен, апельсиновый фреш 125 гривен, чизкейк с клубникой 195 гривен.
Где найти? На бульваре Т. Шевченко, ул. Пушкинской 5-7 / 29.
Но не террасами Киева единственными! Вангуем, большинство украинцев посетят заведения на популярных отечественных курортах. Включайте видео и узнайте, чем обернулась инспекция локальных кафе в Железном Порту и почему пришлось вызвать полицию.
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