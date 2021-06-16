Вибір редакції: атмосферні тераси Києва для літніх вечорів
Знайшли заклади із ліжком в центрі столиці, найкращим краєвидом на Софіївську площу та Поділ. Чому б вам їх не відвідати влітку?
Теплими літніми вечорами хочеться сидіти не в приміщенні закладу, а на його терасі. Погоджуєтеся? Бо сприятлива погода та ландшафти Києва ваблять. Ми розповімо про 5 терас столиці, які рекомендуємо відвідати літом-2021. Звісно, якщо ви не зібралися на Сейшели, бюджетні Мальдіви чи інші популярні туристичні напрямки червня.
Як щодо зустрічі з друзями на даху готелю BURSA? Але це не просто дах, а тераса бару "1818" з виглядом на Поділ. Там люблять пити коктейлі та зустрічати захід сонця, бо краєвид на Київ – неймовірний. Погоджуєтеся? Враховуйте, що послуга бронювання столу відсутня, а охочих посидіти на руф-топі – багато.
Що по цінах? Коктейль з джином, фейхоа та улуном коштує 190 гривень, а з горілкою, малиною, кардамоном на ваніллю 220 гривень. Щодо закусок: рисові чіпси з горіховим соусом пропонують за 110 гривень.
Де знайти? На вулиці Костянтинівській, 11.
Дизайн Spelaya Kanareyka вас здивує! Бо де ви ще бачили ліжко в центрі Києва, яке стоїть посеред тераси? У закладі пропонують домашні страви, тож воно є доповненням меню і концепції. Словом, щоб ви почували себе як вдома! На вихідних тут часто грають музиканти, тож зможете повечеряти чи випити келих вина під "балконну естраду" (так називає їх команда закладу).
Що по цінах? Олів'є 117 гривень, келих просеко 127 гривень (125 мл), млинці з сиром та сметаною 129 гривень.
Де знайти? На вулиці Саксаганського, 15.
Ще одна тераса з неймовірним краєвидом у Bar on 8, який на 8 поверсі готелю Hyatt Regency! Її родзинка – панорама на Софіївську площу. Відвідайте локацію ввечері, щоб побачити один із найкращих заходів сонця у вашому житті. І, звісно, доповніть цю мить коктейлем чи чашкою кави. Але врахуйте, що ціни тут вище середнього!
Що по цінах? Коктейль Hyatt Regency Kiev Mojito 265 гривень, шакшука 265 гривень, капучино 125 гривень.
Де знайти? На вулиці Алли Тарасової, 5.
Пропонуємо завітати ще й на затишну терасу ресторану "Маяк", що на Дніпровській набережній. Її додайте у список must visit, бо краєвид на Дніпро та "Батьківщину-Мати" вражають. У закладі кажуть, що їх ресторан – місце зустрічі незабутніх заходів сонця. Перевірите?
Що по цінах? Коктейль "Маргарита" 240 гривень, салат "Цезар" 230 гривень, піца "Чотири сири" 285 гривень.
Де знайти? На Дніпровській набережній, 2.
Ще одну терасу з вау-видом на Київ знайшли на даху готелю Premier Palace Hotel Kyiv в ресторані Atmosfera. Гості закладу приходять сюди, щоб насолодитися панорамою на Хрещатик, Бесарабський ринок та НСК "Олімпійський", де найдорожча вечеря в столиці коштує 200 тисяч гривень. Терасу обирають люди, яким важлива атмосфера у закладі і гарні краєвиди. Якщо це про вас, то без роздумів бронюйте столик на вихідні!
Що по цінах? Капучино 100 гривень, апельсиновий фреш 125 гривень, чизкейк із полуницею 195 гривень.
Де знайти? На бульварі Т. Шевченко, вул. Пушкінській 5-7/29.
Але не терасами Києва єдиними! Вангуємо, більшість українців відвідають заклади на популярних вітчизняних курортах. Вмикайте відео та дізнайтеся, чим обернулась інспекція локальних кафе у Залізному Порту та чому довелося викликати поліцію.
Нещодавно ми розповіли про заклади Києва з традиційною кухнею різних країн світу.
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