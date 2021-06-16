Вибір редакції: атмосферні тераси Києва для літніх вечорів

Знайшли заклади із ліжком в центрі столиці, найкращим краєвидом на Софіївську площу та Поділ. Чому б вам їх не відвідати влітку?

ТОП-5 терас у Києві

Теплими літніми вечорами хочеться сидіти не в приміщенні закладу, а на його терасі. Погоджуєтеся? Бо сприятлива погода та ландшафти Києва ваблять. Ми розповімо про 5 терас столиці, які рекомендуємо відвідати літом-2021. Звісно, якщо ви не зібралися на Сейшели, бюджетні Мальдіви чи інші популярні туристичні напрямки червня.

Бар "1818"

Як щодо зустрічі з друзями на даху готелю BURSA? Але це не просто дах, а тераса бару "1818" з виглядом на Поділ. Там люблять пити коктейлі та зустрічати захід сонця, бо краєвид на Київ – неймовірний. Погоджуєтеся? Враховуйте, що послуга бронювання столу відсутня, а охочих посидіти на руф-топі – багато.

Тераса "1818" Фото: Instagram: 1818kyiv

Краєвид з тераси "1818" Фото: Instagram: 1818kyiv

Що по цінах? Коктейль з джином, фейхоа та улуном коштує 190 гривень, а з горілкою, малиною, кардамоном на ваніллю 220 гривень. Щодо закусок: рисові чіпси з горіховим соусом пропонують за 110 гривень.

Де знайти? На вулиці Костянтинівській, 11.

Spelaya Kanareyka

Дизайн Spelaya Kanareyka вас здивує! Бо де ви ще бачили ліжко в центрі Києва, яке стоїть посеред тераси? У закладі пропонують домашні страви, тож воно є доповненням меню і концепції. Словом, щоб ви почували себе як вдома! На вихідних тут часто грають музиканти, тож зможете повечеряти чи випити келих вина під "балконну естраду" (так називає їх команда закладу).

Spelaya Kanareyka Фото: Іnstagram: spelayakanareyka

Spelaya Kanareyka Фото: Іnstagram: spelayakanareyka

Що по цінах? Олів'є 117 гривень, келих просеко 127 гривень (125 мл), млинці з сиром та сметаною 129 гривень.

Де знайти? На вулиці Саксаганського, 15.

Bar on 8

Ще одна тераса з неймовірним краєвидом у Bar on 8, який на 8 поверсі готелю Hyatt Regency! Її родзинка – панорама на Софіївську площу. Відвідайте локацію ввечері, щоб побачити один із найкращих заходів сонця у вашому житті. І, звісно, доповніть цю мить коктейлем чи чашкою кави. Але врахуйте, що ціни тут вище середнього!

Краєвид з Bar on 8 Фото: Bar on 8

Bar on 8 Фото: Topclub.ua

Що по цінах? Коктейль Hyatt Regency Kiev Mojito 265 гривень, шакшука 265 гривень, капучино 125 гривень.

Де знайти? На вулиці Алли Тарасової, 5.

Пропонуємо завітати ще й на затишну терасу ресторану "Маяк", що на Дніпровській набережній. Її додайте у список must visit, бо краєвид на Дніпро та "Батьківщину-Мати" вражають. У закладі кажуть, що їх ресторан – місце зустрічі незабутніх заходів сонця. Перевірите?

"Маяк" Фото: Reston.ua

Панорама з ресторану "Маяк" Фото: Іnstagram: mayak.rest

Що по цінах? Коктейль "Маргарита" 240 гривень, салат "Цезар" 230 гривень, піца "Чотири сири" 285 гривень.

Де знайти? На Дніпровській набережній, 2.

Atmosfera

Ще одну терасу з вау-видом на Київ знайшли на даху готелю Premier Palace Hotel Kyiv в ресторані Atmosfera. Гості закладу приходять сюди, щоб насолодитися панорамою на Хрещатик, Бесарабський ринок та НСК "Олімпійський", де найдорожча вечеря в столиці коштує 200 тисяч гривень. Терасу обирають люди, яким важлива атмосфера у закладі і гарні краєвиди. Якщо це про вас, то без роздумів бронюйте столик на вихідні!

Atmosfera Restaurant Фото: Facebook: Atmosfera Restaurant

Що по цінах? Капучино 100 гривень, апельсиновий фреш 125 гривень, чизкейк із полуницею 195 гривень.

Де знайти? На бульварі Т. Шевченко, вул. Пушкінській 5-7/29.

Але не терасами Києва єдиними! Вангуємо, більшість українців відвідають заклади на популярних вітчизняних курортах. Вмикайте відео та дізнайтеся, чим обернулась інспекція локальних кафе у Залізному Порту та чому довелося викликати поліцію.

Нещодавно ми розповіли про заклади Києва з традиційною кухнею різних країн світу.

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