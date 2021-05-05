Сколько стоят бюджетные Мальдивы и стоит ли ехать в такое путешествие

По 80000 гривен на двоих вы отдохнете без пафоса, уединения, но с классным видом

Мальдивы – райское место, которое привлекает туристов локальными островами с водой цветом неба и белым песком. Через перечисленные преимущества складывается мнение, что попасть туда среднестатистическому жителю – не удел. Но все же "судьба"! Мы с туристическим экспертом Вероникой Шепетюк разобрались, сколько стоит бюджетный отдых на Мальдивах, где расположены самые дешевые отели и в сезон низкий прайс. И главное – стоит экономить на турах.

Вероника Шепетюк – владелица туристического агентства Фото: Instagram: veronas_

спойлер: бюджетный отдых обойдется в 30-40 тысяч гривен за неделю на друга, вам запрещено будет пить алкоголь и пляжей для купания лишь два.

Сколько стоят дешевые Мальдивы и когда бюджетный сезон

Если вы хотите сэкономить на мальдивском отдыха, то планируйте отпуск во время "влажного" сезона. Он стартует с мая и до октября. В данный время здесь самые низкие цены на проживание, так погода переменчива и проливные дожди – традиция. Конечно, такой прогноз не 24/7, возможны и комфортные условия. Но единственное, что неизменно круглый год – температура воздуха, которая ориентировочно 30 градусов. Самые высокие цены на локальный отдых – в "сухой" сезон, когда нет дождей и погода способствует идеальному пляжном релакса. Если хотите сэкономить на курорте, то лучше не едьте в период с ноября по апрель, так как цены здесь по высшему прайсу.

Мальдивы Фото: Pexels

Самые бюджетные отели Мальдив найдете на острове Маафуши. И за семидневный проживания в экономном отеле-гестхаусе уровня 3-4 звезды с завтраками, учетом перелета и трансфера на двух заплатите – 60000 гривен. Если захотите еще и ужин, то необхідно заплатить ориентировочно на 20 000 больше – 80 000 гривен.

По Мальдивскими меркам – это бюджетные цифры! Поскольку при отдых в 4-звездочных отелях среднего уровня необхідно заплатить 110-120 тысяч гривен, а за 5-звездные 130-150 тысяч. По премиальный формат делюкс здесь оплачивают от 200 000 гривен, миллион за неделю также реально потратить. Это история для VIP-туристов, которые хотят особое обслуживание, персонального Батлера и виллу над водой с прозрачным стеклом, чтобы смотреть на "живой" аквариум. Если это не ваш вариант, то обратите внимание на бюджетный остров Маафуши. Но отдых за 60-80 тысяч – с недостатками, и не всем из них готовы смириться.

Преимущества и недостатки отдыха на Маафуши

Маафуши (Maafushi) – локальный остров, который популярен своей доступностью, поскольку тамошний бюджетный мальдивский прайс на отдых позволяет туристам посетить локацию мечты. Безусловно, 60-80 тысяч гривен – звучит совсем не "бюджетно", особенно, когда средняя зарплата в Украине в месяц 12 549 гривен. Но для райского места это – действительно минимум. Вы увидите здесь белый песок и воду голубого цвета – видами сможете насладиться, но в недорогих Мальдив существуют минусы.

Бюджетный остров Маафуши Фото: equatorial.by

На территории отсутствует приватность, которая существуют изюминкой страны. Потому изоляция – один из причин, почему сюда едут туристы. Если сравнить с другими островами, то людно за счет местных жителей и туристов, которые ищут "скромный" отдых. Отелей существуют, если принять во внимание "дорогие" острова, то там расположена 1 предложение для проживания. Словом, на Мальдивах доплачивают за уединения, на Маафуши оно отсутствует и это первый минус! Мечтали максимально изолироваться, как это делают на дорогих островах? Минимального прайс – это невозможно.

Мальдивы Фото: Pexels

По гостиницам, то найдете бюджетные гестхауси 3-4-звездного уровня, но о 5-ках с фешенебельными виллами и обслуживанием не мечтайте. Это история не прайса 60-80 тысяч в неделю. Фантастики от "апартаментов" не ждите, потому что это не виллы, но эффект "вау" вы получите от увиденных пляжей и природы. Разве не за этим едут на край света? Они аналогичны, как на картинке с Pinterest.

Остров Маафуши Фото: agoda

Но присутствует маленькое "но", на эконом-острове вы не сможете купаться на всех пляжах, а только на двух – Bikini Beach и Public Beach. К слову, это не единственная "особенность" локации, которая удивит.

У местных жителей существуют строгие правила, которых должны придерживаться туристы:

запрет на употребление и покупку алкоголя. Это один из аргументов, почему здесь непопулярный all inclusive, как на других островах Мальдив, в Египте или в Турции.

нельзя также разгуливать где в купальнике. Приемлемо только на отдельных пляжах!

Ли смогут ограничить себя в перечисленных пунктах, называют "свободой" на отдыхом и лайфхак для перезагрузки? Заметьте это.

Что следует учесть перед "скромным" отдыхом

Обязанности & # 39; связной повторный ПЦР-тест перед возвращением.

Туристам, которие жили в гестхаусах на Маафуши нужно сдать тест на коронавирус перед вылетом со страни. Правило обязанности & # 39; язкове, потому что только они имеют контакты с местными и изоляция на отдыхе отсутствует. Тест необходимо сделать за 72 часа до вылета и его оплачивает турист самостоятельно (ориинтеровочно 80 долларов за одного).

Опридилиться с целью прилета.

Чтобы ожидания оправдались, поймите какой именно отдых вам нужен. Если мечтали для галочки увидеть Мальдивы – езжайте на бюджетную локацию, потому что для полного релакса и уединения подойдут только дорогие предложения, где отсутствует большинство ограничений и скопления людей. Картинка моря и природа на Маафуши вас поразит, но если вы мечтаете о райском отдыхе с максимальным релаксом – это бюджетный вариант вы не оцените.

Советы от турагента для бюджетного отдыха

Не экономьте на страховании!

В период пандемии данный пункт необходим. Отдых в Маафуши на локации с местными жителями потенциально может завершиться положительным тестом на COVID-19. Желательно иметь страхования, чтобы получить помощь от медцентра. Ориентировочный прайс страхования у туристического агента – 5% от суммы.

Учитывайте требования авиаперевозчика.

Бюджетные перелеты, которые предлагает Flydubai требуют сдачу теста на COVID-19 за 72 часа до посадки. Другие компании – 96 часов.

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