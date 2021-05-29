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Куда лететь в июне: ТОП-3 страны по цене от 13 тыс. грн за двоих

Сегодня, 09:15

Гайд-листы с важнейшей информацией для планирования отпуска

Планируете поездку в июне за границу? Мы пообщались с тревел-экспертом Вероникой Шепетюк о ТОП-3 туристических направлениях. Их мы рекомендуем для отпуска в начале лета. В статье рассказали о ценах, популярных курортах и коронавирусных требованиях. А также о периодах, когда самая низкая цена на бронирования туров.

Вероника Шепетюк – владелица туристического агентства
Вероника Шепетюк – владелица туристического агентства
Фото: Instagram: veronas_

Турция

Какие курорты советуем: известные точки Турции расположены у Средиземного побережья и Эгейского моря. Чтобы выбрать удачный вариант – ориентируйтесь на погодные условия, которые отличаются на местностях в июне.

Отдых у Эгейского моря в начале лета понравится любителям прохладной погоды. Местная температура воздуха – 30-32 градуса, а моря – 21-22. Если любите тепло, то поезжайте все же в середине июня или в конце месяца. На Средиземном побережье климат комфортный для отпуска – температура воздуха 30-35 градусов, а моря – 23-24.

Турция
Турция
Фото: Pexels

Какие же курорты там посетить? Если выберете Средиземное побережье, то Кемер, Сиде, Аланию или Белек. До Алании ввели прямой чартерный рейс из Украины (28 мая), поэтому она будет самой популярной в этом сезоне. Напомним, что из аэропорта Анталии до Алании автобусом около двух часов езды. Добираться стало проще! Кстати, она еще и дешевле, если сравнить с Кемером.

Если вы за Эгейское море – бронируйте отели в Бодруме, Мармарисе и наслаждайтесь локальными горами и впечатляющими видами на греческие острова, которых у Средиземного моря нет.

Цены: прайс тура зависит от периода посещения страны. Если вы летите в начале июня, то стоимость будет на 2-3 тысячи меньше, чем в конце месяца. Вина этому – старт высокого сезона в июле.

Семидневный отдых на курортах Средиземного побережья на двоих, с перелетом, трансфером, страховкой и проживанием в 4* отеле обойдется от 13 тысяч гривен. Если выберете 5* среднего уровня – от 16 тысяч гривен.

Отпуск на курортах Эгейского моря дороже, чем Средиземного побережья. Так как он приравнивается к европейскому, даже ландшафтами Бодрум похож на Грецию. Туристам нужно заплатить за семидневный отдых в 4* отеле, билеты в обе стороны, трансфер и страховку – от 16 тысяч гривен. В 5* – от 25 тысяч гривен.

Требования по COVID-19: ПЦР-тесты не нужны для въезда, но нужно заполнить анкету на сайте. И не раньше, чем за 72 часа до вылета!

Черногория

Какие курорты советуем: визитная карточка страны, которую обожают туристы, – Святой Стефан. Еще одна мейнстримная местность – Будва, где бюджетно и всегда много туристов. Ибо колорит манит людей со всего мира. Если вы за спокойный отдых – выбирайте Петровац. Еще среди топ-курортов – Бечичи, Рафаиловичи, Котор.

Обратите внимание: Адриатическое море прогревается дольше других и оно холоднее, чем Эгейское. Даже в августе его сложно назвать комфортным, скорее освежающим. В июне его температура – до 21 градуса, что касается воздуха, то он ориентировочно 30 градусов.

Черногория
Черногория
Фото: Pexels

Цены: в Черногории "Все включено" и гостиницы не пользуется популярностью, как в Турции или Египте. Потому любителям активного отдыха, которые мало проводят время в арендованном жилье, местные предлагают виллы и апартаменты. Соответственно, на них можно сэкономить, потому прайс бюджетнее, если сравнить с отелями. За семидневный отдых на двоих, с трансфером, перелетом в обе стороны и завтраками вы заплатите от 18 тысячгривен. Если без них – от 15 тысяч гривен. Услуга с ужином обойдется от 22 тысяч гривен.

Требования по COVID-19: страна встречает туристов без теста, но при возвращении в Украину нужно его сделать или же быть на самоизоляции 14 дней. Но не без бонуса: Черногория предлагает украинцам бесплатное тестирование в своей стране, чтобы туристы не делали его, когда вернутся домой.

Кипр

Какие курорты советуем: в топе остается Айя-Напа, которую любит молодежь. А для семейного отдыха – идеальный Протарас. Любителям зеленых ландшафтов и истории Кипра рекомендуем посетить Пафос. Потому что его традиционные памятники, которые занесены в ЮНЕСКО, впечатляют – это одна из изюминок местности. И последний курорт – Лимасол, он считается премиальным. Да, качество обслуживания и гостиницы – на высоком уровне, поэтому бюджетно здесь не отдохнете.

Учтите, что здесь Средиземное море, как и в Турции. В июне на Кипре температура воздуха 30-35 градусов, а воды – 23-24.

Кипр
Кипр
Фото: Pexels

Цены: за семидневный отдых на двоих с перелетом в обе стороны, страховкой и проживанием в бюджетных виллах или апартаментах с завтраками вы заплатите от 17 тысяч гривен. Если будет входить ужин, то от 20 тысяч гривен. Проживание в отелях дороже: 4* с услугой "Все включено" стоит от 25 тысяч гривен, а 5* – от 50 тысяч.

Требования по COVID-19: перед вылетом нужно сделать тест, который будет действителен в течение 72 часов. Также необходима регистрация на Cyprus Flight Pass перед полетом. В аэропорту Кипра требуют сделать повторный ПЦР-тест за собственные средства, который стоит 30 евро.

Недавно мы рассказали, почему стоит лететь на Сейшелы и сколько стоит такое путешествие.

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