Куда лететь в июне: ТОП-3 страны по цене от 13 тыс. грн за двоих
Гайд-листы с важнейшей информацией для планирования отпуска
Планируете поездку в июне за границу? Мы пообщались с тревел-экспертом Вероникой Шепетюк о ТОП-3 туристических направлениях. Их мы рекомендуем для отпуска в начале лета. В статье рассказали о ценах, популярных курортах и коронавирусных требованиях. А также о периодах, когда самая низкая цена на бронирования туров.
Какие курорты советуем: известные точки Турции расположены у Средиземного побережья и Эгейского моря. Чтобы выбрать удачный вариант – ориентируйтесь на погодные условия, которые отличаются на местностях в июне.
Отдых у Эгейского моря в начале лета понравится любителям прохладной погоды. Местная температура воздуха – 30-32 градуса, а моря – 21-22. Если любите тепло, то поезжайте все же в середине июня или в конце месяца. На Средиземном побережье климат комфортный для отпуска – температура воздуха 30-35 градусов, а моря – 23-24.
Какие же курорты там посетить? Если выберете Средиземное побережье, то Кемер, Сиде, Аланию или Белек. До Алании ввели прямой чартерный рейс из Украины (28 мая), поэтому она будет самой популярной в этом сезоне. Напомним, что из аэропорта Анталии до Алании автобусом около двух часов езды. Добираться стало проще! Кстати, она еще и дешевле, если сравнить с Кемером.
Если вы за Эгейское море – бронируйте отели в Бодруме, Мармарисе и наслаждайтесь локальными горами и впечатляющими видами на греческие острова, которых у Средиземного моря нет.
Цены: прайс тура зависит от периода посещения страны. Если вы летите в начале июня, то стоимость будет на 2-3 тысячи меньше, чем в конце месяца. Вина этому – старт высокого сезона в июле.
Семидневный отдых на курортах Средиземного побережья на двоих, с перелетом, трансфером, страховкой и проживанием в 4* отеле обойдется от 13 тысяч гривен. Если выберете 5* среднего уровня – от 16 тысяч гривен.
Отпуск на курортах Эгейского моря дороже, чем Средиземного побережья. Так как он приравнивается к европейскому, даже ландшафтами Бодрум похож на Грецию. Туристам нужно заплатить за семидневный отдых в 4* отеле, билеты в обе стороны, трансфер и страховку – от 16 тысяч гривен. В 5* – от 25 тысяч гривен.
Требования по COVID-19: ПЦР-тесты не нужны для въезда, но нужно заполнить анкету на сайте. И не раньше, чем за 72 часа до вылета!
Какие курорты советуем: визитная карточка страны, которую обожают туристы, – Святой Стефан. Еще одна мейнстримная местность – Будва, где бюджетно и всегда много туристов. Ибо колорит манит людей со всего мира. Если вы за спокойный отдых – выбирайте Петровац. Еще среди топ-курортов – Бечичи, Рафаиловичи, Котор.
Обратите внимание: Адриатическое море прогревается дольше других и оно холоднее, чем Эгейское. Даже в августе его сложно назвать комфортным, скорее освежающим. В июне его температура – до 21 градуса, что касается воздуха, то он ориентировочно 30 градусов.
Цены: в Черногории "Все включено" и гостиницы не пользуется популярностью, как в Турции или Египте. Потому любителям активного отдыха, которые мало проводят время в арендованном жилье, местные предлагают виллы и апартаменты. Соответственно, на них можно сэкономить, потому прайс бюджетнее, если сравнить с отелями. За семидневный отдых на двоих, с трансфером, перелетом в обе стороны и завтраками вы заплатите от 18 тысячгривен. Если без них – от 15 тысяч гривен. Услуга с ужином обойдется от 22 тысяч гривен.
Требования по COVID-19: страна встречает туристов без теста, но при возвращении в Украину нужно его сделать или же быть на самоизоляции 14 дней. Но не без бонуса: Черногория предлагает украинцам бесплатное тестирование в своей стране, чтобы туристы не делали его, когда вернутся домой.
Какие курорты советуем: в топе остается Айя-Напа, которую любит молодежь. А для семейного отдыха – идеальный Протарас. Любителям зеленых ландшафтов и истории Кипра рекомендуем посетить Пафос. Потому что его традиционные памятники, которые занесены в ЮНЕСКО, впечатляют – это одна из изюминок местности. И последний курорт – Лимасол, он считается премиальным. Да, качество обслуживания и гостиницы – на высоком уровне, поэтому бюджетно здесь не отдохнете.
Учтите, что здесь Средиземное море, как и в Турции. В июне на Кипре температура воздуха 30-35 градусов, а воды – 23-24.
Цены: за семидневный отдых на двоих с перелетом в обе стороны, страховкой и проживанием в бюджетных виллах или апартаментах с завтраками вы заплатите от 17 тысяч гривен. Если будет входить ужин, то от 20 тысяч гривен. Проживание в отелях дороже: 4* с услугой "Все включено" стоит от 25 тысяч гривен, а 5* – от 50 тысяч.
Требования по COVID-19: перед вылетом нужно сделать тест, который будет действителен в течение 72 часов. Также необходима регистрация на Cyprus Flight Pass перед полетом. В аэропорту Кипра требуют сделать повторный ПЦР-тест за собственные средства, который стоит 30 евро.
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