200 тыс. гривен за 3 часа! Мы нашли самый дорогой ужин в Киеве и узнали, кто за него платит

Спойлер: 200 тыс. гривен – это не максимум! Здесь готовы выполнять прихоти гостей, поэтому прайс и миллиона может достичь

Поужинать на НСК "Олимпийский" стоит от 200 тыс. гривен

Недавно вы узнали о самой дорогой аренде квартиры на Airnbnb! И она не оправдала свой прайс в 307 тыс. 912 гривен. Сегодня удивим самым дорогим ужином в столице, за который нужно заплатить 200 тыс. гривен. И нет, никаких ресторанов или пафосных террас, здесь другая тема. Словом, ради нее специально прилетали из ОАЭ! А возраст гостей, которые бронируют услугу, удивит. Но оправдало ли увиденное наши ожидания?!

Где искать самый дорогой ужин в Киеве?

Нашли премиальный ужин в столице на легендарном стадионе НСК "Олимпийский", который работает с 1923 года. Или вы думали, что здесь только в футбол играют? Нет! Одна из премиальных услуг – романтический ужин в центре поля. Но на создание услуги вдохновил все же футбол – подготовка к финалу Лиги чемпионов УЕФА-2018. Ее идейный вдохновитель – заместитель начальника отдела организации мероприятий Владимир Бугай. Он дал шанс стадиону ассоциироваться у людей не только со спортом, но и романтикой.

НСК "Олимпийский" Фото: Instagram: olympic.nsc

"Мы с командой готовились к финалу Лиги чемпионов УЕФА-2018 и я углубился в вопрос освещения. Когда тестировали свет на стадионе, то у верхушки визуально увидел не обычный круг, а форму золотого кольца с бриллиантами", – добавил Владимир Бугай.

Словом, идея родилась спонтанно, и в 2018 году команда реализовала ее. И за четыре года они осчастливили 15 пар, а это 30 человек, любителей эксклюзива, которым надоели вечера в ресторанах. Но не все готовы были платить 200 тыс. гривен, потому что есть возможность сэкономить, но об этом позже.

За что люди платят 200 тыс. гривен?

Все просто: за эксклюзивный ужин на двоих в сердце стадиона "Олимпийский"! Не путайте формат со спонтанным пикником или фондю на террасе ресторана. Потому что романтический прием на самой большой спортивной арене Украины категории класса "элит" – это роскошь. Правда, не всем она по силам из-за высокого прайса! Команду это не пугает: во время продумывания концепции, они понимали, что их целевая аудитория – преданные романтики, которые готовы платить за эту особую атмосферу огромные средства. И таких немного.

Премиальный обед на НСК "Олимпийский" Фото: Instagram: olympic.nsc

За четыре года существования услуги самый дорогой романтический вечер стоил 200 тыс. гривен. Представляете? И нет, он не длился неделю, как вы могли подумать, учитывая прайс, а всего 3 часа. Словом, заплатили аналогичную сумму здесь не раз

Вот, что входило в прайс в один из таких вечеров: 4 позиции блюд, самое дорогое шампанское Cristal (2012 года, из меню) и декорирование стола, которое стоило около 30 тыс. гривен. Как видите – по-королевски.

Ужин за 200 тысяч гривен Фото: Facebook: BN GROUP, event agency

Но ключевой фактор формирования цены – электроэнергия. Если прием происходит вечером, то включают все освещение стадиона и прайс достигает 200 тыс. гривен. От еды также зависит конечная цена, но есть позиции из меню и не за все деньги мира.

Что же там такое готовят, спросите вы? Европейские изысканные блюда из ресторана, что при стадионе. Там предлагают около 2 тыс. позиций в меню, но в стандартном перечне для особого ужина – 12 позиций и напитки.

Сервировка и еда самого дорогого ужина Фото: Facebook: BN GROUP, event agency

Например:

На закуску можно попробовать лобстера с миксом салата, томатами, авокадо и тремя соусами (один из которых – трюфельный).

На горячую закуску филе дорадо с цитрусовым соусом, томатно-оливковой сальсой и зеленой спаржей и цуккини.

И основное блюдо – каре новозеландского ягненка с мятным соусом, который подают с кускусом и карамелизированным овощами.

И на десерт – скромный эклер с ванильным кремом и шоколадом, чтобы вспомнить детство.

Ассортимент блюд Фото: Пресс-служба НСК "Олимпийский"

Наслаждаясь едой, можете в то же время вспоминать о легендарных голах локальных матчей и популярных футболистов, которые бегали по траве. По алкоголю: ассортимент большой, но обычно званые гости выбирают игристые или "тихие" вина.

Как вам меню? Если список не удивил, то персонал доставит деликатесы из разных стран мира, если хотите. Как насчет тунца с Мальдив или трюфеля из Южной Франции? Без проблем, получите! Но учтите, за доставку нужно доплачивать. И соответственно, за ужин отдадите кругленькую сумму, зато сколько эмоций получите

И 200 тысяч гривен – это не максимум, потому что все зависит от прихотей. Доставят не только суперфуды, но и модные дизайнерские решения. Отметили, что и фонтан могут привезти. Принимайте во внимание, если хотели фото возле фонтана в центре легендарного поля.

Кстати, в подготовке ужина участвует 24 человека: начиная от агрономов, заканчивая менеджерами и поварами. Но гость видит только двоих. Это консьерж, который встречает у VIP-парковки и проводит к столу, и персональный официант.

А можно дешевле?

Можно! Но стоит ли? Прайс на ужин стартует от 70 тыс. гривен за 3 часа и с аналогичным меню, как и за 200 тыс. гривен. Да, на такой услуге можно сэкономить. Но есть одно "но" – период проведения, от которого зависит прайс и ваши впечатления.

Премиальный обед на стадионе Фото: Пресс-служба НСК "Олимпийский"

Если хотите дешевле, то планируйте романтический ужин днем, но любители wow-видов выбирают вечерние посиделки. И платят почти втрое дороже, чтобы увидеть "кольцо", которое и вдохновило на появление премиального ужина. Словом, предлагаем посмотреть на снимки ниже и сравнить, что в итоге поможет сэкономить 130 тысяч гривен за 3 часа. Но, соответственно, впечатление получите другие.

НСК "Олимпийский" днем и ночью Фото: Instagram: s1mple_shots

К слову, о времени. Можете и 15 мин посидеть, а не 3 часа: выпить кофе, вспомнить, что вокруг вас 70 тыс. 50 пустых мест и стадион, который вошел в историю футбола. Но все же платить придется упомянутую сумму!

Кто ужинает в центре стадиона?

Удивитесь, но гости, которые пользуются услугой, – это люди от 25 до 35 лет. По статусу они прогрессивные бизнесмены, большинство из которых хотят удивить вторую половинку. Но не все из Украины.

За всю историю был случай, когда прилетали поужинать специально из ОАЭ. Представляете? Тот момент, когда Бурдж-Халифа уже не удивишь, а вот НСК "Олимпийским" еще как! И это еще не все!

"Одни из клиентов хотели прилететь сразу на локацию вертолетом. Но, к сожалению, в нашей зоне это запрещено", – добавил Владимир Бугай.

Что мы думаем о VIP-ужине?

Ужин на стадионе – дорогой эксклюзив. Его можно считать визитной карточкой страны! Согласитесь, если из ОАЭ специально прилетают, чтобы выпить бокал шампанского и поужинать, то это аргумент, что в прогрессивном Дубае аналогов не найти. Но к сожалению, не всем под силу увидеть "кольцо", сидя в центре стадиона. Потому что 200 тыс. гривен – эквивалент приблизительно 15 средних зарплат в Украине.

Недавно мы рассказывали о самой дорогой аренде спорткара в Киеве и VIP-зале аэропорта "Борисполь", который любят звезды.

Все подробности в спецтеме Самое дорогое

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