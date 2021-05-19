В Киеве пройдет фестиваль красок Холи: что известно о мероприятии и когда состоится

Организаторы планируют провести действо 5 июня, обещают много конкурсов, танцев и цветные "бои" красками

Ежегодный традиционный фестиваль Холи, который устраивают в Индии состоится в столице. Его запланировали на начало лета. Об этом сообщают на официальной странице фестиваля.



Холи – праздник весны, пробуждения жизни и ярких красок в Индии. В Киеве его проведут 5 июня на ЮБК, чтобы познакомить ближе киевлян и гостей города с традициями индусов. Срок проведения перенесли с весны (сезон празднования в Индии), ибо климат Украины неблагоприятный для проведения ивента.



В программе мероприятия обещают не только "бои" красками, но и другие активности:

Боди-арт и детских аниматоров; Традиционные росписи мехенди; Выступления и мастер-классы индийского танца; DJ-сеты в течении праздника; Сюрприз в конце фестиваля.

Цена за билет – от 250 до 749 гривен. Стоимость зависит от количества красок, которые предлагают к конкретным предложениям.



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