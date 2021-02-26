Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Валерий Меладзе показал редкое фото с сыном от Альбины Джанабаевой

Сегодня, 12:00

Сегодня Константину исполняется 17 лет

Певец Валерий Меладзе, дочь которого недавно сломала шею, в честь дня рождения своего сына от Альбины Джанабаевой показал редкое фото с ним. Снимок артист опубликовал в Instagram.

На черно-белом фото Валерий и его сын Константин сидят в одинаковых позах и улыбаются. Меладзе трогательно поздравил сына с днем рождения.

"Сегодня моему старшему сыночку исполняется 17 лет! Он целеустремленный и последовательный. Если бы я был таким, то многого бы добился!" – написал артист.

Валерий Меладзе с сыном
Валерий Меладзе с сыном
Фото: instagram.com/meladzevalerian

Константин – старший сын Валерия Меладзе и его второй супруги, экс-участницы группы "ВИА Гра", Альбины Джанабаевой. Отметим, что Константин родился в 2004 году, а со своей первой супругой Валерий официально развелся лишь в 2014 году.

У Валерия и Альбины также есть еще один сын – Лука, который родился в июле 2014 года. От первого брака у Меладзе есть три дочери – Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002).

Напомним, Валерий Меладзе рассказал о ссорах с Альбиной Джанабаевой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Полина Неня заявила, что ее бывший муж снова похитил дочь Теону Андрей Джеджула стал отцом во второй раз: трогательные фото из роддома Многодетный укршоубиз: у кого из украинских звезд трое и больше детей
Валерий Меладзе дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев

Популярные статьи

Вчера, 14:39Вкусно

Горячие блюда на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

Вчера, 13:17Звездно

Вдовец Легкоступовой решил продать наследство певицы, которое оценили в 38 миллионов гривен

Вчера, 12:13Вкусно

Лайфхак: как правильно варить креветки

Вчера, 06:10Фаново

Иверская икона Божией Матери: история, значение

Вчера, 05:36Психо

Гороскоп на сегодня 25 февраля: Львам нельзя нервничать, а Девам – делать то, что им не свойственно

24 февраляTravel

5 крутых идей для путешествия по Украине на 8 Марта

24 февраляВкусно

Рецепт капкейков с клубничной начинкой на 8 Марта

24 февраляЗвездно

Григорию Чапкису – 91: все о четырех супругах знаменитого хореографа

24 февраляВкусно

Меню на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

24 февраляЗвездно

ТОП-15 цитат Стива Джобса: "Работать нужно не 12 часов, а головой"

24 февраляПсихо

Самые верные мужья по знаку зодиака

24 февраляЗвездно

Бывший супруг Алины Гросу впервые назвал причину их развода

24 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 24 февраля: Близнецам нельзя рисковать, а Ракам нужно меньше мечтать

23 февраляПсихо

Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин

23 февраляЗвездно

Камалия рассказала, как Захур воспитывает дочек: Папа грозится отправить в бомжатскую школу

23 февраляПсихо

Как выбрать мужа по знаку зодиака — кто лучший супруг?

Новости партнеров

К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
Зодиак: самые пьющие знаки
Зодиак: самые пьющие знаки
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото
Ксения Мишина позировала в откровенном купальнике на пальме
Ксения Мишина позировала в откровенном купальнике на пальме
Каминская в одном боди показала все свои прелести
Каминская в одном боди показала все свои прелести
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Супермодели и "черному ангелу" Жасмин Тукс – 40. Фотогалерея
Супермодели и "черному ангелу" Жасмин Тукс – 40. Фотогалерея

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять