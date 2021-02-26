Валерий Меладзе показал редкое фото с сыном от Альбины Джанабаевой

Сегодня Константину исполняется 17 лет

Певец Валерий Меладзе, дочь которого недавно сломала шею, в честь дня рождения своего сына от Альбины Джанабаевой показал редкое фото с ним. Снимок артист опубликовал в Instagram.

На черно-белом фото Валерий и его сын Константин сидят в одинаковых позах и улыбаются. Меладзе трогательно поздравил сына с днем рождения.

"Сегодня моему старшему сыночку исполняется 17 лет! Он целеустремленный и последовательный. Если бы я был таким, то многого бы добился!" – написал артист.

Валерий Меладзе с сыном Фото: instagram.com/meladzevalerian

Константин – старший сын Валерия Меладзе и его второй супруги, экс-участницы группы "ВИА Гра", Альбины Джанабаевой. Отметим, что Константин родился в 2004 году, а со своей первой супругой Валерий официально развелся лишь в 2014 году.

У Валерия и Альбины также есть еще один сын – Лука, который родился в июле 2014 года. От первого брака у Меладзе есть три дочери – Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002).

Напомним, Валерий Меладзе рассказал о ссорах с Альбиной Джанабаевой.

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