День Конституции Украины: дата и выходные в 2021 году

В нынешнем году День Конституции подарит украинцам приятный бонус

День Конституции Украины Фото: Unsplash

День Конституции Украины – государственный праздник, один из самых главных для нашей страны. Когда будет День Конституции Украины в 2021 году, какие нас ждут выходные и чем знаменателен праздник, читайте в нашей статье.

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Когда отмечается День Конституции Украины-2021

Ежегодно День Конституции украинцы отмечается 28 июня. В Украине этот день является официальным выходным.

В нынешнем году многие официальные праздники выпадают так, что соединяются с субботой и воскресеньем, образуя пролонгированные выходные. Так было на Новый год, 8 Марта, майские. День Конституции – не исключение.

В 2021 году День Конституции Украины приходится на понедельник. Таким образом, в честь празднования мы получаем три выходных дня подряд – с субботы, 26-го числа, до понедельника, 28 июня.

День Конституции Украины: история и значение праздника

Праздник Конституции был основан в честь принятия главного документа высшей юридической силы в Украине. Конституция Украины – это основной закон страны.

В этот день в 1996 году после ночи непрерывной и напряженной работы Верховная Рада приняла Конституцию Украины. Это произошло на пятый год после обретения Украиной независимости в 1991 году. Примечательно, что Украина стала последней из стран бывшего СССР, которая приняла собственную Конституцию после провозглашения своей независимости.

Принятая Конституция утвердила правовые основы независимой Украины во всех сферах жизни государства и человека, суверенитета и территориальной целостности, стала важным шагом в обеспечении прав граждан, а также содействовала дальнейшему повышению международного авторитета Украины в мире.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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