Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

День Конституции Украины: дата и выходные в 2021 году

Сегодня, 14:10

В нынешнем году День Конституции подарит украинцам приятный бонус

День Конституции Украины
День Конституции Украины
Фото: Unsplash

День Конституции Украины – государственный праздник, один из самых главных для нашей страны. Когда будет День Конституции Украины в 2021 году, какие нас ждут выходные и чем знаменателен праздник, читайте в нашей статье.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Когда отмечается День Конституции Украины-2021

Ежегодно День Конституции украинцы отмечается 28 июня. В Украине этот день является официальным выходным.

В нынешнем году многие официальные праздники выпадают так, что соединяются с субботой и воскресеньем, образуя пролонгированные выходные. Так было на Новый год, 8 Марта, майские. День Конституции – не исключение.

В 2021 году День Конституции Украины приходится на понедельник. Таким образом, в честь празднования мы получаем три выходных дня подряд – с субботы, 26-го числа, до понедельника, 28 июня.

Читайте также:
Что взять с собой на пикник: список самых нужных вещей

День Конституции Украины: история и значение праздника

Праздник Конституции был основан в честь принятия главного документа высшей юридической силы в Украине. Конституция Украины – это основной закон страны.

В этот день в 1996 году после ночи непрерывной и напряженной работы Верховная Рада приняла Конституцию Украины. Это произошло на пятый год после обретения Украиной независимости в 1991 году. Примечательно, что Украина стала последней из стран бывшего СССР, которая приняла собственную Конституцию после провозглашения своей независимости.

Принятая Конституция утвердила правовые основы независимой Украины во всех сферах жизни государства и человека, суверенитета и территориальной целостности, стала важным шагом в обеспечении прав граждан, а также содействовала дальнейшему повышению международного авторитета Украины в мире.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Последний звонок-2021 в Украине: дата и условия праздника Международный день семьи: дата, история и поздравления Троица-2021: когда будет праздник и выходные в Украине
Конституция праздники выходные День Конституции
Реклама

Новости партнеров

Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Что известно о "Королеве тьмы" из Судана
Что известно о "Королеве тьмы" из Судана
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Переехавший в РФ Стивен Сигал решил избавиться от особняка в США
Переехавший в РФ Стивен Сигал решил избавиться от особняка в США

Популярные статьи

Сегодня, 14:03Вкусно

От украинского классического борща до французского супа – 5 рецептов первых блюд со щавелем

Сегодня, 08:48Психо

Какое животное соответствует каждому знаку зодиака

Вчера, 04:50Психо

Гороскоп на сегодня 13 мая для всех знаков зодиака: Раки, не нойте!

12 маяЗвездно

Евровидение-2021: участницу от Молдовы обвинили в плагиате номера Ани Лорак на песню Shady Lady

12 маяЗвездно

Макаревич об увиденном в Украине: Я не слушаю рассказы, которые говорят в России (видео)

12 маяЗвездно

Киркоров сравнил главную фаворитку Евровидения-2021 с молодой Пугачевой

12 маяЗвездно

Экс-супруга DZIDZIO заявила, что у людей ошибочное мнение об их браке: Я никогда не сидела дома

12 маяЗвездно

Как на самом деле проходят съемки Холостяка – Анна Богдан описала обстановку

12 маяЗвездно

После секс-скандала Брежнева и Меладзе показали свои чувства на камеру: фото

12 маяМодно

Как складывать вещи в шкафу, чтобы они занимали мало места – специальная техника

12 маяПартнерский материал

Екатерина Кононенко: "Своим примером вдохновляю на победу!"

12 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 12 мая для всех знаков зодиака: Тельцы, берите быка за рога!

11 маяEvents

Как не допустить появление сорняков: лайфхаки

11 маяЗвездно

Продюсер Голосу країни оправдался за хайп на романе Кароль и Балана

11 маяЗвездно

Как Дантес морковку на базаре покупал – певца заметили в Хусте на Закарпатье (фото)

11 маяЗвездно

Гузеева поделилась честным фото Долиной без обработки: как выглядит певица

Новости партнеров

Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Тяжелобольной Бабкин покинул Украину: названа причина
Тяжелобольной Бабкин покинул Украину: названа причина
"Оскар" 2021 показав найелегантніше і найкумедніше вбраних зірок
"Оскар" 2021 показав найелегантніше і найкумедніше вбраних зірок
Рак мозга? Кудрявцев напугали судьбой Фриске и Заворотнюк
Рак мозга? Кудрявцев напугали судьбой Фриске и Заворотнюк
В запасниках лондонского музея обнаружили редкий экспонат
В запасниках лондонского музея обнаружили редкий экспонат
"Теряю разум": в сети восхищаются новой песней группы KAZKA
"Теряю разум": в сети восхищаются новой песней группы KAZKA

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять