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Экстремалы оценят! Чек-лист crazy-развлечений в Киеве и цены на них

Сегодня, 07:45

5 вариантов развлечений стоимостью от 600 до 2 тыс. гривен

Экстрим-развлечения в Киеве
Экстрим-развлечения в Киеве
Фото: Pexels

Расстроились из-за коронавирусных нововведений, которые автоматически отменили поездки в желаемые страны? Мы нашли крутые развлечения в столице! И они компенсируют впечатления и уровень дофамина, которые вы бы получили во время трипа. Но не все согласятся на такое, только самые отважные. Чек-лист понравится тем, кто хочет запомнить это лето драйвовым! Интересно, что выберете вы: вейкборд или полет на вертолете?

Если вы все же за спокойный отдых на пляже – читайте чек-лист для релакса у моря.

Полет на вертолете

Если выберет эту активность, то поймаете сразу двух зайцев: умиротворение от видов и драйв, который начнет щекотать ваши нервы еще в начале полета.

И, конечно, будете чувствовать себя особенными. Не только из-за эксклюзивной услуги, которая стоит немало, но и увиденных окрестности с высоты птичьего полета. Потому что с ними не всем удается встретиться лицом к лицу в таком формате. Рекомендуем планировать полет не только в солнечную погоду, но и на закате или в звёздную темноту. Без фото и незабываемых впечатлений не останетесь – проверено нами во время полета в резиденцию "Межигорья".

Ориентировочная цена – от 2 тысяч гривен за 15 мин на одного. Прайс зависит от количества пассажиров, продолжительности экскурсии, маршура и периода дня.

Катание на вейкборде

Любители приключений на воде, вы здесь? Вам понравится очередная активность. Если вы думали, что первое предложение – это экстрим максимального уровня, то забудьте. Поскольку в чек-лист на лето также вошло катание на вейкборде. Этот вид спорта сочетает в себе серфинг, сноубординг, скейтбординг и водные лыжи. Если решитесь, то готовьтесь покорять воду Днепра.

Как происходит катание? Человек держится руками за трос, прикрепленный к катеру, который движется со скоростью 30-40 км/ч и создает эффект волны. Драйвер в то же время стоит на борде и "ловит" искусственную волну и кайф от катания. Ожесточенные любители вейкборда еще и трюки делают! Почему бы и вам не попробовать?

Ориентировочная цена – от 600 гривен за час на одного. Прайс зависит от времени катания и дня недели.

Прыжок с парашютом

Стоило ожидать парашютные истории в чек-листе, не так ли? Именно с ним чаще всего ассоциируются экстремальные активности у многих. Если вы до сих пор не протестировали эту активность возле киевских окраин – сделайте это летом-2021.

Без заряда адреналина и фото на высоте птичьего полета не обойдетесь. И, вангуем, что полет станет не последним, ибо захотите еще!

Ориентировочная цена – от 2 тысяч гривен за одного.

Полет на мотодельтаплане

Этот вариант для тех, кому полет на вертолете – слишком банально и не экстремально. Попробуйте "прогулку" на мотодельтаплане высотой до 400 метров. Пока пилот будет управлять, вы познакомитесь с небом ближе, потому что верхняя часть кабины отсутствует, если сравнить с вертолетом. Как вам такое? Да, здесь без драйва и новых эмоций не обойдется.

Мотодельтаплан
Мотодельтаплан
Фото: smile-smile.ru

Ориентировочная цена – 2000 гривен за 20 мин на одного.

Флайборд

И последняя активность в crazy чек-листе – флайборд. Для тех, кто любит водные приключения и давно мечтал полетать. У вас будет эта возможность, если рискнете попробовать флайборд и захотите почувствовать себя суперменом.

Ориентировочная цена – 900 гривен за 10 мин на одного.

Рекомендуем также ознакомиться с особенностями отпуска и ценами туров в 2021 году:

Недавно мы рассказали о туристическом авто-гайде неподалеку от Киева с электромобилем Jaguar.

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развлечения вертолет экстрим мотодельтаплан лето 2021
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