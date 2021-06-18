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Подалі від метушні: 5 комплексів для релаксу неподалік від Києва

Сьогодні, 08:30

Як щодо відпочинку в будинку на воді, сосновому лісі зі свіжим повітрям чи в компанії коней на яких можна поїздити верхи?

5 комплексів для відпочинку під Киевом
5 комплексів для відпочинку під Киевом

Містянам у столиці дедалі важче абстрагуватися від роботи та шуму мегаполісу на вихідних. Навіть, улюблені заклади та івенти не допомагають. Але заміські комплекси – це те, що потрібно. Бо там не лише спа, а й неймовірна природа та тиша. Ми розповімо про п'ять релакс-локацій, які рекомендуємо! І, до речі, попереду додаткові вихідні з нагоди Трійці (20 червня) та Дня Конституції України (28 червня). Проведіть їх в новому місці з келихом просеко! І прочитайте лайфхаки для класного літа, якими ми поділилися в календарі.

Selfish Club

Розпочнемо з комплексу Selfish Club, де гостям пропонують жити у будиночках, які розташовані на воді. Все для того, щоб відвідувачі відчули конект із природою, якого не вистачає у Києві. Тут пропонують в оренду будинок на воді з сауною (або без), підводний номер та приватну резиденцію. Уявляєте? На території можна порибалити, протестувати банні послуги, взяти в оренду транспортні засоби чи позасмагати та поплавати у басейні.

Будинки на воді в Selfish Club
Будинки на воді в Selfish Club
Фото: Instagram: Selfish Club

Що по цінах? Оренда будинку на воді стартує від 280 євро.

Де знайти? У селі Кийлів.

Shelest

"Місце, щоб зробити паузу перед тим, як підкорювати світ", – так позиціонують комплекс на офіційному сайті. Якщо вам потрібно перезавантажитися від роботи і знайти натхнення, то їдьте у Shelest. Тут пропонують орендувати затишні котеджі! На території також є ресторан та басейн, тож не обов’язково їхати з ночівлею. Наприклад, ви можете почілити пів дня з коктейлем та позасмагати. Як вам ідея?

Оренда житла в SHELEST
Оренда житла в SHELEST
Фото: Instagram: shelest.hotel

Вигляд з вікна в SHELEST
Вигляд з вікна в SHELEST
Фото: Instagram: shelest.hotel

Що по цінах? За сімейний котедж треба заплатити 11 500 гривень.

Де знайти? У селі Лебедівка.

Equides Club

Як щодо парково-готельного комплексу Equides Club, де можна покататися на конях, які є його родзинкою? Але окрім них знайдете гольф та спа-центри й ресторани. Орендувати житло можете в бунгало, стандартних чи люкс-номерах локального готелю. Словом, відпочинок на Трійцю, або в інший день тут вдасться. Уявіть: ви прокидаєтеся, смакуєте каву з неймовірним пейзажем, а попереду ще катання на конях та гольф.

Заміський парково-готельний комплекс Equides Club
Заміський парково-готельний комплекс Equides Club
Фото: booking.com

Що по цінах? Оренда бунгало на добу 2700 гривень.

Де знайти? Село Лісники.

"Трипільське сонце"

Якщо ви не любителі кінного спорту, то їдьте в "Трипільське сонце". На території сімейного комплексу знайдете: два ресторани, альтанки, котеджі та готель, де можете зупинитися. І не без лазні, вона тут також є, але якщо ви завжди в роботі, то й конференц-зал можете орендувати. Але, віддайте перевагу на вихідних все ж відпочинку.

Заміський клуб
Заміський клуб "Трипільське сонце"
Фото: Instagram: tripolskoe_solnce

Що по цінах? За сімейний напівлюкс заплатите 2800 гривень.

Де знайти? В cелі Підгірці.

Grand Admiral Resort & Spa

Завершимо добірку 5-ти зірковим клубом Grand Admiral Resort & Spa, який знаходиться в сосновому лісі! Він підійде не лише для сімейного спокійного відпочинку, але й веселого в компанії друзів. На території знайдете 97 готельних номерів, Wellness & SPA зони, тенісні корти та інші спортивні площадки, відкриті басейни і багато іншого.

Територія Grand Admiral Resort & SPA
Територія Grand Admiral Resort & SPA
Фото: Facebook: Grand Admiral Resort & SPA.

Що по цінах? Стандартний номер на двох 3700 гривень, а делюкс-спа 10650 гривень.

Де знайти? В місті Ірпінь.

Словом, релакс-комплекси біля Києва – це не про бюджетність. Але, погодьтеся, що побачені умови конкурують з відпочинком у Європі. І за комфорт, нові емоції та обслуговування на високому рівні треба платити

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Нещодавно ми розповіли про ТОП-10 локацій біля Києва, які рекомендуємо відвідати.

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