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В Великобритании запретили использовать визуализацию каннабиса на алкоголе

Сегодня, 21:30

Орган по вопросам социальной ответственности и контроля за алкоголем объявил новые требования напиткам с каннабидиолом. Теперь "прямые" ассоциации с марихуаной – табу

Portman Group – орган по вопросам социальной ответственности и контроля за алкоголем Великобритании на официальном сайте сообщил о новых указаниях относительно наименования, упаковки и продвижения алкогольных продуктов с каннабидиолом (КБД).

Сообщают, что их нововведение мотивировано популярным использованием КБД и некорректным позиционированием вещества в концепции напитка.

Фото: Pexels

Отныне запрещено использовать изображения и текстовые надписи, которые вызывают ассоциации с каннабисом (или другим запрещенным наркотиком) у потребителей. Упоминание КБД в составе напитка позволяют, но не рекомендуют делать на нем акцент в позиционировании продукта.

Руководство отметило, что использование вещества в алкоголе стало тенденцией. Также они получили жалобу на джин Colorado High с КБД, который противоречил требованиям упомянутым выше.

Фото: silentpooldistillers

Недавно мы рассказали сколько длится эффект эйфории после употребления каннабиса.

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Источник: silentpooldistillers
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