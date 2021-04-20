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Пить или не пить: действительно ли нам нужны 2 литра воды в день?

Сегодня, 20:30

Чистая вода, а не только чай или сок, правда необходима организму, она наш основной метаболит. Но сколько воды в день выпивать – дело сугубо индивидуальное

Некоторые люди считают, что пить меньше 2-х литров чистой воды в день – вредить здоровью, а других наоборот не заставишь выпить и стакан. Сколько же воды нужно пить в день, когда питьевой режим важно пересматривать и что будет, если не выпить те самые пресловутые 2 литра – мы спросили у реабилитолога, физического терапевта в области неврологии и ортопедии Даниила Якубовского.

Даниил Якубовский
Даниил Якубовский
Фото: пресс-служба

Зачем вообще пить воду и правда ли, что чем больше – тем лучше?

Вода – основной метаболит организма, важный компонент обмена веществ, происходящих в теле человека. Вопрос, сколько человеку необходимого воды в сутки рассматривается постоянно. И данные весьма противоречивы: одни – за то, что обильное питье полезно для организма человека, другие – против. Вообще чрезмерно контролировать количество выпиваемой воды, то есть "указывать" организму, сколько ему надо пить, не полезно. Ведь баланс поступления и выведения жидкости из организма (кроме случаев сильного дефицита воды, например, при обезвоживании) у здорового человека и так отрегулирован.

А разве количество выпитой воды не влияет на качество ее усвоения?

То, сколько вы выпьете на тот факт, в каком количестве вода усвоится, не влияет. Вся выпитая человеком жидкость, а не только вода, усвоится.

Если есть излишек жидкости, то она выведется из организма благодаря почкам и мочевому пузырю. Конечно, если эти органы работают нормально и человек вообще полностью здоров.

Часто можно услышать, что чрезмерное (или наоборот недостаточное) употребление воды, которое не соответствует климату, где человек живет или его физическим нагрузкам, может вызвать проблемы. Конечно, всегда есть нюансы, поэтому питьевой режим должен соответствовать индивидуальным особенностям человека, его потребностям и темпу жизни.

Так сколько же все-таки воды пить в день и нужно ли добавлять лимон?

Если захотелось пить, то просто пейте, организму может быть достаточно всего пары глотков. Если чувствуете, что мало – выпейте еще, сделайте снова несколько глотков, когда ощущение жажды вернется. Пить нужно часто и небольшими глотками, прислушиваясь что "говорит" организм. А не заливать воду в себя насильно. Хотите пить воду с лимоном – пейте, многие делают это из-за того, что якобы лимон улучшает метаболизм, помогает похудеть.

Если нет проблем с желудком, то можно добавить в воду лимон
Если нет проблем с желудком, то можно добавить в воду лимон
Фото: pixabay.com

Но в похудении главное не количество выпитой воды и добавки к ней, а коррекция потребляемой и высвобождаемой энергии. Поэтому если нет проблем с желудочно-кишечным трактом и лимон вам "заходит", то добавляйте. Главное, не заниматься самолечением, чтобы не навредить, если в чем-то сомневаетесь, то всегда спросите у специалиста. Конечно при определенных условиях – тренировках, диетах, в жару нам хочется пить больше и это нормально. Важно прислушиваться к своим ощущениям.

А как выработать свой собственный питьевой режим?

Если правильность вашего питьевой режима вызывает сомнение (или его вообще нет), то начните с похода к семейному врачу. Посмотрите на спортсменов, они проходят массу тестов и обследований перед тренировками, корректируют план спортивных нагрузок, питания и питьевого режима в том числе. Это хороший пример для подражания.

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То, что ваш друг или подруга действительно пьет по 2 литра в день и им нормально – не означает, что вам нужно столько же. Специалист выяснит, нет ли у вас состояний, требующих усиления или наоборот – уменьшения количества потребляемой воды.

Но в некоторых случаях врачи все же советуют пить больше воды?

Да, как уже сказано, при некоторых состояниях, например занятии профессиональным спортом, организм нуждается в большем количестве воды. Также стоит пересмотреть свой питьевой режим и пить больше именно чистой воды, если:

  • вы находитесь в сухом, экстремальном климате, к которому не привыкли (в путешествии, отпуске или резко наступила жара),
  • ощущается сухость во рту, губах, глазах,
  • ощущается усталость, головокружение,
  • вы выпили много алкоголя, мучает похмелье,
  • то же – если есть диарея, рвота, чувствуете, что отравились,
  • вы мало ходите в туалет "по-маленькому", то есть мочеиспускание меньше 4-х раз в день,
  • у вас моча темно-желтого цвета (это может быть симптомом недостатка воды в организме).

Также помните, любые изменения в мочеиспускании, признаки интоксикации (рвота, диарея) и так далее – это повод для обращения за врачебной помощью.

Также ранее мы писали о том, нужно ли пить теплую воду натощак.

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