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Известно сколько длится эффект эйфории после употребления каннабиса

Сегодня, 19:00

Австралийские ученые пришли к выводу, что эффект приема каннабиса путем проглатывания продолжается до десяти часов, а через ингаляции – около четырех

Исследователи из Сиднейского университета, Института медицинских исследований Мензиса и Университета Гриффита провели анализ, чтобы определить сколько длится эйфория у человека после употребления каннабиса. Его опубликовали в онлайн-журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews .

Фото: Pexels

Во время исследования проанализировали 80 научных статей, содержащих информацию о 1534 случаях употребления каннабиса. Основная цель которого – узнать время действия каннабиса на человека для использования факта на законодательном уровне и в повседневной жизни потребителей.

Например, зная ориентировочный период эйфории после употребления лекарств человек не сядет за руль в состоянии эффекта, потому что это рискованно. Ученые считают, что исследования также будет полезным для проведения судебных дел (апелляции фактами), где потерпевший был в состоянии эйфории.

И актуальное время эйфории зависит от трех факторов: количества дозы и формата применения (ингаляционно или перорально – через проглатывания). Опыт человека также важен: в профессиональных юзеров не возникнет проблем с "управлением" собственным телом после употребления каннабиса.

Ученые пришли к выводу, что активный эффект после приема каннабиса путем проглатывания в большой дозе продолжается до 10 часов. Если говорить об ингаляционном приеме в минимальной дозе – эффект ориентировочно 4 часа.

Недавно мы рассказали об университете, где будут выплачивать студентам 1400 долларов за знание химии каннабиса.

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