Напій зі смаком моря! В Італії створили додаток для коктейлів з води Середземних глибин

Її створили, щоб пробудити спогади італійського літа у пам'яті через ковток напою

Італійський виробник Memento безалкогольного спиртного створив напій Blue, в основі якого – вода Середземного моря. Про це пише The Spirits Business.

Фото: The Drinks Business

Blue – третя безалкогольна одиниця в асортименті бренду. В її основі вода з Середземного моря, також є мускатний шалфей, чабер і орегано. Ключова ідея нової одиниці – ковтком нагадати людям про літо в Італії.

На смак напій з трав'яними нотами і легкої текстури, за словами креаторів він – "свіжий і пряний, з нотами морської піни та маквіса". Blue рекомендують додавати до коктейлів.

Нова пляшка безалкогольного напою для істинних поціновувачів здорового способу життя, бо не містить глютену, цукру, лактози і є веганською.

Ціна одиниці Blue від Memento за 700 мл – 36 доларів.

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