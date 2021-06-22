Поїхали Україною: 6 дивовижних місць, які варто однозначно відвідати

Скористайтеся триденним вікендом і вирушайте з сім'єю або друзями в подорож Україною

Куди відправитися на День Конституції України

День Конституції України щорічно відзначаємо 28 червня. І в 2021 році він припадає на понеділок. Бонус українцям – додатковий вихідний. Скористайтеся триденним вікендом і вирушайте з друзями або родиною в подорож Україною. Ми розкажемо вам про місця, які вразять своєю красою, і ви захочете побачити їх знову! Вибирайте одну з пропозицій – і готуйтеся до поїздки. Якщо ви все ж за туризм на Київщині, то читайте гайд-лист, де ми розповіли про Ісландію, Грецію та інші цікаві локації недалеко від столиці.

Шацькі озера

Як щодо подорожі до Волинської області – до її перлини, Шацьких озер? Їх аж 23. Одне з них – Світязь. До речі, воно не тільки відоме, а й найглибше в Україні (понад 58,6 м.). Там зможете влаштувати собі незвичайний тур – кожен день тестувати нову водойму.

Де відпочити на Шацьких озерах Фото: Depositphotos

Але не купанням єдиним. На території можна орендувати велосипеди, човни, влаштувати прогулянку в лісі та оглянути місцевість. А також запланувати масаж на одній з баз відпочинку або риболовлю, яку люблять туристи.

Рекомендуємо зупинитися тут хоча б на тиждень. Але де, запитаєте ви?! На території знайдете бази відпочинку, готелі, котеджі – якщо любите комфорт. А екстремалам, любителям бюджетного релаксу і нових вражень пропонуємо взяти палатку.

Острів Джарилгач

Як щодо українських Мальдівів – острова Джарилгач у Херсонській області? До речі, він найбільший серед островів України і Чорного моря. Тому й увійшов у нашу добірку must visit. Поїдьте сюди, якщо любите відпочинок непоспіхом, купання в бірюзовій воді й білий пісок. Більшість туристів на острові живуть у наметах, будиночках або в кемпінгу. А любителі розвиненої інфраструктури заселяються в Скадовську і добираються на поромі до Джарилгача.

Відпочинок на острові Джарилгач-2021 Фото: Facebook: Фотоконкурс "Єдині у кадрі"

Що з активностями? Основні розваги – купання і загоряння, якщо пощастить, то ще й дельфінів побачите. Інші беруть сафарі-тур по місцевості (під час якого можна побачити звірів), гуляють в околицях або влаштовують риболовлю. На території знайдете кафе і магазини.

Озеро Синевир

Любите гірські ландшафти й інстафото? Прямуйте до озера Синевир, яке лежить на Закарпатті в однойменному парку, на висоті 989 м. Його називають "морським оком", тому що чиста, кришталева вода, в якій плаває форель, вражає своєю прозорістю (до речі, риб заборонено виловлювати). А глибина водойми – орієнтовно 24 метри.

Озеро "Синевир" Фото: 123ru.net

Тут неймовірна карпатська природа, тому заплануйте прогулянку в ліс – побачите рослини, занесені до Червоної книги України. Але обережно: тут живуть дикі тварини – можна зустріти бурого ведмедя, вовка, дикого кабана, рись, куницю та інших звірів.

Карпати Фото: Depositphotos

Рекомендуємо вирушити сюди хоча б на два дні, а житло можна орендувати в селі Синевирська Поляна (2 км від озера). Пропонують котеджі, садиби або приватні будинки за бюджетною ціною.

Солотвинські озера

Як щодо купання в лікувальній воді й щоденних косметичних процедур з природного джерела? Якщо сподобалася ідея, то прямуйте до Солотвинських озер, розташованих у Закарпатській області. Найпопулярніше і найглибше з них – Кунігунда, яке виникло ще в 1902 році.

Сюди приїжджають, щоб скупатися в чудотворних водоймах з водою, багатою на корисні для організму мікроелементи (йод, бром, калій, фтор, кальцій, магній тощо). Вони конкурують з тими, що є в Мертвому морі. Клімат позитивно впливає на здоров'я людей, що мають захворювання дихальних шляхів. Лікують тут і артрит, радикуліт, псоріаз, гіпертонію та інші хвороби.

Солотвино Фото: tourinform.org.ua

Спа-процедури можна проводити самостійно – досить лише нанести грязі з води на тіло.

На території знайдете бази відпочинку, оздоровчі комплекси, ресторани і магазини для комфортного відпочинку.

Черепашинецький кар'єр

Ще одна місцевість, яку порівнюють з Мальдівами, – це Черепашинецький кар'єр у Вінницькій області. Він лежить у селі Черепашинці. Блакитна вода і хвоя – це те, що викликає вау-ефект у туристів, які з'їжджаються в тутешні місця з усієї України. Приїжджайте і ви – поплавати, позасмагати і влаштувати пікнік як у найкращих французьких традиціях. Орендувати житло рекомендуємо в Вінниці, яка за 45 км від кар'єру – так і з "Мальдівами" познайомитеся, і містом прогуляєтеся. А можна і намет на березі кар'єра розкласти.

Відпочинок на Черепашинському кар'єрі Фото: Instagram: Oleksandr Garichkin

Славське

Завершує нашу добірку топлокацій Славське, що в Стрийському районі Львівської області. Сюди теж їдуть з усієї України – побачити красу тутешніх місць: селище оточують гори. Повірте, ці краєвиди ви захочете закарбувати в пам'яті.

Взимку Славсько вибирають для відпустки екстремали, щоб покататися на лижах, а влітку – любителі тиші, спокою і зелених ландшафтів. Словом, воно для багатьох стало місцем сили, тому що тут можна добре відпочити від шуму мегаполісу.

Літній відпочинок-2021 Фото: Pixabay

Якщо приїдете – побувайте біля водоспадів Кам'янка та Гуркало, в історико-культурному заповіднику "Тустань", огляньте печеру з джерелом "Писана криниця".

Про житло: можете орендувати номер у готелі, а якщо плануєте бюджетний відпочинок, зупиніться в приватному будинку – здають місцеві жителі.

Рекомендуємо вам ознайомитися з особливостями відпустки і цінами турів у 2021 році.

Читайте також календар від Life Сьогодні, там знайдете поради для ненудного літа.

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