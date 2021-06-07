Что посмотреть в Стамбуле и сколько денег с собой взять – личный опыт известного телеведущего

Во сколько обойдутся экскурсии в самые туристические места города

Что важно посмотреть в Стамбуле Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как только зарубежные страны начали смягчать карантин и условия въезда, известный ведущий новостей "Сегодня" на канале "Украина" Игорь Пупков воспользовался этим и совершил путешествие в Турцию. На своей странице в социальных сетях телеведущий рассказал о важных нюансах, которые нужно знать во время путешествия в Стамбул.

По словам Игоря Пупкова, еще до вылета – за 72 часа, туристу обязательно следует заполнить декларацию здоровья на сайте register.health.gov.tr и распечатать, ведь без нее в стране не обойтись. С 4 июня Турция снова ввела обязательное наличие у украинцев ПЦР теста с негативным результатом.

"Бумажки нужны для пересечения границы, их просят при размещении в гостинице и при регистрации Istanbulkart – многоразовой карточки для проезда во всем общественном транспорте. Купить Istanbulkart можно в автомате на любой остановке. Зарегистрировать необходимо на сайте, который указан на обратной стороне карты. Проезд в метро, трамвае, фуникулерах стоит от 2,50 до 3,60 лир (8-11 грн). На паромах поплавать обойдется в 10 лир (32 грн). Такси – из аэропорта в историческую часть города Султанахмет стоит 170 лир (547 грн)", – отметил ведущий.

Игорь Пупков рассказал, что стоимость входных билетов в достопримечательности, такие как Старый дворец и гарем Топкапы составляет 280 лир – это 900 грн. Роскошный дворец Долмабахче обойдется в 150 лир – 480 грн.

"Собор Святой Софии – вход бесплатный. Но, напомню, это уже мечеть. Второй этаж для посетителей закрыт. А колонна с отверстием, где все загадывали желание, больше не доступна для этого ритуала. На входе тщательно следят за внешним видом. В мини-юбках разворачивают без объяснений", – предупредил он.

Ведущий подчеркнул, что сейчас шопинг уже доступен везде. А также назвал важные моменты, о которых нужно помнить по прилету в Украину.

"При возвращении не забудьте установить приложение "Вдома". Зарегистрироваться в нем рекомендую сразу при приземлении. Вам будет предоставлено 24 часа, чтобы добраться до места самоизоляции. И на пути домой можно сделать ПЦР", – рассказал Игорь Пупков.

Напомним, это не первая поездка ведущего в Стамбул. В 2018 году Игорь Пупков со специально обустроенной студии в Турции освещал историческое событие – получение Православной церковью Украины Томоса об автокефалии.

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