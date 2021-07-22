Чтобы ничего не забыть: чек-лист для похода в горы от эксперта

Собираетесь в горы, но не знаете, какие вещи необходимо взять в поход? В статье вы узнаете об основном из списка must havе, что понадобится туристам во время восхождения

Чек-лист для похода в горы

Чек-листом поделилась горный гид-инструктор Надежда Правда. И вы должны его учесть, если собираетесь исследовать не только Карпаты, но и другие вершины мира. Читайте и готовьтесь покорять горы вместе с Life Сегодня! Узнайте также, как проект #ПокажитеНас и бренд Dove меняют индустрию рекламы и отношение к фото.

Надежда Правда – сопровождающий / Фото: пресс-служба

Начнем с чек-листа для горного лука!

Обувь

Самое главное при подготовке в горы – выбор правильной обуви. Эксперт рекомендует трекинговую, но для однодневного маршрута (например, на Говерлу) подойдут обычные спортивные кроссовки. Основные требования – грубая подошва с протекторами и фиксация голеностопа. И самое важное – кроссовки должны быть не новые, а ношеные (чтобы не натерли ногу).

Головной убор

Не игнорируйте просьбу экскурсоводов взять шапку, даже если вы летом идете в горы. Ведь возможен ветер, особенно, если это поход на несколько дней. И не забудьте о кепке, которая будет защищать днем от солнца.

Одежда на верх

Выбирайте лонгслив из синтетической ткани, которая быстро выводит пот. Если вы за футболку, то дополнительно надевайте ветровку поверх, которая будет защищать ваши руки от солнца и возможных инцидентов (например, если зацепите ветку).

Возьмите еще дождевик, ведь погода в Карпатах непредсказуема.

Чек-лист для правильного горного лука / Фото: пресс-служба

Одежда на низ

Эксперт советует одевать спортивные или туристические штаны, даже если на улице лето. Это необязательно! Но альпинисты с опытом знают, что брюки – это удачный выбор, ведь они защищают от солнца (обойдете нежелательный загар) и от ранений (тех самых веток). Относительно требований: брюки должны быть удобны и свободного кроя, чтобы не сковывали движения.

Если вы за шорты – то выбирайте спортивные, но позаботьтесь о кремах против загара, чтобы не "сгореть". Особенно когда выйдете на гору, где солнце будет адским, ведь на старте обычно температура ниже.

Рюкзак

Если вы идете в однодневный поход, то не заморачивайтесь и выбирайте обычный спортивный рюкзак (но вместительный). Когда планируете путешествие на несколько дней, то берите туристический рюкзак для походов с широкими лямками.

Продолжим аптечным чек-листом!

Для запланированных однодневных трипов в горы набор аптечки минимальный, если сравнить с походом на неделю. Заметьте, если вы идете группой с экскурсоводом, то обычно у гида-инструктора есть необходимые медпрепараты.

В аптечный чек-лист одного дня входит:

эластичный бинт;

пластыри;

обезболивающие мази, например, Диклофенак;

сорбенты, например, Атоксил.

Кроме упомянутого списка, берите лекарства учитывая ваше состояние здоровья. И смотрите на сезон: летом не забудьте о кремах против загара, если наденете одежду, прикрывающую тело, то они необязательны.

Аптечный чек-лист в горы / Фото: Pexels

Для походов, которые рассчитаны на несколько дней в аптечку входит:

Лоратадин – противоаллергическое средство;

Цитрамон – против головной боли;

Ацетилсалициловая кислота – обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее средство;

Дротаверин – при головной боли, заболеваниях органов пищеварения и желчных путей, мочевыделительной системы и боли во время менструации;

Актоксил (порошок) – при диарее и отравлениях алкалоидами;

Фервекс – при простуде;

Смекта – при острой диарее (помогает избавиться от спазмов).

Дополнительно: вата, бинт, йод, зеленка и пластырь.

А что входит в чек-лист со снаряжением для похода в горы?

Удобные кроссовки и full аптечка – это круто! Но без дополнительного снаряжения не обойтись.

Если идете в однодневное путешествие, то не забудьте:

Трекинговые палки – они обязательны, особенно если у вас проблемы с коленями. В "Заросляку" (спортивная база с которой стартует стандартный маршрут для восхождения на Говерлу. – Ред.) их сдают в аренду за 50 гривен/день.

Каремат-сиденья, которые используют для отдыха на перевалах. Они меньшего размера, чем полноценные карематы, поэтому удобны для ношения.

Если вы собираетесь в горы на несколько дней, то каремат-сиденья и трекинговых палок мало.

Возьмите еще:

полноценный каремат;

спальный мешок;

палатку;

кухонный инвентарь (газовую грелку, котлы, посуду).

Палаточные городки в горах / Фото: Pexels

Прежде чем воспользоваться чек-листом, позаботьтесь о физической подготовке перед восхождением в горы

Эксперт Надежда Правда подметила, что достаточно систематического бега, который нормализует дыхание и тренирует выносливость! Например, если собираетесь покорить Говерлу, то не пропускайте пробежки хотя бы в течение одного месяца (в идеале двух). Достаточно три забега в неделю по 30 мин. И забудьте о лифте в подъезде, а выбирайте ходьбу пешком на нужный этаж.

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