Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Топ пляжей

Все о дрип-кофе

Готовим джем из абрикос

Красота по-украински

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Чтобы ничего не забыть: чек-лист для похода в горы от эксперта

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
22 июля, 15:10
Копировать ссылку
Собираетесь в горы, но не знаете, какие вещи необходимо взять в поход? В статье вы узнаете об основном из списка must havе, что понадобится туристам во время восхождения
Чек-лист для похода в горы
Чек-лист для похода в горы

Чек-листом поделилась горный гид-инструктор Надежда Правда. И вы должны его учесть, если собираетесь исследовать не только Карпаты, но и другие вершины мира. Читайте и готовьтесь покорять горы вместе с Life Сегодня! Узнайте также, как проект #ПокажитеНас и бренд Dove меняют индустрию рекламы и отношение к фото.

Надежда Правда – сопровождающий
Надежда Правда – сопровождающий / Фото: пресс-служба

Начнем с чек-листа для горного лука!

  • Обувь

Самое главное при подготовке в горы – выбор правильной обуви. Эксперт рекомендует трекинговую, но для однодневного маршрута (например, на Говерлу) подойдут обычные спортивные кроссовки. Основные требования – грубая подошва с протекторами и фиксация голеностопа. И самое важное – кроссовки должны быть не новые, а ношеные (чтобы не натерли ногу).

  • Головной убор

Не игнорируйте просьбу экскурсоводов взять шапку, даже если вы летом идете в горы. Ведь возможен ветер, особенно, если это поход на несколько дней. И не забудьте о кепке, которая будет защищать днем от солнца.

  • Одежда на верх

Выбирайте лонгслив из синтетической ткани, которая быстро выводит пот. Если вы за футболку, то дополнительно надевайте ветровку поверх, которая будет защищать ваши руки от солнца и возможных инцидентов (например, если зацепите ветку).

Возьмите еще дождевик, ведь погода в Карпатах непредсказуема.

Чек-лист для правильного горного лука
Чек-лист для правильного горного лука / Фото: пресс-служба

  • Одежда на низ

Эксперт советует одевать спортивные или туристические штаны, даже если на улице лето. Это необязательно! Но альпинисты с опытом знают, что брюки – это удачный выбор, ведь они защищают от солнца (обойдете нежелательный загар) и от ранений (тех самых веток). Относительно требований: брюки должны быть удобны и свободного кроя, чтобы не сковывали движения.

Если вы за шорты – то выбирайте спортивные, но позаботьтесь о кремах против загара, чтобы не "сгореть". Особенно когда выйдете на гору, где солнце будет адским, ведь на старте обычно температура ниже.

  • Рюкзак

Если вы идете в однодневный поход, то не заморачивайтесь и выбирайте обычный спортивный рюкзак (но вместительный). Когда планируете путешествие на несколько дней, то берите туристический рюкзак для походов с широкими лямками.

Продолжим аптечным чек-листом!

Для запланированных однодневных трипов в горы набор аптечки минимальный, если сравнить с походом на неделю. Заметьте, если вы идете группой с экскурсоводом, то обычно у гида-инструктора есть необходимые медпрепараты.

В аптечный чек-лист одного дня входит:

  • эластичный бинт;
  • пластыри;
  • обезболивающие мази, например, Диклофенак;
  • сорбенты, например, Атоксил.

Кроме упомянутого списка, берите лекарства учитывая ваше состояние здоровья. И смотрите на сезон: летом не забудьте о кремах против загара, если наденете одежду, прикрывающую тело, то они необязательны.

Аптечный чек-лист в горы
Аптечный чек-лист в горы / Фото: Pexels

Для походов, которые рассчитаны на несколько дней в аптечку входит:

  • Лоратадин – противоаллергическое средство;
  • Цитрамон – против головной боли;
  • Ацетилсалициловая кислота – обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее средство;
  • Дротаверин – при головной боли, заболеваниях органов пищеварения и желчных путей, мочевыделительной системы и боли во время менструации;
  • Актоксил (порошок) – при диарее и отравлениях алкалоидами;
  • Фервекс – при простуде;
  • Смекта – при острой диарее (помогает избавиться от спазмов).

Дополнительно: вата, бинт, йод, зеленка и пластырь.

А что входит в чек-лист со снаряжением для похода в горы?

Удобные кроссовки и full аптечка – это круто! Но без дополнительного снаряжения не обойтись.

Если идете в однодневное путешествие, то не забудьте:

  • Трекинговые палки – они обязательны, особенно если у вас проблемы с коленями. В "Заросляку" (спортивная база с которой стартует стандартный маршрут для восхождения на Говерлу. – Ред.) их сдают в аренду за 50 гривен/день.
  • Каремат-сиденья, которые используют для отдыха на перевалах. Они меньшего размера, чем полноценные карематы, поэтому удобны для ношения.

Если вы собираетесь в горы на несколько дней, то каремат-сиденья и трекинговых палок мало.

Возьмите еще:

  • полноценный каремат;
  • спальный мешок;
  • палатку;
  • кухонный инвентарь (газовую грелку, котлы, посуду).

Палаточные городки в горах
Палаточные городки в горах / Фото: Pexels

Прежде чем воспользоваться чек-листом, позаботьтесь о физической подготовке перед восхождением в горы

Эксперт Надежда Правда подметила, что достаточно систематического бега, который нормализует дыхание и тренирует выносливость! Например, если собираетесь покорить Говерлу, то не пропускайте пробежки хотя бы в течение одного месяца (в идеале двух). Достаточно три забега в неделю по 30 мин. И забудьте о лифте в подъезде, а выбирайте ходьбу пешком на нужный этаж.

Узнайте также сколько стоит отдых на озере Синевир, где снимали фильм с Жаном Рено.

Недавно мы рассказали, почему украинцы любят отдыхать в Яремче.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Разгружать мозг после работы
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как не ссориться с любимым человеком
Хакнуть
Сольник звезды
MONATIK
31 июля / 20:00
5 главных концертов июля
Королева Рания на встрече с Джилл Байден
Посмотреть больше фото
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
18 - 25 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Куда пойти
Атмосферные террасы Киева для летних вечеров
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять