Чтобы ничего не забыть: чек-лист для похода в горы от эксперта

Чек-листом поделилась горный гид-инструктор Надежда Правда. И вы должны его учесть, если собираетесь исследовать не только Карпаты, но и другие вершины мира. Читайте и готовьтесь покорять горы вместе с Life Сегодня! Узнайте также, как проект #ПокажитеНас и бренд Dove меняют индустрию рекламы и отношение к фото.
Начнем с чек-листа для горного лука!
Обувь
Самое главное при подготовке в горы – выбор правильной обуви. Эксперт рекомендует трекинговую, но для однодневного маршрута (например, на Говерлу) подойдут обычные спортивные кроссовки. Основные требования – грубая подошва с протекторами и фиксация голеностопа. И самое важное – кроссовки должны быть не новые, а ношеные (чтобы не натерли ногу).
- Головной убор
Не игнорируйте просьбу экскурсоводов взять шапку, даже если вы летом идете в горы. Ведь возможен ветер, особенно, если это поход на несколько дней. И не забудьте о кепке, которая будет защищать днем от солнца.
- Одежда на верх
Выбирайте лонгслив из синтетической ткани, которая быстро выводит пот. Если вы за футболку, то дополнительно надевайте ветровку поверх, которая будет защищать ваши руки от солнца и возможных инцидентов (например, если зацепите ветку).
Возьмите еще дождевик, ведь погода в Карпатах непредсказуема.
- Одежда на низ
Эксперт советует одевать спортивные или туристические штаны, даже если на улице лето. Это необязательно! Но альпинисты с опытом знают, что брюки – это удачный выбор, ведь они защищают от солнца (обойдете нежелательный загар) и от ранений (тех самых веток). Относительно требований: брюки должны быть удобны и свободного кроя, чтобы не сковывали движения.
Если вы за шорты – то выбирайте спортивные, но позаботьтесь о кремах против загара, чтобы не "сгореть". Особенно когда выйдете на гору, где солнце будет адским, ведь на старте обычно температура ниже.
- Рюкзак
Если вы идете в однодневный поход, то не заморачивайтесь и выбирайте обычный спортивный рюкзак (но вместительный). Когда планируете путешествие на несколько дней, то берите туристический рюкзак для походов с широкими лямками.
Продолжим аптечным чек-листом!
Для запланированных однодневных трипов в горы набор аптечки минимальный, если сравнить с походом на неделю. Заметьте, если вы идете группой с экскурсоводом, то обычно у гида-инструктора есть необходимые медпрепараты.
В аптечный чек-лист одного дня входит:
- эластичный бинт;
- пластыри;
- обезболивающие мази, например, Диклофенак;
- сорбенты, например, Атоксил.
Кроме упомянутого списка, берите лекарства учитывая ваше состояние здоровья. И смотрите на сезон: летом не забудьте о кремах против загара, если наденете одежду, прикрывающую тело, то они необязательны.
Для походов, которые рассчитаны на несколько дней в аптечку входит:
- Лоратадин – противоаллергическое средство;
- Цитрамон – против головной боли;
- Ацетилсалициловая кислота – обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее средство;
- Дротаверин – при головной боли, заболеваниях органов пищеварения и желчных путей, мочевыделительной системы и боли во время менструации;
- Актоксил (порошок) – при диарее и отравлениях алкалоидами;
- Фервекс – при простуде;
- Смекта – при острой диарее (помогает избавиться от спазмов).
Дополнительно: вата, бинт, йод, зеленка и пластырь.
А что входит в чек-лист со снаряжением для похода в горы?
Удобные кроссовки и full аптечка – это круто! Но без дополнительного снаряжения не обойтись.
Если идете в однодневное путешествие, то не забудьте:
- Трекинговые палки – они обязательны, особенно если у вас проблемы с коленями. В "Заросляку" (спортивная база с которой стартует стандартный маршрут для восхождения на Говерлу. – Ред.) их сдают в аренду за 50 гривен/день.
- Каремат-сиденья, которые используют для отдыха на перевалах. Они меньшего размера, чем полноценные карематы, поэтому удобны для ношения.
Если вы собираетесь в горы на несколько дней, то каремат-сиденья и трекинговых палок мало.
Возьмите еще:
- полноценный каремат;
- спальный мешок;
- палатку;
- кухонный инвентарь (газовую грелку, котлы, посуду).
Прежде чем воспользоваться чек-листом, позаботьтесь о физической подготовке перед восхождением в горы
Эксперт Надежда Правда подметила, что достаточно систематического бега, который нормализует дыхание и тренирует выносливость! Например, если собираетесь покорить Говерлу, то не пропускайте пробежки хотя бы в течение одного месяца (в идеале двух). Достаточно три забега в неделю по 30 мин. И забудьте о лифте в подъезде, а выбирайте ходьбу пешком на нужный этаж.
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