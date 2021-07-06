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Куда лететь на отдых в июле: 5 стран по цене от 13 тысяч гривен

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
6 июля, 19:05
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Не Турцией и Египтом единым. Рассказали об интересных направлениях – Тунис, ОАЭ, Хорватия, Албании и Греция. И там возможен отдых не за все деньги мира!
Куда поехать в июле
Куда поехать в июле / Фото: Pexels

Планируете отпуск в июле-2021, но не знаете, какие курорты открыты для украинцев и где бюджетно? Мы с тревел-экспертом Анной Хрусталь рассказали, куда стоит лететь путешествовать в июле и во сколько это обойдется. Спойлер: цены на двоих стартуют от 13 тысяч гривен за семь дней. Если вы за релакс под Киевом – читайте авто-гайд от Life Сегодня.

Анна Кришталь – тревел-эксперт
Анна Кришталь – тревел-эксперт / Фото: пресс-служба

Как насчет ОАЭ?

Коронавирусные условия: перед выездом нужно сделать ПЦР-тест, который будет действителен в течение 72 часов. Он должен быть распечатан на английском языке и с QR-кодом, который идентифицирует личность и подтверждает результат, дату и время сдачи. По прилете в Дубай делают повторный бесплатный тест, результаты которого вы получите в формате смс на телефон.

Какие курорты выбрать: для семейного отдыха рекомендуем Шарджу, там спокойно и меньше наплыв туристов, или Рас-эль-Хайму, где популярные экскурсионные программы с выдающимися локациями, но сам эмират спокойный и без дубайских развлечений. Для компании друзей и семей, которые любят шопинг, мейнстримные места и им не мешает наплыв туристов, то однозначно – Дубай.

Цены: прайс на бюджетный отдых на двоих на семь дней стартует от 14 тысяч гривен, отпуск среднего уровня – от 27 тысяч гривен. Прайс указан с учетом трансфера, проживания и перелета в обе стороны, но без питания.

Следующая – Греция!

Коронавирусные условия: перед выездом нужно сделать ПЦР-тест, который будет действителен в течение 72 часов. Он должен быть распечатан на английском языке и с QR-кодом, который идентифицирует личность и подтверждает результат, дату и время сдачи. Если вы вакцинированы, то ПЦР-тест не нужен. Но должно пройти минимум 14 дней с момента последней прививки. Подтверждает вакцинацию в аэропорту справка на английском языке, заверенная печатью и выдана семейным врачом. Обязательным для туристов – заполнение формы PLF за 24 часа до пересечения границы на сайте.

Какие курорты выбрать: если вы за семейный отдых – езжайте на остров Родос на побережье Средиземного моря с развитой инфраструктурой для туризма и отпуска с детьми. Ханья также отвечает перечисленным требованиям. Если вы за молодежный шумный отдых с вечеринками – езжайте в Ираклион.

Цены: бюджетный отдых на двоих с учетом билетов в обе стороны, трансфера, страхование и проживание, но без питания стартует от 13 тысяч гривен, а от 32 тысяч гривен – среднестатистические предложения.

И не без Албании!

Коронавирусные условия: въезд для туристов с Украины – без сдачи ПЦР-теста.

Какие курорты выбрать: для шумного отдыха с друзьями подойдет Дуррес и Влера, а спокойного семейного – Саранда и Класам. Учтите, что до последнего с аэропорта ехать минимум пять часов.

Цены: бюджетный отдых на двоих с перелетом в обе стороны, трансфером, страховкой, едой и проживанием на семь дней стартует от 13 тысяч гривен, а средний прайс – от 32 тысяч гривен.

Как насчет Хорватии?

Коронавирусные условия: перед выездом нужно сделать ПЦР-тест, который будет действителен в течение 72 часов. Он должен быть распечатан на английском языке и с QR-кодом, который идентифицирует личность и подтверждает результат, дату и время сдачи. Или предъявления сертификата туриста о прививках, подтверждающий вакцинацию от Covid-19, который был привит второй дозой вакцины (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию. Если вакцина предусматривает одну дозу (Janssen / Johnson & Johnson), то вакцинация должна быть осуществлена не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию.

Какие курорты выбрать: пронизан историей и в то же время вечеринками Спилт и Задар, поэтому их обожает молодежь. В Дубровник едут семьями, потому что инфраструктура для детей развита, но и компании друзей здесь частые гости.

Цены: бюджетный отдых без пищи, но с проживанием, перелетом в обе стороны, страховкой и трансфером на двух стартует от 18 тысяч гривен, а среднестатистический отпуск – от 38 тысяч гривен.

В завершение – Тунис!

Коронавирусные условия: перед выездом нужно сделать ПЦР-тест, который будет действителен в течение 72 часов. Он должен быть распечатан на английском языке и с QR-кодом, который идентифицирует личность и подтверждает результат, дату и время сдачи. Детям до шести лет тест не нужен.

Какие курорты выбрать: если вы за отдых с развитой инфраструктурой для молодежи – Сус и Монастир. Для семейного отдыха с детьми – Хаммамет.

Цены: за бюджетный отдых, в который входит проживание и питание в гостинице, билет в обе стороны, страховка и трансфер цена стартует от 22 тысяч гривен на двоих, а средний прайс – от 32 тысяч гривен.

Цены за отдых указаны на момент публикации.

Смотрите также сюжет о неудачных отпусках звезд.

Недавно мы рассказали, почему украинцы любят отдыхать в Яремче летом.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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"В это же время такая любовь не признается кем-то, блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если да, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины"

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