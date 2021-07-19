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Украина VS Турция: где дешевле обойдется отдых летом-2021

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
19 июля, 18:04
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В Одессе предлагают беззвездный отель за 14 220 гривен без питания, а в Турции за эти деньги отдыхают в 4-звездочном и с all inclusive. А украинские туристические базы разочаровывают условиями и шокируют ценам!
Украина VS Турция: где дешевле обойдется отдых
Украина VS Турция: где дешевле обойдется отдых

Шутки о том, что отдых на море за границей бюджетнее, чем в Украине, становятся каждый день популярнее! Мы с тревел-экспертом Анной Кришталь разобрались, действительно ли отпуск на украинских курортах дороже, чем в популярной Турции. И сравняли прайс и условия с отдыхом в Одессе, Затоке, Железном Порту и Очакове. Спойлер: результат вас удивит и мотивирует сделать загранпаспорт! Если хотите сэкономить на поездке – читайте нашу предыдущую статью о 6 тревел-лайфхаках для бюджетного трипа.

Анна Кришталь – тревел-эксперт
Анна Кришталь – тревел-эксперт / Фото: пресс-служба

Но сначала о среднем прайсе на отдых!

Средняя стоимость на недельный отпуск на морских курортах Украины стартует от 4 500 гривен в сезон (июль-август). Прайс указано за 1 путевку с учетом переезда из Киева, недельного проживания на базе отдыха (но с учетом двух в номере) и без питания. Если поедете в начале июня или в конце августа, то цена будет ниже. В Турции средняя цена на недельный отдых за одного с перелетом, трансфером, страховкой и питанием обойдется в 4-5 тыс. гривен. Пик сезона также приходится на июль и начало августа, а приятные цены в первые числа июня и последнюю неделю августа.

Начнем с Затоки!

Мейнстримный курорт Затока находится в Одесской области, его считают одним из самых популярных в Украине. Местной топ-базой является "Жюль Верн", расположенная на первой береговой линии возле моря. Прайс на проживание в течение семи дней на двух человек с учетом переезда из Киева – 10 400 гривен. Думали, что за указанную цену входит еще услуга all inclusive? Нет, за еду и напитки придется доплачивать отдельно! Но гостям предлагают бассейн и уютные номера.

"Жюль Верн" в Затоке
"Жюль Верн" в Затоке / Фото: booking.com

Продолжим Железным Портом в Херсонской области!

На базе отдыха "Оксамит" за двоих отдыхающих нужно заплатить 10 800 гривен. В прайс входит переезд из Киева и проживание на 7 дней. Питание снова не предлагают, а желающим здесь заселиться придется тратить дополнительные средства. В Турции в упомянутый прайс входит не только перелет, но и all inclusive. Но об этом позже.

"Оксамит" в Железном Порту

Путешественники, если посетите упомянутую базу, готовьтесь ночевать в номерах, которые напоминают детский лагерь. На фото представлен полулюкс. Как вам? И, конечно, после увиденного сложно расстаться с суммой почти 11 тыс. гривен.

Продолжим Очаковом в Николаевской области!

Любители Очакова знают, что большую часть отдыха они проведут на Кинбурнской косе, которая находится неподалеку! Ведь она считается топ-местом для купания. Но остаются путешественники все же в Очакове. Средний прайс отдыха в локальном отеле (санатории) "Борисфен" обойдется на двоих в 11 600 гривен. В прайс входит 3-разовое питание, проживание и переезд из Киева.

"Борисфен" в Очакове
"Борисфен" в Очакове / Фото: турправда

Как вам условия, представленные на фото? По указанной выше цене в Турции реально отдыхать в 4-звездном отеле с удобствами и "свежим" ремонтом. Заметно, что место нуждается в тотальном апгрейде или хотя бы в снижении суммы, которая будет соответствовать имеющимся условиям. Хотели бы провести свой отпуск в "Борисфене"?

И наконец – знаменитая Одесса!

Средний прайс на проживание в гостиницах Одессы – 15 тыс. гривен без питания. В Geneva park за двоих придется заплатить 14 220 гривен. Цена указана за пребывание в течение семи дней на двух человек без питания. Удивитесь, но отель без звезд! И за упомянутую сумму в Турции можно и 5-звездочный отель найти с all inclusive, если немного доплатить.

Отель Geneva park в Одессе
Отель Geneva park в Одессе / Фото: booking.com

В тренде

Аll inclusive в Одессе непопулярен, поэтому часто отели предлагают только завтраки. Например, в Princess за недельное проживание с завтраками на двоих придется заплатить 14 620 гривен. Заметьте, он не в центре, поэтому будете преодолевать ориентировочно 7 км, чтобы дойти до туристических локаций.

И в завершение – Турция!

Вспомните беззвездный отель в Одессе Geneva park, где только за проживание на двоих нужно заплатить 14 220 гривен! В Турции за 7 дней отдыха для двоих вы заплатите 8 тыс. гривен, но в 2-звездочном отеле Bora hotel в направлении Бодрума. В прайс входит перелет, проживание, багаж, страховка и завтраки. Отдых в 3-звездочном отеле Кемера Sefik Bey на двоих с all inclusive обойдется в 9 600 гривен. Конечно, это не гостиницы премиального формата, но там хотя бы питание предлагают.

Отель в Турции Sefik Bey
Отель в Турции Sefik Bey / Фото: Tripadvisor

Средний прайс на 4-звездочный отель Ryma hotel – 10 700 гривен за двоих с all inclusive. В прайс также входит проживание на семь дней, страховка, трансфер и перелет. За отель 5-звездочный Larina Resort & Spa Hotel заплатите 15 600 гривен за двоих на семь дней. К слову, а в Египте предлагают в 5-звездочном Aurora bay отдохнуть за 13 300 гривен на двоих с all inclusive. Представляете?

Отель в Турции Larina Resort
Отель в Турции Larina Resort / Фото: booking.com

Отели отелями! Основное преимущество отдыха в Турции – море, ради которого приезжают туристы. И, конечно, цель – увидеть новую страну и исследовать ее культуру за время пребывания в отпуске.

Что хочется сказать после просмотра цен?

В родной стране украинцам предлагают заплатить в Одессе только за проживание ориентировочно 15 тыс. гривен! В то время как в Турции реально отдохнуть за указанный прайс в 4-звездочном отеле с услугой all inclusive, или в более дешевом 3-звездочном. Но многие люди выбирают вариант отдыха в Украине без комфорта, но возле родного Черного моря. Зарубежные курорты предлагают более привлекательные цены и условия, но многих людей останавливает от их посещения коронавирус, дополнительные расходы на загранпаспорт и ПЦР-тест. И большинство не изменяет украинским курортам, даже не догадываясь, что за аналогичный прайс существуют лучший отдых. Надеемся, туризм в Украине модернизируется и условия в гостиницах будут соответствовать указанной цене.

Цены за отдых указано на момент публикации.

Смотрите также сюжет о неудачных отпусках звезд.

Недавно мы рассказали, почему украинцы любят отдыхать в Яремче летом.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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