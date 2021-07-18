Как прошел первый день Куража Electroleto (репортаж)

На вечеринке были эстетические фотозоны, эксклюзивные вещи за тысячи евро, звезды и электронная музыка, которая собрала на танцполе сотни людей

"Кураж Electroleto"

17 июля состоялся первый день знаменитой барахолки "Кураж Electroleto"! Life Сегодня никак не мог пропустить это мероприятие и теперь готов поделиться впечатлениями с вами. О лучших фотозонах, атмосфере и гостях мероприятия узнаете дальше. А чтобы лето прошло весело – читайте наш календарь лайфхаков.

Какова идея "Куража Electroleto"?

Electroleto – это не только о музыке! В название "заложен" целый чек-лист, который полностью понятен после того, как окажешься на вечеринке. Почему чек-лист? "Кураж Electroleto" – это электронные музыкальные сеты, блестки, диско-шары, неоновые детали и концептуальные фотозоны...

"Кураж Electroleto" / Фото: Сегодня

Гости мероприятия / Фото: Сегодня

Атмосфера мероприятия / Фото: Сегодня

Glitter Spot на Electroleto / Фото: Сегодня

После нескольких минут пребывания на "Кураже" гость понимает, что перечисленное – это идеальный мэтч для летней вечеринки. Но чем прежде всего отличается мероприятие – музыка! Она звучит отовсюду и напоминает, где ты. СЕО "Куража" Анастасия Лепихова отметила, что такое направление команда выбрала еще в сезоне прошлого года. Поэтому настроение проекта – это однозначно электроника!

Мы еще в 2020-м выбрали для себя музыкальное направление – электронную музыку. И нам очень нравится продолжать в том же духе и добавлять новые фишки в эту "тему".

Окей, идея понятна! А что с лучшими локациями на "Кураже Electroleto"?

Кто был на "Кураже" хотя бы раз, тот знает, что синонимы названия проекта – "инстаграмность", "эстетика" и "концептуальность", во всех ее проявлениях. И чтобы встретить интересную локацию, не нужно тратить время на поиски. На Electroleto они повсюду.

Как насчет модного фасада с луками? Концептуальную идею придумал художник Dimmi Taburets. И это прямое попадание в концепцию "Куража" и его сердце – барахолку.

Концептуальное решение на фасаде от художника Dimmi Taburets / Фото: Сегодня

Одежду покупали всей командой вместе с художником на столичных секонд-хендах, чтобы реализовать задуманное, – добавила СЕО проекта Анастасия Лепихова.

В реализованной идее художник напомнил об изюминке мероприятия (барахолке) и показал взаимодействие и энергетику людей с помощью луков из секонда. Интересно, кому принадлежали вещи, которые стали частью вечеринки?

СЕО проекта Анастасия Лепихова рассказала, что нужно посетить три зоны, чтобы почувствовать замысел и атмосферу Electroleto сполна: новую Estate, казну с винтажными товарами Rotten Ambar и центральную площадь рядом с баром "Синичка". Конечно, мы посетили их!

Зона Estate оправдывает свое название на все 100%! Чего стоит только соломенная фотозона, расположенная у входа!

Зона Estate / Фото: Сегодня

Фотозона на "Кураже" / Фото: Сегодня

Но зона Estate – это не только красивые картинки – это искусство. Здесь и мастер-классы проводили. Один из них – по гончарству от Еуе Sea Art. Прайс за 1 час (ориентировочно) – 300 гривен. Гости могли изготовить изделие своими руками, оставить его в корнере и забрать в студии после того, как мастера завершат последние штрихи, чтобы оно было готово для использования в быту.

Мастер-класс по гончарству / Фото: Сегодня

Мастер-класс по лепке был бесплатный, и гости "Куража" делали сердца. Выглядит... страшно – и в то же время интересно.

Мастер-класс по лепке / Фото: Сегодня

Зоной релакса в Estate был бар, где посетители могли выпить бокал вина после посещения мастер-класса. К слову, там еще прошла дегустация от Романа Ремеева, который недавно рассказывал Life Сегодня о тонкостях своей профессии. Ее посетила также креатор "Куража" Алена Гудкова, раньше она откровенно делилась мыслями о проекте в интервью.

Дегустация вина / Фото: Сегодня

Перейдем в ангар винтажных и оригинальных товаров Rotten Ambar, где можно приобрести кое-что для себя. У входа разместили мебель и ковры из 90-х. Представленные вещи намекали, что внутри амбара есть интересные предложения для каждого. А на территории "Куража Electroleto" таких "инсталляций" было десятки.

Rotten Ambar на "Кураже" / Фото: Сегодня

Зона для фото у Rotten Ambar / Фото: Сегодня

Мебель и ковры из 90-х – это элементы, которые дополняют нашу концепцию и стиль. Всегда ищем их среди знакомых и на ОЛХ. Иногда нам даже друзья пишут: "У меня дома есть ненужный старый шкаф – хотел бы вам отдать", – добавила СЕО проекта Анастасия Лепихова.

Зона для фото / Фото: Сегодня

Вернемся к Rotten Ambar. Внутри гостей встречал корнер с музыкальными инструментами, расположенный по центру. И, конечно, с музыкантами – они исполняли композиции вживую. Были также корнеры с оригинальными товарами для дома.

В одном из них на продажу выставили статуэтку индейца, которого привезли из Таиланда. Продавцы сказали, что это кропотливая ручная работа из дерева. Высота статуэтки – 1,8 метра, цена – 38 тыс. гривен. Стоит как поездка в Таиланд!

Статуэтка индейца за 38 тыс. гривен / Фото: Сегодня

Не смогли обойти и корнер со старинной мебелью ручной работы, она напоминает то, что мы видели у входа в Rotten Ambar. Но эти предметы специально делают под старину. Используют украинскую древесину, а фурнитуру везут из Франции. Самый дорогой продукт – секретер. Его цена – ориентировочно 3 тыс. евро. Дорого, но, согласитесь, такую мебель не продают в любом магазине.

Корнер с оригинальной мебелью в Rotten Ambar / Фото: Сегодня

Секретарь по цене ориентировочно 3 тыс. евро / Фото: Сегодня

Словом, если вы шопоголик и любите уникальные вещи, то будьте готовы потратить круглую сумму в Rotten Ambar!

И последняя зона, которая вошла в тройку ТОП, – центральная площадь с DJ возле бара "Синичка". Ее сравнивают с сердцем "Куража". Потому что в этом месте собралось все комьюнити вечеринки, которое подтанцовывала под электросети. К слову, 17 июля играли и задавали ритм мероприятию Ann Mysochka b2b Vashpash, Suga4ka, Vnuk, Avi Weizman и Igor Smailov.

Танцплощадка на "Кураже" / Фото: Сегодня

Кто посетил электровечеринку?

Сотни людей пришли на июльский "Кураж Electroleto"! И их было все больше, когда на улице становилось темнее. Поэтому в 21:00 на главной площадке собралось много гостей. Они танцевали и наслаждались атмосферой. Иные пили коктейли и общались, а остальные смотрели фильмы в кинотеатре под открытым небом.

Гости "Куража" / Фото: Сегодня

Гости привлекали внимание модными луками, а еще – блестками на лице. Их делали в глиттер-спотах.

Glitter Spot на Electroleto / Фото: Сегодня

Брали с собой и братьев меньших, поэтому можно было увидеть такую "картину".

Домашние любимцы на "Кураже" / Фото: Сегодня

Среди известных личностей отметились Дмитрий и Лена Борисовы, которые провели лекцию о ресторанном бизнесе и индивидуальном подходе к жизни. Была и дизайнер Катя Сильченко, которая в Instagram поделилась фотографией с вечеринки.

Дмитрий и Елена Борисовы / Фото: facebook.com/kurazhbazar

Катя Сильченко с подругами / Фото: скриншот

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