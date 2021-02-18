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Салат-метелка: рецепт для очищения кишечника и похудения

Сегодня, 13:51

Три рецепта салата, которые "выметают" лишние килограммы

Очень часто случается так, что самые последние лишние килограммы уходят очень нехотя. Или вообще не уходят. Тогда, вместе с физическими нагрузками, стоит еще раз внимательно пересмотреть продукты, которые мы едим. Убрать из рациона вредные, если такие остались. И приготовить салат-метелку или салат-щетку, как его еще называют. Диетолог Алена Черникова посоветовала рецепты таких салатов.

Фото: Алена Черникова, диетолог

"Авторство салата-метелки приписывают сразу нескольким людям. Это автор книг по раздельному питанию Герберт Шелтон и американский биохимик Поль Брегг. Салат "будет чистить" и в сочетании с другими продуктами (крупами, рыбой, мясом), а если съесть только этот салат на завтрак, обед или ужин, а до него или после пройдет много времени, это не принесет той пользы. Но перед тем, как активно налегать на них, обязательна консультация с диетологом и врачом. Они подскажут, сколько раз в день и какой именно салат-метелку вам нужно", – говорит Алена Черникова.

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Что происходит с организмом, когда мы едим салат-метелку?

Очищается кишечник

Если есть такой салат дважды в день, мы запускаем работу толстого кишечника, очищаем его стенки. Все это благодаря большому количеству клетчатки в такого рода салатах.

Пополняется запас витаминов

Так как салат-метелка в основном овощной, то и витаминов в нем предостаточно. То есть все витамины и микроэлементы, которые есть в салате, поступают к нам в организм.

Поддерживается молодость

Благодаря богатому витаминному составу. Такой салат способствует улучшению цвета лица, улучшению состояния кожи, снимает усталость.

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Классические ингредиенты салата-метелки

Конечно, это овощи. Прежде всего корнеплоды. А именно – свекла – отвечает за хорошую работу кишечника, белокочанная капуста (свежая или квашенная) – помогает работе ЖКТ и морковь – самый полезный овощ, богатый каротином.

Правила приготовления салата-метелки

Солить салат-метелку и заправлять его сметаной и уже тем более майонезом – запрещено. Берите лимонный сок или растительное масло, например, оливковое, льняное. Для придания вкуса, если не можете без соли, можно добавить немного чеснока.

Салат-метелка №1

Фото: instagram.com/bakirovalr_/

Ингредиенты

  • 200 г – капуста
  • 200 г – морковь
  • 200 г – сырая свекла
  • 1 ст. л. – лимонный сок
  • 1-2 ст. л. – оливковое масло
  • 1 шт. – луковица

Способ приготовления

  1. Нарезать или натереть все ингредиенты.
  2. Добавить оливковое масло, сбрызнуть лимонным соком.

Салат-метелка №2

Ингредиенты

  • по 1 шт. – морковь, яблоко, свекла (сырая)
  • лимонный сок – по вкусу
  • семечки тыквы, подсолнечника – по вкусу

Способ приготовления

  1. Свеклу, морковь и яблоко натереть на терке, добавить семечки, сбрызнуть лимонным соком, перемешать.

Салат-метелка №3

Фото: instagram.com/iamcookru/

Ингредиенты

  • 40 г – свекла
  • по 1 шт. – яблоко, морковь
  • 1 ст. л. – оливковое масло
  • 1 ч. л. – уксус белый винный

Способ приготовления

  1. Натереть свеклу, морковь и яблоко на крупной терке.
  2. Заправить салат маслом, чуть сбрызнуть белым винным уксусом, перемешать.⠀


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