Салат-метелка: рецепт для очищения кишечника и похудения

Три рецепта салата, которые "выметают" лишние килограммы

Очень часто случается так, что самые последние лишние килограммы уходят очень нехотя. Или вообще не уходят. Тогда, вместе с физическими нагрузками, стоит еще раз внимательно пересмотреть продукты, которые мы едим. Убрать из рациона вредные, если такие остались. И приготовить салат-метелку или салат-щетку, как его еще называют. Диетолог Алена Черникова посоветовала рецепты таких салатов.

Фото: Алена Черникова, диетолог

"Авторство салата-метелки приписывают сразу нескольким людям. Это автор книг по раздельному питанию Герберт Шелтон и американский биохимик Поль Брегг. Салат "будет чистить" и в сочетании с другими продуктами (крупами, рыбой, мясом), а если съесть только этот салат на завтрак, обед или ужин, а до него или после пройдет много времени, это не принесет той пользы. Но перед тем, как активно налегать на них, обязательна консультация с диетологом и врачом. Они подскажут, сколько раз в день и какой именно салат-метелку вам нужно", – говорит Алена Черникова.

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Что происходит с организмом, когда мы едим салат-метелку?

Очищается кишечник

Если есть такой салат дважды в день, мы запускаем работу толстого кишечника, очищаем его стенки. Все это благодаря большому количеству клетчатки в такого рода салатах.

Пополняется запас витаминов

Так как салат-метелка в основном овощной, то и витаминов в нем предостаточно. То есть все витамины и микроэлементы, которые есть в салате, поступают к нам в организм.

Поддерживается молодость

Благодаря богатому витаминному составу. Такой салат способствует улучшению цвета лица, улучшению состояния кожи, снимает усталость.

Классические ингредиенты салата-метелки

Конечно, это овощи. Прежде всего корнеплоды. А именно – свекла – отвечает за хорошую работу кишечника, белокочанная капуста (свежая или квашенная) – помогает работе ЖКТ и морковь – самый полезный овощ, богатый каротином.

Правила приготовления салата-метелки

Солить салат-метелку и заправлять его сметаной и уже тем более майонезом – запрещено. Берите лимонный сок или растительное масло, например, оливковое, льняное. Для придания вкуса, если не можете без соли, можно добавить немного чеснока.

Салат-метелка №1

Фото: instagram.com/bakirovalr_/

Ингредиенты

200 г – капуста

200 г – морковь

200 г – сырая свекла

1 ст. л. – лимонный сок

1-2 ст. л. – оливковое масло

1 шт. – луковица

Способ приготовления

Нарезать или натереть все ингредиенты. Добавить оливковое масло, сбрызнуть лимонным соком.

Салат-метелка №2

Ингредиенты

по 1 шт. – морковь, яблоко, свекла (сырая)

лимонный сок – по вкусу

семечки тыквы, подсолнечника – по вкусу

Способ приготовления

Свеклу, морковь и яблоко натереть на терке, добавить семечки, сбрызнуть лимонным соком, перемешать.

Салат-метелка №3

Фото: instagram.com/iamcookru/

Ингредиенты

40 г – свекла

по 1 шт. – яблоко, морковь

1 ст. л. – оливковое масло

1 ч. л. – уксус белый винный

Способ приготовления

Натереть свеклу, морковь и яблоко на крупной терке. Заправить салат маслом, чуть сбрызнуть белым винным уксусом, перемешать.⠀



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