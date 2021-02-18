Салат-метелка: рецепт для очищения кишечника и похудения
Три рецепта салата, которые "выметают" лишние килограммы
Очень часто случается так, что самые последние лишние килограммы уходят очень нехотя. Или вообще не уходят. Тогда, вместе с физическими нагрузками, стоит еще раз внимательно пересмотреть продукты, которые мы едим. Убрать из рациона вредные, если такие остались. И приготовить салат-метелку или салат-щетку, как его еще называют. Диетолог Алена Черникова посоветовала рецепты таких салатов.
"Авторство салата-метелки приписывают сразу нескольким людям. Это автор книг по раздельному питанию Герберт Шелтон и американский биохимик Поль Брегг. Салат "будет чистить" и в сочетании с другими продуктами (крупами, рыбой, мясом), а если съесть только этот салат на завтрак, обед или ужин, а до него или после пройдет много времени, это не принесет той пользы. Но перед тем, как активно налегать на них, обязательна консультация с диетологом и врачом. Они подскажут, сколько раз в день и какой именно салат-метелку вам нужно", – говорит Алена Черникова.
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Что происходит с организмом, когда мы едим салат-метелку?
Очищается кишечник
Если есть такой салат дважды в день, мы запускаем работу толстого кишечника, очищаем его стенки. Все это благодаря большому количеству клетчатки в такого рода салатах.
Пополняется запас витаминов
Так как салат-метелка в основном овощной, то и витаминов в нем предостаточно. То есть все витамины и микроэлементы, которые есть в салате, поступают к нам в организм.
Поддерживается молодость
Благодаря богатому витаминному составу. Такой салат способствует улучшению цвета лица, улучшению состояния кожи, снимает усталость.
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Классические ингредиенты салата-метелки
Конечно, это овощи. Прежде всего корнеплоды. А именно – свекла – отвечает за хорошую работу кишечника, белокочанная капуста (свежая или квашенная) – помогает работе ЖКТ и морковь – самый полезный овощ, богатый каротином.
Правила приготовления салата-метелки
Солить салат-метелку и заправлять его сметаной и уже тем более майонезом – запрещено. Берите лимонный сок или растительное масло, например, оливковое, льняное. Для придания вкуса, если не можете без соли, можно добавить немного чеснока.
Салат-метелка №1
Ингредиенты
- 200 г – капуста
- 200 г – морковь
- 200 г – сырая свекла
- 1 ст. л. – лимонный сок
- 1-2 ст. л. – оливковое масло
- 1 шт. – луковица
Способ приготовления
- Нарезать или натереть все ингредиенты.
- Добавить оливковое масло, сбрызнуть лимонным соком.
Салат-метелка №2
Ингредиенты
- по 1 шт. – морковь, яблоко, свекла (сырая)
- лимонный сок – по вкусу
- семечки тыквы, подсолнечника – по вкусу
Способ приготовления
- Свеклу, морковь и яблоко натереть на терке, добавить семечки, сбрызнуть лимонным соком, перемешать.
Салат-метелка №3
Ингредиенты
- 40 г – свекла
- по 1 шт. – яблоко, морковь
- 1 ст. л. – оливковое масло
- 1 ч. л. – уксус белый винный
Способ приготовления
- Натереть свеклу, морковь и яблоко на крупной терке.
- Заправить салат маслом, чуть сбрызнуть белым винным уксусом, перемешать.⠀
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