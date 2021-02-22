Жінка відмовилася всього лише від одного продукту і схудла на 80 кг (фото)
У 23 роки вона важила майже 150 кілограмів
Терапевт з США Моллі Кармел схудла на 80 кілограмів, відмовившись всього від одного продукту. На своєму офіційному сайті жінка детально розповідає, як їй вдалося кардинально змінити своє життя.
У 23 роки Моллі важила майже 150 кілограмів. Вона випробувала безліч дієт і програм схуднення, однак все було марно.
"Це було жахливо. Я відчувала себе безнадійною, я не бачилася з друзями, перестала подорожувати", – розповідає Моллі.
Одного разу жінка спробувала не їсти свого улюбленого продукту – цукру. Цікаво, що це дало відчутний ефект. Уже через рік вона схудла на 80 кілограмів – і утримує цю вагу до сьогоднішніх днів, коли їй уже 42!
Моллі радить не ставити собі виклики, на кшталт "Не їсти цукор 30 днів". Це часто обертається зривом. Ви маєте поступово перетворити це у спосіб вашого життя.
До того ж, набагато легше відмовитися від цукру, якщо не мати спокуси вдома. "Це дуже важливо. Якби я зберігала печиво у своєму будинку, я, швидше за все, з'їла б його", – зізнається Моллі.
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