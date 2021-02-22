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Жінка відмовилася всього лише від одного продукту і схудла на 80 кг (фото)

Сьогодні, 15:18

У 23 роки вона важила майже 150 кілограмів

Терапевт з США Моллі Кармел схудла на 80 кілограмів, відмовившись всього від одного продукту. На своєму офіційному сайті жінка детально розповідає, як їй вдалося кардинально змінити своє життя.

У 23 роки Моллі важила майже 150 кілограмів. Вона випробувала безліч дієт і програм схуднення, однак все було марно.

Фото: Instagram | Molly Carmel

"Це було жахливо. Я відчувала себе безнадійною, я не бачилася з друзями, перестала подорожувати", – розповідає Моллі.

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Одного разу жінка спробувала не їсти свого улюбленого продукту – цукру. Цікаво, що це дало відчутний ефект. Уже через рік вона схудла на 80 кілограмів – і утримує цю вагу до сьогоднішніх днів, коли їй уже 42!

Фото: Instagram | Molly Carmel

Моллі радить не ставити собі виклики, на кшталт "Не їсти цукор 30 днів". Це часто обертається зривом. Ви маєте поступово перетворити це у спосіб вашого життя.

Фото: Instagram | Molly Carmel

До того ж, набагато легше відмовитися від цукру, якщо не мати спокуси вдома. "Це дуже важливо. Якби я зберігала печиво у своєму будинку, я, швидше за все, з'їла б його", – зізнається Моллі.

Нагадаємо, 30-річна Діджей Джарман з міста Гамільтон, Нова Зеландія, знайшла спосіб схуднути на 53 кілограми і поділилася своїми секретами.

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Джерело: instagram.com/mollycarmel
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