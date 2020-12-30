Как бы выглядели наши новогодние фото в Instagram, если бы соцсеть существовала 100 лет назад

Многим из нас кажется, что смартфоны, интернет, а также Facebook вместе с Instagram существовали всегда, но на самом деле их история началась относительно недавно. А жаль, ведь только представьте себе, сколько всего интересного мы с вами могли бы сейчас узнать. Но не надо вешать нос!
Сегодня.Lifestyle тщательно порылись в архивах и отобрали для вас самые интересные и смешные винтажные фотографии, сделанные на Новый год в прошлом веке.
Любопытно, что многое осталось прежним – щедро накрытый стол, выпивка, веселые компании, развлечения, музыка и, конечно же, мандарины.
Давайте же посмотрим, какими могли бы быть новогодние сториз в Instagram наших бабушек и дедушек.
1. Празднование Нового года в ресторане Martin (Нью-Йорк, 1907 год)
2. Новогоднее алкопати во Франции, 1937 год
3. Гуляки на ступенях Центрального вокзала Нью-Йорка, 1940 год
4. После новогодней вечеринки в 1940 году в Нью-Йорке
5. Солдаты празднуют Новый год в ночном клубе, 1942 год
6. Актриса Ида Лупино разрезает торт с надписью "1944 счастливый год победы"
7. Новогодние развлечения на Таймс-сквер, 1946 год
8. Канун Нового года в Лондоне, 1948 год
9. Танцовщицы на праздновании Нового года. Лондон, 1949 год
10. Дебби Рейнольдс в откровенном костюме празднует Новый 1953 год
11. Встреча Нового года, 1 января 1957 года
12. Вторая половина ХХ века. Вот это прическа!
13. Кажется, этот пес знал, что произойдет в 2020 году
14. Эмили Ратаковски прошлого века
15. Какое восхитительное платье
16. Вот у кого инста-девы копируют позы для фото
17. Сногсшибательный образ
18. "Ну ладно, сфотографируй. Но я вообще не готовилась"
19. Стиль 100 уровня. Цвет волос подобран под цвет елки
20. Без фильтров в Instagram было нелегко, но девушки справлялись
21. Бабушка в домашней атмосфере
Уже совсем скоро мы будем отмечать Новый год и Рождество, а это значит, что нам просто не обойтись без атмосферных фотографий возле елки и за праздничным столом. Но часто так бывает, что эти снимки получаются настолько абсурдными, что их стыдно кому-то показать или публиковать в соцсетях.
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных
Вы можете ознакомиться c изменениямы в
политике конфиденциальности.
Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.