Как бы выглядели наши новогодние фото в Instagram, если бы соцсеть существовала 100 лет назад

Сегодня.Lifestyle тщательно порылись в архивах и отобрали для вас самые интересные фотографии

Многим из нас кажется, что смартфоны, интернет, а также Facebook вместе с Instagram существовали всегда, но на самом деле их история началась относительно недавно. А жаль, ведь только представьте себе, сколько всего интересного мы с вами могли бы сейчас узнать. Но не надо вешать нос!

Сегодня.Lifestyle тщательно порылись в архивах и отобрали для вас самые интересные и смешные винтажные фотографии, сделанные на Новый год в прошлом веке.

Любопытно, что многое осталось прежним – щедро накрытый стол, выпивка, веселые компании, развлечения, музыка и, конечно же, мандарины.

Давайте же посмотрим, какими могли бы быть новогодние сториз в Instagram наших бабушек и дедушек.

1. Празднование Нового года в ресторане Martin (Нью-Йорк, 1907 год)

2. Новогоднее алкопати во Франции, 1937 год

3. Гуляки на ступенях Центрального вокзала Нью-Йорка, 1940 год

4. После новогодней вечеринки в 1940 году в Нью-Йорке

5. Солдаты празднуют Новый год в ночном клубе, 1942 год

6. Актриса Ида Лупино разрезает торт с надписью "1944 счастливый год победы"

7. Новогодние развлечения на Таймс-сквер, 1946 год

8. Канун Нового года в Лондоне, 1948 год

9. Танцовщицы на праздновании Нового года. Лондон, 1949 год

10. Дебби Рейнольдс в откровенном костюме празднует Новый 1953 год

11. Встреча Нового года, 1 января 1957 года

12. Вторая половина ХХ века. Вот это прическа!

13. Кажется, этот пес знал, что произойдет в 2020 году

14. Эмили Ратаковски прошлого века

15. Какое восхитительное платье

16. Вот у кого инста-девы копируют позы для фото

17. Сногсшибательный образ

18. "Ну ладно, сфотографируй. Но я вообще не готовилась"

19. Стиль 100 уровня. Цвет волос подобран под цвет елки

20. Без фильтров в Instagram было нелегко, но девушки справлялись

21. Бабушка в домашней атмосфере

Уже совсем скоро мы будем отмечать Новый год и Рождество, а это значит, что нам просто не обойтись без атмосферных фотографий возле елки и за праздничным столом. Но часто так бывает, что эти снимки получаются настолько абсурдными, что их стыдно кому-то показать или публиковать в соцсетях.

Креативщики Майк Бендер и Дуг Чернак решили сделать на этом бизнес. Они запустили проект Awkward Family Photos, в рамках которого публикуют самые неловкие и неудачные семейные фото, которые претендуют на статус интернет-сенсации.

Смотрите видео: как звезды будут праздновать Новый год

Напомним, ранее мы рассказывали, как украсить елку в 2021 году и как украсить дом на Новый год 2021.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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