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Роботы поздравили человечество с Новым годом танцем под хит 1960-х (видео)

Сегодня, 12:19

Четыре робота трех разных типов показали невероятные трюки

Человекоподобные роботы компании Boston Dynamics впервые станцевали вместе под хит шестидесятых годов Do You Love Me в честь Нового года. Курьезный ролик опубликован на YouTube.

На видеозаписи четыре робота трех разных типов танцуют под хит 1962 года Do You Love Me группы The Contours. Сначала под композицию танцуют два человекоподобных робота Atlas, потом к ним присоединяется робот-собака Spot, а под конец композиции – робот на колесах Handle.

"Вся наша команда собралась вместе для того, чтобы отпраздновать начало нового года, который, как мы надеемся, будет более счастливым. Счастливого Нового года от всех нас в Boston Dynamic", – говорится в подписи к видеоролику.

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Boston Dynamics стал независимой компанией в 1992 году. В 2013 году ее приобрел Google, а в 2017 году продал японской корпорации SoftBank. В декабре о покупке производителя роботов за 1,1 млрд долларов договорился корейский автоконцерн Hyundai.

Также мы писали, что Boston Dynamics летом начала серийное производство и продажу своих четырехлапых роботов Spot.

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Новый год роботы поздравления танец
Источники: Сегодня , Boston Dynamics
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