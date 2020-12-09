Как украсить елку в 2021 году. 21 вариант на любой кошелек и вкус (фото)
Предлагаем вам поэкспериментировать и создать свой уникальный дизайн
Не за горами Новый год и Рождество, а это значит, что всем нам предстоит установить и украсить елку. Многие используют для этого одни и те же игрушки и гирлянды, при чем в одном универсальном стиле – "все, что было в коробке". Сегодня.Lifestyle предлагают вам в этом году проявить немного творчества и попробовать что-то новое!
Купите или сделайте своими руками декорации разных цветов, размеров и форм. Не бойтесь экспериментировать, чтобы создайте свой уникальный дизайн.
Ниже – несколько замечательных идей для вдохновения:
Напомним, ранее мы нашли самое дорогое дерево страны. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали, что на главной елке страны появилась первая игрушка.
Все подробности в спецтеме Новый год 2020
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