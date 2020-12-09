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Как украсить елку в 2021 году. 21 вариант на любой кошелек и вкус (фото)

Сегодня, 14:07

Предлагаем вам поэкспериментировать и создать свой уникальный дизайн

Не за горами Новый год и Рождество, а это значит, что всем нам предстоит установить и украсить елку. Многие используют для этого одни и те же игрушки и гирлянды, при чем в одном универсальном стиле – "все, что было в коробке". Сегодня.Lifestyle предлагают вам в этом году проявить немного творчества и попробовать что-то новое!

Купите или сделайте своими руками декорации разных цветов, размеров и форм. Не бойтесь экспериментировать, чтобы создайте свой уникальный дизайн.

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Ниже – несколько замечательных идей для вдохновения:

1. Елка с урывками из рождественских песен

Фото: Kara's party ideas

2. Елка со снежинками

Фото: The yellow cape cod

3. Елка с морскими элементами

Фото: The yellow cape cod

4. Елка с украшениями, сделанными своими руками

Фото: Fynes design

5. Ярко-зеленая елка

Фото: Michael Partenio

6. Елка в скандинавском стиле

Фото: Michael Partenio

7. Елка с красно-синими акцентами

Фото: Michael Partenio

8. Елка Санта-Клауса

Фото: Michael Partenio

9. Золотая елка

Фото: With love of photography

10. Елка с шишками

Фото: Max Kim-Bee

11. Елка с рождественскими открытками

Фото: Monica Buck

12. "Фермерское" дерево

Фото: Max Kim-Bee

13. Винтажная елка с лентами

Фото: David Tsay

14. Елка с конфетами

Фото: Brian Woodcock

15. Елка в загородном доме

Фото: Virginia Macdonald

16. Елка с большими игрушками

Фото: dizainvfoto

17. Елка с массивными декорациями

Фото: dizainvfoto

18. Елка, как в фильме "Один дома"

Фото: dizainvfoto

19. Белая елка

Фото: goodroom.com.ua

20. Экстраординарная елка

Фото: goodroom.com.ua

21. Елка в стиле "эклектика"

Фото: goodroom.com.ua

Напомним, ранее мы нашли самое дорогое дерево страны. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали, что на главной елке страны появилась первая игрушка.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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Источники: Сегодня , goodhousekeeping.com
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