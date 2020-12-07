15 школьных фотографий, которые заставляют вас плакать от смеха
На этих снимках дети всем своим видом демонстрируют протест
Многие из нас с особым трепетом воспоминают школьные годы. Говорят, что они лучшие в нашей жизни. Для кого-то, наверное, да, но явно не для всех.
Сегодня.Lifestyle собрали самые забавные школьные фотографии, на которых дети всем своим видом демонстрируют протест.
Странные улыбки, забавная мимика, неудачные прически, старомодная одежде – это все и не только вы увидите в нашей сегодняшней подборке.
Напомним, ранее мы рассказывали о 12 женщинах, которых за пару часов превратили в красоток. Один из самых известных стилистов Латвии Константин Богомолов показал, как можно кардинально изменить свою внешность.
Смотрите видео: американка в видеоролике показала, как меняется внешность человека под действием гормонов
Кроме этого, 22-летняя австралийская TikTok-блогерша запустила новый челлендж #CatfishChallenge. Девушка призывает подписчиц показать свою внешность без макияжа.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное