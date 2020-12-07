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15 школьных фотографий, которые заставляют вас плакать от смеха

Сегодня, 07:05

На этих снимках дети всем своим видом демонстрируют протест

Многие из нас с особым трепетом воспоминают школьные годы. Говорят, что они лучшие в нашей жизни. Для кого-то, наверное, да, но явно не для всех.

Сегодня.Lifestyle собрали самые забавные школьные фотографии, на которых дети всем своим видом демонстрируют протест.

Странные улыбки, забавная мимика, неудачные прически, старомодная одежде – это все и не только вы увидите в нашей сегодняшней подборке.

1. Вот это взгляд!

Фото: Instagram | Danaandtheboys

2. Оригинальная стрижка

Фото: Reddit | Blunderyears

3. Мальчик сильно испугался

Фото: Instagram | Afisher412

4. Девочка в самодельном жилете

Фото: Reddit | Blunderyears

5. Он надел зеленую кофту

Фото: Instagram | Laurenjuliaanderson

6. Креативные декорации

Фото: Reddit | Blunderyears

7. Фото, сделанное в начальной школе

Фото: Reddit | Funny

8. Девочка во втором классе

Фото: Reddit | Funny

9. Школьное фото 1996 года

Фото: Reddit | Blunderyears

10. Сказали не моргать

Фото: Reddit | Funny

11. Как прошел ваш 2020 год?

Фото: Instagram | Prettystefani

12. В 2000-х годах она думала, что это фото – "бомба"

Фото: Reddit | Blunderyears

13. Классная прическа

Фото: Reddit | Funny

14. Харизма зашкаливает

Фото: Reddit | Funny

15. В школе предложили переснять фото, но родители отказались

Фото: Reddit | Blunderyears

Напомним, ранее мы рассказывали о 12 женщинах, которых за пару часов превратили в красоток. Один из самых известных стилистов Латвии Константин Богомолов показал, как можно кардинально изменить свою внешность.

Смотрите видео: американка в видеоролике показала, как меняется внешность человека под действием гормонов

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Кроме этого, 22-летняя австралийская TikTok-блогерша запустила новый челлендж #CatfishChallenge. Девушка призывает подписчиц показать свою внешность без макияжа.

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Источники: Сегодня , Reddit | Blunderyears
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