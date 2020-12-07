15 школьных фотографий, которые заставляют вас плакать от смеха

На этих снимках дети всем своим видом демонстрируют протест

Многие из нас с особым трепетом воспоминают школьные годы. Говорят, что они лучшие в нашей жизни. Для кого-то, наверное, да, но явно не для всех.

Сегодня.Lifestyle собрали самые забавные школьные фотографии, на которых дети всем своим видом демонстрируют протест.

Странные улыбки, забавная мимика, неудачные прически, старомодная одежде – это все и не только вы увидите в нашей сегодняшней подборке.

1. Вот это взгляд!

2. Оригинальная стрижка

3. Мальчик сильно испугался

4. Девочка в самодельном жилете

5. Он надел зеленую кофту

6. Креативные декорации

7. Фото, сделанное в начальной школе

8. Девочка во втором классе

9. Школьное фото 1996 года

10. Сказали не моргать

11. Как прошел ваш 2020 год?

12. В 2000-х годах она думала, что это фото – "бомба"

13. Классная прическа

14. Харизма зашкаливает

15. В школе предложили переснять фото, но родители отказались

Напомним, ранее мы рассказывали о 12 женщинах, которых за пару часов превратили в красоток. Один из самых известных стилистов Латвии Константин Богомолов показал, как можно кардинально изменить свою внешность.

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Кроме этого, 22-летняя австралийская TikTok-блогерша запустила новый челлендж #CatfishChallenge. Девушка призывает подписчиц показать свою внешность без макияжа.

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