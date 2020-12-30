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20 лайфхаков, как поднять новогоднее настроение

Сегодня, 11:59

Психолог дала практичные советы в преддверии праздников

Новый год 2021 уже завтра, на улице ни единого намека на снег, туман, слякоть и плюсовая температура. Беготня за подарками, дедлайны на работе и пробки на дорогах мало того, что настроение портят, так еще и не провоцируют никакого праздничного настроя. Но в канун Нового года грустить точно не стоит. Специально для Сегодня.Lifestyle психолог Анна Литвинчук поделилась лайфхаками, которые быстро помогут вам поднять новогоднее настроение себе и окружающим.

1. Запахи – мандарины, хвоя, корица, анис

Устройте себе ароматерапию и наполните этими запахами свою квартиру.

2. Украсьте елку и дом

Если вы решили встретить этот Новый год без елки и праздничных игрушек – очень зря. Елка, новогодние игрушки, гирлянды – важные элементы Нового года. Они создают праздничное настроение, а сам процесс доставляет невероятное удовольствие. Вы только начните.

Новогодняя елка
Новогодняя елка
Фото: Pinterest

3. Сделайте елочную игрушку или украшение

Делать новогодние украшения своими руками – очень приятно и полезно. Вспомните, с каким увлечением в детстве вы вырезали снежинки. Никто не мешает заняться этим творчеством и сегодня.

4. Сделайте новогодний костюм себе и/или своему ребенку

Никаких спортивных штанов и футболок в новогоднюю ночь. Устройте карнавал или хотя бы просто домашнюю вечеринку в образах. А для этого, уже сейчас подготовьте все необходимые атрибуты.

Как интересно встретить Новый год всей семьей во время локдауна
Как интересно встретить Новый год всей семьей во время локдауна
Фото: Pinterest

5. Установите на свой гаджет новогодние обои

Вы смотрите на экран своего телефона чаще, чем вам кажется. Поэтому быстро устанавливайте обои с новогодней тематикой – снеговик, елка, заснеженные горы, огоньки или вечеринка. Каждый раз, глядя на экран, вам будет становиться веселее.

6. Почитайте

Книга может быть про что-угодно, но, желательно, конечно, про Рождество и Новый год. Не забудьте про плед, приглушенный свет, какао или горячий шоколад. И про приглушенный мягкий свет помните – он создает такой комфорт и уют!

На что способен мозг человека
На что способен мозг человека
Фото: stocksnap.io

7. Слушайте музыку

Естественно, новогоднюю музыку. У каждого человека есть своя песня, которая прочно ассоциируется с Новым годом. А у кого-то таких песен наберется целый плейлист. Включайте их по вечерам, подпевайте в голос, танцуйте и новогоднее настроение неизбежно появится.

8. Смотрите новогодние фильмы

Чтоб такое новогоднее посмотреть, мы уже выясняли. Среди фильмов, которые настраивают на Новый год: "Один дома", "Гарри Поттер", "Елки" и традиционный фильм "Ирония судьбы". Найдите то, что вам больше нравится и вперед за новогодним настроением!

Кадр из фильма "Один дома"
Кадр из фильма "Один дома"
Фото: themoviedb.org

9. Купите новогодний свитер/свитшот

Одежда с новогодней атрибутикой сильно поднимает настроение. Поэтому, каждый раз глядя на себя в зеркало, вы будете помнить, что совсем скоро Новый год. Ну или хотя бы носки с елками купите – это то же может быть весело!

10. Используйте новогодние игры

Чтобы развлечься вечером с семьей или друзьями, выбирайте новогодние игры. Идеально – настольные. Они точно не дадут вам заскучать и самое главное – поднимут настроение. Но игры, конечно, могут быть какие-угодно.

Игры можно выбирать самые разные
Игры можно выбирать самые разные
Фото: Pixabay

11. Отправьте друзьям новогодние открытки с поздравлениями

Подключите свою фантазию и сделайте новогодние открытки своим друзьям и близким. Они могут быть не только физическими, а и виртуальными. Сейчас это очень актуально!

12. Выучите новогодний стих или песню

Подумаешь, не будет у вас новогоднего "утренника", как у детей в садике. Зато вы будете знать хороший стих или песенку, которую можете сами себе напевать и поднимать настроение.

Можно спеть в караоке
Можно спеть в караоке
Фото: Pexels

13. Прогуляйтесь по центральным улицам

В вашем городе наверняка уже много различных новогодних локаций, где можно фотографировать и фотографироваться. Всевозможные огоньки и скульптуры как раз и созданы для поднятия настроения.

14. Купите подарки родным

Если вы все еще были не готовы, этот процесс подарит вам приятное чувство от предвкушения радости и улыбок ваших близких.

Что подарить на Новый год 2021 родным и близким
Что подарить на Новый год 2021 родным и близким
Фото: Pexels

15. Купите подарок себе

Подарки необходимо дарить не только друзьям и близким, а и себе любимому. Купите себе то, что так давно хотели и вы увидите, как вам от этого станет теплее на душе.

16. Слепите снеговика (если позволит погода)

Возможно в вашем городе с зимней погодой больше повезло и снег у вас все же есть, тогда милый снеговик непременно вас очень порадует.

Фото: Unsplash

17. Покатайтесь на коньках

Каток имеет отличные способности подарить вам дух Рождества и праздника. А если пойти еще и вечером на каток под открытым небом, где множество огоньков, с колонок звучат новогодние песни, а потом еще и глинтвейн...Новогоднего настроения вам не избежать!

18. Напишите письмо Деду Морозу или Снегурочке

Тут кому кто больше нравится. Когда вы что-то пишете, вы это представляете. А возможность помечтать о сокровенном всегда поднимает настроение.

Фото: Reddit

19. Купите колпак Санта- Клауса

Если не хотите наряжаться в полностью в какой-то костюм, наденьте только колпак Санта-Клауса и станьте чудом для кого-то.

20. Мечтайте и подготовьте желания, чтобы успеть загадать под бой курантов.

Читайте также Новогоднее меню 2021: ТОП-10 рецептов праздничных блюд.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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Источник: Сегодня
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