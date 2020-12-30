Как правильно загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось: советы психологов

Чем больше мы мечтаем, тем больше наша фантазия визуализирует эту картинку

Чтобы задуманное в новогоднюю ночь сбылось, важно знать, как загадывать желания правильно. Как это делать и почему Новый год особенно способствуют реализации желаний, вам расскажет Сегодня.Lifestyle.

Как правильно загадывать желание на Новый год Фото: Pexels

Написать свою мечту на бумаге, сжечь и бросить в бокал, далее выпить. Это не плохо, но на самом деле к мечте приблизить могут конкретные действия.

По словам психотерапевта Ирины Манохи, чем больше мы мечтаем, тем больше наша фантазия визуализирует эту картинку. Очень важно четко понимать, что вы хотите, как можете этого достичь.

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Психолог Елена Рыхальская говорит, что, если у вас есть мечта, тогда каждый день вы что-то делаете для ее осуществления.

"Если это касается нового авто, то не достаточно только откладывать определенные суммы, следует узнавать как можно больше информации о нем. Помешать мечте сбыться на психологическом уровне может даже обида на кого-то – нужно прощать", – говорит она.

Записывайте свои желания на бумаге Фото: Pexels

По словам психолога, обида блокирует вашу позитивную энергию. Если говорить простым языком: у людей, которые находятся в плохом, обидчивом настроении, мечты не исполняются.

И главное, не ставить точной даты для осуществления мечты. Это подойдет только для конкретных шагов в ее достижении.

А если сжигание бумажки с желанием вам дарит хорошие эмоции, это не будет лишним. Особенно в Новогоднюю ночь, объясняют специалисты. Эта традиция действительно имеет сильную и хорошую энергетику.

Как правильно сформулировать и загадать желание – смотрите видео:

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