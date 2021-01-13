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Старый Новый год-2021: красивые поздравления в прозе, открытки и картинки

Сегодня, 21:00

Сегодня.Lifestyle подготовили самые прикольные и оригинальные поздравления с праздником

Сегодня в ночь, с 13 на 14 января, украинцы отмечают старый Новый год-2021. Важно не забыть поздравить родных, близких и хороших знакомых с этим праздником, пожелать счастья, здоровья, радости, любви и взаимопонимания.

Поздравления со Старым Новым годом
Поздравления со Старым Новым годом
Фото: Bipbap

Сегодня.Lifestyle подготовила самые прикольные и оригинальные поздравления со старым Новым годом-2021 в прозе, а также собрали красочные открытки и красивые картинки.

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Поздравления со старым Новым годом-2021 в прозе

Поздравляю со старым Новым годом. Это волшебный праздник предоставляет нам прекрасную возможность очередной раз встретиться с нашими родными и близкими, поблагодарить их за поддержку и пожелать им всего наилучшего. Желаю крепкого здоровья, благосостояния, счастья, удачи и успеха.

Поздравления со Старым Новым годом
Поздравления со Старым Новым годом
Фото: Bipbap

Со старым Новым годом поздравляю и искренне хочу пожелать, чтобы всё плохое и грустное осталось в прошлом, чтобы в новом году невероятно повезло, чтобы было много счастья и удачи, оставалась сила духа и крепкая любовь всем врагам назло.

Короткие поздравления со Старым Новым годом-2021

Поздравляю со старым Новым годом, а пожелать хочу оставить все неприятное в прошлом, встретить с улыбкой и счастьем в душе этот год, идти по зову сердца и достигать всех целей, искренне любить и радоваться жизни.

Поздравления со Старым Новым годом
Поздравления со Старым Новым годом
Фото: Bipbap

Встречая старый Новый год, забудьте про печали, болезни и беду. Пусть праздник принесет в ваш дом любовь и здоровье, оптимизм и добрые слова. Живите в веселье и радости весь год. Хороших встреч, исполнения желаний и везения.

Поздравления со старым Новым годом-2021 своими словами

В старый Новый год желаю вам счастья, любви, здоровья, смеха! Пусть все ваши беды останутся позади и больше никогда вас не коснуться! Желаю, чтобы этот год засыпал вас драгоценными подарками и принёс бескрайнее море позитива! Пусть все ваши добрые надежды сбываются!

Поздравления со Старым Новым годом
Поздравления со Старым Новым годом
Фото: Bipbap

В двери постучался старый Новый год. Поздравляю вас с этим праздником и желаю море новых впечатлений, приятных сюрпризов и феерических побед, и в этом водовороте событий не забывать старых друзей!

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Со старым Новым годом-2021: прикольные поздравления

Зима продолжает свой стремительный хоровод праздников. Спешу поздравить вас со старым Новым годом! Пускай ваша жизнь будет бурной и веселой, как новогодние карнавалы. Пускай радость и смех в тот праздник, станут зарядом положительных эмоций на весь год. Желаю, чтобы ваши дома всегда наполняли достаток и благополучие!

Поздравления со Старым Новым годом
Поздравления со Старым Новым годом
Фото: Bipbap

Поздравляю со старым Новым годом и хочу пожелать все плохое оставить под прошлогодними сугробами, а все хорошее взять с собой в новый год. Желаю огромного счастья и большой удачи на весь предстоящий год, желаю крепкого здоровья и воодушевления, взаимной любви и благополучия.

Со старым Новым годом-2021: оригинальные поздравления

Вот и наступает старый Новый Год, и в этот чудесный праздник пожелать хочу, чтобы все печальное и старое осталось в прошлом, чтобы новый год дарил счастливые дни, большой успех, невероятную удачу, отличное настроение и крепкое здоровье.

Поздравления со Старым Новым годом
Поздравления со Старым Новым годом
Фото: Bipbap

Поздравляю со старым Новым годом и хочу пожелать зажечь свой огонек надежды и удачи, сиять от счастья и любви, бежать навстречу мечтам и чудесам, оставить в прошлом все плохое и в новый год взять близких и сердцу дорогих людей.

Поздравления со старым Новым годом-2021 для всех

Поздравляю со старым Новым годом и пожелать хочу, чтобы всё было в жизни несомненно отменно, совершенно прекрасно и невероятно здорово. Пусть в прошлом останутся все ссоры и обиды, печали и тревоги, пусть Новый год подарит силы и надежды, любовь и счастье, успех и благодать, оптимизм и удачу.

Поздравления со Старым Новым годом
Поздравления со Старым Новым годом
Фото: Bipbap

Поздравляю со старым Новым годом. Хочу пожелать, чтобы в Новом году все дела шли "на ура", чтобы везде и всегда поджидала удача, чтобы настроение было отличным, а душа окрыленная счастьем и любовью. Пусть все тревоги и невзгоды останутся позади, и только радость и благополучие будет впереди.

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Короткие поздравления со Старым Новым годом-2021

Поздравляем с самым невероятным и таинственным праздником. Мы придумали себе еще один повод повеселиться, загадать то, что не успели в ночь на первое января. Пусть старый Новый год достойно завершит череду праздников и начнет действительно удачный и успешный новый год. Ура!

Поздравления со Старым Новым годом
Поздравления со Старым Новым годом
Фото: Bipbap

Для того чтобы пожелать всего хорошего сегодня есть повод. И этот повод старый Новый год. Желаю, чтобы он принес только радостные моменты в повседневную жизнь, а главное сохранил здоровье, счастье и благополучие. Поздравляю!

Поздравления со Старым Новым годом
Поздравления со Старым Новым годом
Фото: Bipbap

Поздравляю со Старым Новым годом и хочу пожелать, чтобы все плохое забылось, а хорошее оставило след приятных воспоминаний. И пусть впереди у тебя будут лучшие дни, в которых ты непременно найдёшь своё счастье, вдохновение, удачу и доброе чудо.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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