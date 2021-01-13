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Старий Новий рік-2021: красиві привітання в прозі, листівки і картинки

Сьогодні, 21:00

Сегодня.Lifestyle підготували найприкольніші і оригінальні привітання зі святом

Сьогодні в ніч, із 13 на 14 січня, українці відзначають старий Новий рік-2021. Важливо не забути привітати рідних, близьких і хороших знайомих із цим святом, побажати щастя, здоров'я, радості, любові і взаєморозуміння.

Привітання зі Старим Новим роком
Привітання зі Старим Новим роком
Фото: Bipbap

Сегодня.Lifestyle підготували найприкольніші і оригінальні привітання зі старим Новим роком-2021 в прозі, а також зібрали барвисті листівки і красиві картинки.

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Привітання зі Старим Новим роком-2021 у прозі

Вітаю зі старим Новим роком. Це чарівне свято надає нам прекрасну можливість черговий раз зустрітися з нашими рідними і близькими, подякувати їм за підтримку і побажати їм всього найкращого. Бажаю міцного здоров'я, добробуту, щастя, удачі і успіху.

Привітання зі Старим Новим роком
Привітання зі Старим Новим роком
Фото: Bipbap

Зі старим Новим роком вітаю і щиро хочу побажати, щоб все погане і сумне залишилося в минулому, щоб у новому році неймовірно пощастило, щоб було багато щастя і удачі, залишалася сила духу і міцна любов усім ворогам назло.

Короткі привітання зі старим Новим роком-2021

Вітаю зі старим Новим роком, а побажати хочу залишити все неприємне в минулому, зустріти з посмішкою і щастям в душі цей рік, йти за покликом серця і досягати всіх цілей, щиро любити і радіти життю.

Привітання зі Старим Новим роком
Привітання зі Старим Новим роком
Фото: Bipbap

Зустрічаючи старий Новий рік, забудьте про печалі, хвороби і біду. Нехай свято принесе у ваш будинок любов і здоров'я, оптимізм і добрі слова. Живіть весело і радісно весь рік. Хороших зустрічей, здійснення мрій і везіння.

Привітання зі Старим Новим роком-2021 своїми словами

У старий Новий рік бажаю вам щастя, любові, здоров'я, сміху! Нехай всі ваші біди залишаться позаду і більше ніколи вас не торкнуться! Бажаю, щоб цей рік засипав вас дорогоцінними подарунками і приніс безмежне море позитиву! Нехай всі ваші добрі надії збуваються!

Привітання зі Старим Новим роком
Привітання зі Старим Новим роком
Фото: Bipbap

У двері постукав старий Новий рік. Вітаю вас із цим святом і бажаю моря нових вражень, приємних сюрпризів та феєричних перемог, і в цьому вирі подій не забувати старих друзів!

Зі старим Новим роком-2021: прикольні привітання

Зима продовжує свою стрімку ходу свят. Поспішаю привітати вас зі старим Новим роком! Нехай ваше життя буде бурхливим і веселим, як новорічні карнавали. Нехай радість і сміх в це свято стануть зарядом позитивних емоцій на весь рік. Бажаю, щоб ваші будинки завжди наповнювали достаток і благополуччя!

Привітання зі Старим Новим роком
Привітання зі Старим Новим роком
Фото: Bipbap

Вітаю зі старим Новим роком і хочу побажати все погане залишити під торішніми заметами, а все хороше взяти з собою в новий рік. Бажаю величезного щастя і великої удачі на весь майбутній рік, бажаю міцного здоров'я і наснаги, взаємної любові і благополуччя.

Зі старим Новим роком-2021: оригінальні привітання

Ось і настає старий Новий Рік, і в цей чудовий свято побажати хочу, щоб все сумне і старе залишилося в минулому, щоб новий рік дарував щасливі дні, великий успіх, неймовірну удачу, відмінний настрій і міцне здоров'я.

Привітання зі Старим Новим роком
Привітання зі Старим Новим роком
Фото: Bipbap

Вітаю зі старим Новим роком і хочу побажати запалити свій вогник надії та удачі, сяяти від щастя і любові, бігти назустріч мріям і чудесам, залишити в минулому все погане і в новий рік взяти близьких і серцю дорогих людей.

Привітання зі старим Новим роком-2021 для всіх

Вітаю зі старим Новим роком і побажати хочу, щоб все було в житті безсумнівно гарно, абсолютно чудово і неймовірно здорово. Нехай у минулому залишаться всі сварки і образи, печалі і тривоги, нехай Новий рік подарує силу і надію, любов і щастя, успіх і благодать, оптимізм і удачу.

Привітання зі Старим Новим роком
Привітання зі Старим Новим роком
Фото: Bipbap

Вітаю зі старим Новим роком. Хочу побажати, щоб в Новому році все справи йшли "на ура", щоб скрізь і завжди чекала удача, щоб настрій був відмінним, а душа окрилена щастям і любов'ю. Нехай всі тривоги і негаразди залишаться позаду, і тільки радість і благополуччя буде попереду.

  • Короткі привітання зі старим Новим роком-2021

Вітаємо з одним із найнеймовірніших і таємничих свят. Ми придумали собі ще один привід повеселитися, загадати те, що не встигли в ніч на перше січня. Нехай старий Новий рік достойно завершить низку свят і почне дійсно вдалий і успішний новий рік. Ура!

Привітання зі Старим Новим роком
Привітання зі Старим Новим роком
Фото: Bipbap

Для того щоб побажати всього хорошого, сьогодні є привід. І цей привід старий Новий рік. Бажаю, щоб він приніс тільки радісні моменти в повсякденне життя, а головне зберіг здоров'я, щастя і благополуччя. Вітаю!

Привітання зі Старим Новим роком
Привітання зі Старим Новим роком
Фото: Bipbap

Вітаю зі сСтарим Новим роком і хочу побажати, щоб все погане забулося, а хороше залишило слід приємних спогадів. І нехай попереду у тебе будуть найкращі дні, в яких ти неодмінно знайдеш своє щастя, натхнення, удачу і диво.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Старий Новий рік

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Джерело: Сьогодні
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