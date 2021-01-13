Поздравления со старым Новым годом-2021: яркие открытки, пожелания и стихи

Лучшие варианты поздравлений со старым Новым годом-2021: яркие открытки, картинки, проза и стихи

Уже сегодня, в ночь с 13 на 14 января, мы отмечаем старый Новый год, который в народе также знают как Меланки и Василия. Это необычный праздник и возник он в результате смены летоисчисления.

Открытка: Старый Новый год – поздравления Фото: bonnycards

Сегодня.Lifestyle приготовили для вас лучшие варианты поздравлений на старый Новый год-2021.

Старый Новый год: поздравления в стихах

Красивые поздравление со старым Новым годом-2021

***

Приходит старый Новый год,

Он много тайн в себе несет.

Задумайтесь вы о былом

Да позабудьте о плохом.

Раскройте душу счастью, свету,

А лучше повода и нету,

Ведь новый наступает год,

Он с нового листа начнет.

Красивой жизни вам, успеха,

Радости, поводов для смеха.

У всех нас праздник, он – утеха!

Старый Новый год: открытки и поздравления Фото: bonnycards

Лучшие поздравления – старый Новый год

***

Загадай заветное желание,

В этот день, что полон волшебства,

Пусть искрится радостно шампанское,

Увлекая в сказку торжества!

Это чудо староновогоднее,

Этот праздник всех заворожил,

Я тебя сегодня поздравляю

Фейерверками своей души!

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Поздравления на старый Новый год прикольные

***

Вот и старый Новый год –

Праздник, но наоборот!

И по-прежнему мы скажем:

С Новым годом, с новым счастьем!

Пожелаем разных благ:

Жить богато, не хворать,

И добра, и мира в мире,

И улыбок больше, шире.

А в сердцах – любви и счастья,

Несмотря на все ненастья.

Пусть творятся чудеса,

Чтоб жизнь сказкою была.

Старый Новый год-2021: поздравления короткие

***

Отмечает весь народ

Праздник – старый Новый год!

Желаю радости, веселья,

И заводного настроения,

Чтоб исполнялись все мечты,

Достичь в карьере высоты,

Здоровья, денег, много сил,

Чтоб счастье каждый миг дарил!

Старый Новый год: открытки и поздравления Фото: bonnycards

Добрые поздравления на старый Новый год

***

Пусть старый Новый год

Вам счастье принесет,

Спокойствия чуть-чуть.

Укажет верный путь,

Исполнит все мечты,

Добавит красоты,

Прольет в сердца любовь,

Здоровья капнет в кровь.

И каждый миг и час

Старается для вас!

Прикольные поздравления на старый Новый год

***

Оливье, застолье, тосты,

Ходят ряженые в гости.

Дежавю? А может, нет?

Старый Новый год, привет!

Принимайте-ка, друзья,

Поздравленья от меня:

Всем душою не стареть,

Веселиться, песни петь.

Праздничного настроенья

Вам до самого Крещенья!

Смс поздравление на старый Новый год

***

Сею, сею, насеваю

Вам добра на год вперед.

Пусть приносит много счастья

Щедрый старый Новый год.

Веселые поздравления на старый Новый год 14 января

***

Огоньки горят на елке...

Все встречают Новый год.

Пусть тебе он счастье, радость,

Смех, удачу принесет!

В старый Новый год желаю,

Чтоб исполнились мечта,

Жизнь веселой, яркой стала.

Много-много волшебства!

Старый Новый год: открытки и поздравления Фото: bonnycards

Старый Новый год-2021: поздравления и пожелания

***

Звезды ярко так сияют,

Под ногами снег блестит,

Старый Новый год шагает,

Праздник к нам в дома спешит!

Принесет он много счастья,

Все проблемы унесет,

Волшебство, добро подарит,

Все плохое отойдет!

Короткие поздравления со старым Новым годом

***

Наступает старый Новый год

И приносит радость и гармонию,

Пусть избавит праздник от хлопот,

А подарит счастье и здоровье.

Старый Новый год: поздравления друзьям

***

Снова ждет нас шумный праздник,

Ждет чудес опять народ,

Это значит наступает

Старый добрый Новый год.

С наступающим примите

В день веселый поздравления

Вам желаю счастья я,

Радости, добра, везения.

Со старым Новым годом: радостные пожелания

***

Наступает старый Новый год,

Открывай шампанское скорее.

Праздник пусть улыбки принесет,

Счастье мир твой сделает светлее.

Закружит пускай тебя любовь

И уже вовек не отпускает.

Пусть успех приходит вновь и вновь,

Все дела пусть он сопровождает.

Старый Новый год: открытки и поздравления Фото: bonnycards

Волшебные поздравления в старый Новый год

***

С праздником тебя волшебным,

С Новым годом еще раз.

Я желаю тебе счастья

И любви большой запас!

Пусть все будет, что захочешь,

Грусть оставь ты позади.

С годом Новым, с годом старым!

Чтоб исполнились мечты!

Милые поздравления со старым Новым годом

***

В этот старый Новый год

Пожелаю снова:

Пусть он счастье принесет,

Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты

И желанья ваши,

Чтобы жизнь со всех сторон

Становилась краше.

Веселое поздравление на старый Новый год-2021

***

Еще раз встретить Новый год

(Мол, не хватило сразу)

Мы не откажемся, и вот

Все по второму разу:

Вино, селедка, оливье

И гости как напасти.

Наш старый Новый год, привет!

Со старым новым счастьем!

Поздравление со старым Новым годом-2021 в прозе

Радостные поздравления в старый Новый год

***

Поздравляю со старым Новым годом! Пусть в этом году все старое, что радовало вас, останется, а вместе с тем придет множество нового – новые эмоции, чувства, впечатления, новые радости и новые победы. Пусть с этого момента в дальнейшей вашей жизни происходят только счастливые события, а в доме пусть всегда звучит радостный и звонкий смех.

Старый Новый год: открытки и поздравления Фото: bonnycards

Старый Новый год: пожелания своими словами

***

Старый Новый год – это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!

Искренние пожелания в старый Новый год

***

Поздравляю со старым Новым годом и хочу искренне пожелать новых побед и большой удачи в новом году, счастливых моментов и радостных мгновений. Желаю, чтобы все обиды, тревоги и печали остались в прошлом, чтобы новый год был наполнен только счастьем, гармонией, добром и любовью.

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Добрые поздравления со старым Новым годом

***

Поздравляю со старым Новым годом и пожелать хочу от всей души, чтобы в жизни началась новая эпоха счастья и радости, новый этап вдохновения и творения, новый год успешности и процветания. Желаю крепкой любви близких сердец, доброй удачи, прекрасного здоровья и несомненного достатка.

Новые пожелания в старый Новый год

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В старый Новый год хочется пожелать как можно больше исполнившихся старых желаний. Пусть по-новому блестят счастьем глаза, по-новому крепнет здоровье, появляются новые желания и цели. И пусть друзья будут по-старому преданными, верность любимых – так же безгранична, а жизнь – прекрасна!

Позитивные поздравления со старым Новым годом

***

Старый Новый Год – это чудесный повод еще раз собраться за щедрым столом со своими друзьями и близкими. И пусть он порадует вас волшебством, подарками, запахом ели и мандарин. Пусть сбудется то, что было загадано, и в дом войдут те, кого всегда ждут. Пусть шампанское искрится, а душа ваша будет полна праздника. Со старым Новым годом!

Видео "Щедрик, щедрик, щедрівочка" минус:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Старый Новый год

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