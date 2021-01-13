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13 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 января в истории

Какой сегодня праздник, 13 января? Канун старого Нового года. Отдание праздника Рождества Христова и день памяти преподобной Мелании Римской – в православном календаре. Щедрый вечер или день Маланки – в народном календаре. Именины празднуют: Мелания, Михаил, Петр.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 13 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 января.

13 января: какой сегодня праздник
13 января: какой сегодня праздник
Фото: Depositphotos

  • Канун старого Нового года – встреча Нового года по старому стилю проводится во многих странах, в которых церкви празднуют Рождество Христово по юлианскому календарю 25 декабря (7 января). А потому дата наступления старого Нового года соответствует Новому году по юлианскому календарю.
  • День святого Кнута празднуется в Швеции – это день окончания Рождества.
  • Праздник Лори в Индии – это кульминация зимы и начало весны, в 2021 году приходится на 13 января.
  • День защитников свободы – в Литве чествует жертв трагических январских событий 1991 года во время установления независимости республики.

Какой сегодня праздник

13 января в православной церкви отмечается отдание праздника Рождества Христова, а также чтится день памяти преподобной Мелании Младшей (Римской).

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В народе 13 января в канун Васильева дня отмечался Щедрый вечер или день Меланки. В этот день готовится щедрая кутья, которая в отличие от богатой заправляется смальцем, салом или сливочным маслом. Считается, чем более богатый и разнообразный праздничный стол, тем щедрее будет весь следующий год. С вечера и до полуночи щедровальники обходят дома, поют песни, щедруют, желают достатка, урожая и счастья семьям. А хозяева за это одаривают их угощениями. В ночь на старый Новый год девушки гадали на судьбу, суженого и свое будущее. Считалось, что этот период – самый подходящий для правдивых предсказаний.

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Приметы на 13 января

  • на Щедрый вечер нельзя скупиться – угощения должны быть щедрыми;
  • блюда из свинины на Меланки символизируют достаток в доме;
  • готовить рыбу в Щедрый вечер – плохая примета, потому что из дома может уплыть счастье;
  • если праздничная кутья получилась удачной и вкусной, то и весь год будет благополучным;
  • а вот если каша сбежала, пригорела, получилась невкусной или горшок треснул – ждать беды;
  • если ночь Нового года тихая и ясная, будет счастливый год для людей и животных;
  • солнце на Меланку – к счастливому году и богатому урожаю фруктов;
  • если иней укрыл деревья, будет урожай на зерновые и хороший медосбор;
  • снег на Меланку – к урожайному году.

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Интересные и важные события в Украине и мире 13 января

  • 1934 – в СССР учреждена степень кандидата наук.
  • 1936 – во время Варшавского процесса польский суд приговорил к смертной казни Степана Бандеру, Николая Лебедя, Ярослава Карпинца, замененной на пожизненное заключение.
  • 1945 – в ходе Второй мировой войны началась Восточно-Прусская наступательная операция.
  • 1989 – в Великобритании впервые были парализованы компьютеры вирусом "Friday the 13th", который периодически активизируется в дни, когда 13 число приходится на п пятницу.
  • 1993 – в Париже подписана "Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожения".
  • 2000 – Билл Гейтс заявил о своей отставке с поста главы компании "Microsoft".

Кто родился 13 января

  • 1827 – Николай Бекетов, русский ученый, один из основоположников физической химии и химической динамики.
  • 1904 – Натан Мильштейн, украинский и американский скрипач-виртуоз.
  • 1931 – Аркадий Вайнер, советский и российский писатель, сценарист, драматург.
  • 1977 – Орландо Блум, английский актер.
  • 1982 – Рут Уилсон, английская актриса.
  • 1990 – Лиам Хемсворт, австралийский актер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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