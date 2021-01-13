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"Щедрик, щедрик, щедрівочка": текст песни и видео самых красивых исполнений

Сегодня, 08:52

Слушайте оригинальные варианты исполнения украинского "Щедрика"

В канун старого Нового года Сегодня.Lifestyle собрали для вас видео известных, популярных и красивых исполнений самой главной и любимой во всем мире рождественской песни "Щедрик".

"Щедрик" – главная рождественская песня
"Щедрик" – главная рождественская песня
Фото: Depositphotos

Народная песня "Щедрик" в обработке украинского композитора Николая Леонтовича известна во всем мире как главный саундтрек зимних праздников – Carol of the Bells. Премьера "Щедрика" состоялась в 1916 году в стенах Университета Святого Владимира (сейчас – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко). Композицию исполнил университетский хор.

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В 1921 году "Щедрик" исполнили в США на гастролях хора имени Александра Кошица в Карнеги-холле (Нью-Йорк). Для американцев композицию адаптировал композитор Петр Вильговский. "Щедрик" под названием Carol of the Bells стал популярной и самой любимой рождественской песней во всем мире.

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Текст песни "Щедрик"

Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.

Самые красивые варианты исполнения "Щедрика"

  • "Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка": оригинальная песня

  • Американская версия "Щедрика" – Carol of the Bells

  • "Щедрик" в исполнении группы The Hardkiss: смотрите видео онлайн

  • "Щедрик" в исполнении группы ROCK-H: смотрите видео онлайн

  • "Щедрик" в исполнении группы "Тінь Сонця": смотрите видео онлайн

  • "Щедрик" в исполнении Златы Огневич: смотрите видео онлайн

  • "Щедрик" в исполнении "ВВ": смотрите видео онлайн

  • "Щедрик" в исполнении Насти Каменской: смотрите видео онлайн

  • "Щедрик" в исполнении группы ONUKA: смотрите видео онлайн

  • "Щедрик" в исполнении Тины Кароль: смотрите видео онлайн

  • "Щедрик" в исполнении группы The Piano Guys: смотрите видео онлайн

  • Инструментальная мелодия "Щедрика" в исполнении продюсера и композитора Томми Профитта:

Николай Леонтович – гениальный украинский композитор, хоровой дирижер, общественный деятель, педагог. Автор хоровых обработок украинских народных песен "Щедрик", "Дударик", "Козака несуть". Его обработка "Щедрика" известна во всем мире как рождественская колядка Carol of the Bells. К столетию мировой славы "Щедрика" в декабре 2018 года в Национальном музее истории Украины открылась выставка "Маэстро Рождества", посвященная Николаю Леонтовичу.

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Источник: Сегодня
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